Mobil kullanıma yönelik yazıcı modeli droPrinter, Kickstarter'da destek arıyor

Dünyanın ilk akıllı telefon yazıcısı olarak lanse edilen droPrinter, popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.

Sürekli olarak fiziksel baskıya ihtiyaç duyan kişiler için akıllı telefon odağında hazırlanan droPrinter, yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere oldukça kompakt bir gövdeyle karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonlarla Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden haberleşen ve dahili bataryasıyla enerji noktasında da kablo ihtiyacı duymayan ürün, bu altyapıyla özel uygulamasından gönderilen fotoğraf, QR kod, alışveriş listesi ya da diğer içerikleri hızlı bir şekilde yazdırabiliyor.

Baskı tarafında faks ile yazar kasalarda da tercih edilen ısıya duyarlı rulo kağıtlardan kullanan ve bu nedenle mürekkep ihtiyacı duymayan droPrinter, geliştirici firma tarafından söylediği kadarıyla 7 saat boyunca aralıksız baskı verebiliyor ve istenildiği durumlarda akıllı telefonlara dahi enerji takviyesi yapabiliyor.

Hayal gücüne bağlı sınırsız bir kullanım olanağı ortaya koyan droPrinter, 15,000$ toplam hedefin bitimine 28 gün kala 7,541$'lık bölümünü toplamayı başarmış durumda. Yapılacak en az 65$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebilen ürünün yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/droprinter/droprinter-the-worlds-first-smart-phone-printer/?ref=kicktraq