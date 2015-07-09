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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil kullanıma yönelik yazıcı modeli droPrinter, Kickstarter'da destek arıyor

3 yıl
1,7b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mobil kullanıma yönelik yazıcı modeli droPrinter, Kickstarter'da destek arıyor
 
Dünyanın ilk akıllı telefon yazıcısı olarak lanse edilen droPrinter, popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.
Sürekli olarak fiziksel baskıya ihtiyaç duyan kişiler için akıllı telefon odağında hazırlanan droPrinter, yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere oldukça kompakt bir gövdeyle karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonlarla Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden haberleşen ve dahili bataryasıyla enerji noktasında da kablo ihtiyacı duymayan ürün, bu altyapıyla özel uygulamasından gönderilen fotoğraf, QR kod, alışveriş listesi ya da diğer içerikleri hızlı bir şekilde yazdırabiliyor.
Baskı tarafında faks ile yazar kasalarda da tercih edilen ısıya duyarlı rulo kağıtlardan kullanan ve bu nedenle mürekkep ihtiyacı duymayan droPrinter, geliştirici firma tarafından söylediği kadarıyla 7 saat boyunca aralıksız baskı verebiliyor ve istenildiği durumlarda akıllı telefonlara dahi enerji takviyesi yapabiliyor.
Hayal gücüne bağlı sınırsız bir kullanım olanağı ortaya koyan droPrinter, 15,000$ toplam hedefin bitimine 28 gün kala 7,541$'lık bölümünü toplamayı başarmış durumda. Yapılacak en az 65$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebilen ürünün yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.
Mobil kullanıma yönelik yazıcı modeli droPrinter, Kickstarter'da destek arıyor
 

https://www.kickstarter.com/projects/droprinter/droprinter-the-worlds-first-smart-phone-printer/?ref=kicktraq Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
med_cezir91 3 yıl
Güzel proje gerçekten hoşuma gitti.
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emre1393 3 yıl
Sahte sinema bileti basilabilir bununla aslında
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