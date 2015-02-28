Mobil odaklı stok fotoğraf servisi Twenty20 kullanıma açıldı

Akıllı telefonların artan fotoğraf kalitesine bağlı olarak inanılmaz güzel fotoğraf çekilebiliyor. Bu fotoğrafların satışı için ortaya çıkan ve uzun zamandır beta testleri devam eden Twenty20, dünyanın en büyük ticari görüntü kataloğu mottosuyla yayın hayatına başladı.

Mobil fotoğrafçılık odağında geliştirilen ve Silikon Vadisi'nden 8 milyon dolar gibi oldukça büyük yatırımlar alan stok fotoğraf servisi Twenty20, belirtildiği kadarıyla bünyesinde 154 farklı ülkeden 250,000 fotoğrafçının katkısıyla 45 milyon fotoğraf barındırıyor. Oldukça modern bir arayüzle hazırlanan ve mobil uygulaması da bulunan servis, mobil kullanıcıların fotoğraflarını satarak gelir elde edebilmesine (Satış başına %20 komisyon) imkan tanırken, ticari firmaların da herhangi bir yasal sorun yaşamadan kendi içeriklerinde kullanmak için ilginç fotoğraflar bulmasının önünü aralıyor.

10 fotoğrafa kadar aylık 89$, 100 fotoğrafa kadar ise aylık 499$ fiyat etiketleriyle ya da tek tek lisanslanarak satın alınabilen fotoğrafların yer aldığı Twenty20 servisine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/02/27/twenty20-is-the-worlds-largest-crowdsourced-stock-photo-catalog/