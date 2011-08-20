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Mobil teknolojiler alanında Reuters "Kim kimi suçluyor" başlığıyla hazırladığı şemayı yayınladı

7 yıl
4,6b
1
41
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil teknoloji alanında piyasaya çıkan ve yenilikçi ürünler kadar firmaların birbirlerine açtıkları davalar da gündemi çok yoğun meşgul ediyor. Apple’ın Samsung ve HTC’ye açtığı davalar, HTC ve Samsung’un Apple’a açtığı davalar şu an bir numaralı gündem maddesi. Ancak diğer firmaların da birbirleriyle o kadar çok patent davası var ki takip etmenin imkanı yok.

Reuters haber ajansı da bu karmaşıklığı biraz olsun giderebilmek için firmaların hali hazırda birbirlerine açtıkları davaları şematik bir şekilde medyaya sundu. Şemada kırmızı oklar direkt suçlamaları, mavi oklar karşılıklı suçlamaları, yeşiller ise lisanslama yapanları gösteriyor.

Şemada dikkat çeken en fazla okun Apple’da toplanmış olması. Apple hali hazırda Samsung, Motorola ve HTC ile karşılıklı patent savaşı yaşıyor. Bilindiği gibi Nokia Apple’dan patent ihlali davası sonucunda yüklü bir miktar tazminat kazanmıştı. Kodak ise Apple’a bir patent davası açmış durumda.

Kodak da yine okların en fazla toplandığı firmalardan. Kodak RIM ile karşılıklı olarak patent davası açmışken, LG ve Samsung ile yaşadığı dava sonuçlanmış. 

Microsoft’un Motorola ile karşılıklı bir davası devam ederken Amazon ve HTC’ye lisanslama yaptığı görülüyor. Microsoft her Androidli cihaz başına HTC’den 5$ tahsil ediyor. Barnes & Noble, Foxconn ve Inventec firmalarına direkt açılmış davaları da bulunuyor. 

Oracle ise miktarı 6 milyar doları bulan tazminat istemiyle Google’ın Java yazılımına ait bazı kodları çaldığını iddia ederek dava açmıştı ve dava halen devam ediyor.

Karşı karşıya kaldığı hiç bir dava olmayan firmalar Huawei, Oracle, Sony ve Ericsson. Hiç dava açmamış firmalar ise Inventec, Foxconn, Goggle, ZTE ve Barnes&Noble olarak öne çıkıyor.

Mobil teknolojiler alanında faaliyet gösteren firmaların elbette masaüstü sistemler, donanımlar veya yazılımlar konusunda da devam eden patent davaları mevcut. 

Reuters patent edinme ve savunma konusunda hukuk sisteminde bazı eksiklikler olduğuna inanıyor. Bir firmanın diğerini patentini ihlal ettiği için dava açması ve teknolojiyi kullanmasını engellemesi bir tekel anlayışının doğmasına sebebiyet verebilir. Bunun yanında patenti ihlal edilen firmanın da büyük bir mali zarara uğraması da söz konusu değil. Patent sisteminde yeni bir reformun yapılması gerekiyor.

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Foo Fighters 7 yıl en beğenilen
Sonra hepsi apple'a:)
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sendemail 7 yıl

Apple kimin neyini çalmış diyenlere ,
1- En önemlisi dokunmatik telefon (dokunmatik ekran ) direk ve pişkin pişkin ,
LG den arak .(aslında iphone tümüyle arak ,lakin ispat istersiniz diye ayrıntıya girmiyorum...ispat arayanlar lütfen engadget ve Financial times sitelerinde LG sues Apple diye aratsın...)
2-Geçen aylardaki Nokia meselesi.
3-Malzeme kalitesi yönünden ,yukarıdakilerin alayı apple^'ın yanına bile yaklaşamaz. işlsetim sistemi ayrı bir güzellik zaten.
not: Samsung, apple urunlerını kopyala yapıstır..
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Yedaself 7 yıl
İtiraf ediyorum o kadar oku görünce kim kime diye takip etmedim.
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tahir40 7 yıl
Koca Firmalar yeni teknolojiler üretmek yerine patent ve kanunlar konusunda uzmanlara para ve emek harcayıp rakipleri milyar dolarlık davalarla nasıl bitiririm diye çalışıyorlar... Bu arada Apple'a uyuzum,Herkese dava açmak yerine işine odaklansa Iphone 5 bu kadar gecikmesdi. Çağın gerisinde kalmış ayfonumu sattım, HTC aldım.
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korayus 7 yıl
Amazon'un bu grafikle ne alakası var çözemedim...
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JohanCruyff14 7 yıl korayus
korayus

Amazon'un bu grafikle ne alakası var çözemedim...


Kindle yüzünden olabilir.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
patent sistemi yanlış çalışıyor
mevcut sistem sadece patenti alanların isteği ile pazarlık yapılabiliniri ifade ediyor
ama teknoloji öyle bir şeydirki ! 10 basamaklı bir merdiven yapacaksınız
ama basamaklardan birini biri satmıyor o zaman 9 basamaklı bir merdiven ortaya çıkıyor.
bu sorunu anca şu şekilde aşılabilinir.
ilk keşfeden patenti alır.
ondan sonra isteyen herkez bu teknolojiyi kullanabilir
ama ticari gelirinden % verir şeklinde sabit bir anlayışa gidilirse
verilen emekler korunmuş olur.
yoksa bu şekil önce ben buldum
sana bunu vermem demekle
sadece tekelcilik anlayışı gelişir ki
bu da teknolojinin yaygınlaşma sürecini
10 yıl 20 yıl geçiktirir.
eninde sonunda bu dediğim bir şekliyle olacak çünkü aklın yolu bir yoksa bu şekilde kimse yeni hiç bir şey çıkaramayacak aslında bu durum bile teknoloji şirketlerinin işine geliyor çünkü bu patent kavgası ayağı ile şu an teknoloji sektörünün gelişmesine ve son kullanıcılara yeni ürünler sunulması açısında hepsi şu an kendi aralarındaki rekabete ara vermiş misali sadece ellerindeki üretim stoklarını eritiyor
yani siz bakmayın bunların haline bunlar tok esnaf misali karnı tok ve piyasaya yeni rakip markaları sokmamak adına şu an ki posizyon eski firmalar için keyif yapma bahanesi misali ! :(
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0tt0m@n 7 yıl
aşçı bahçıvana, bahçıvan şoföre, şoför uşağa sonra hepsi uşağa hikayesine döndü bu iş :)
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alicons6 7 yıl
zamanında yokmuydu patent ihlali ama bu kadar göz önünde değildi ve kimse kimseye bu kadar takılmıyordu ne zamanki samsung, htc vs.. apple dan iyi cihazlar çıkardı patant davaları patlak verdi . Ha bide apple açılan patant davalarının çoğu niye kazanılıyor ilginç...
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caves 7 yıl alicons6
alicons6

zamanında yokmuydu patent ihlali ama bu kadar göz önünde değildi ve kimse kimseye bu kadar takılmıyordu ne zamanki samsung, htc vs.. apple dan iyi cihazlar çıkardı patant davaları patlak verdi . Ha bide apple açılan patant davalarının çoğu niye kazanılıyor ilginç...


Haklı olduklarını kazanıyor çünkü hukuk var...

Ha bir de hakimler Hateboy değilmiş, o yüzden kazanıyor...
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OvernightSensation 7 yıl
yılanın başı apple o açmasa kimse açmaz.
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caves 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

yılanın başı apple o açmasa kimse açmaz.




nereden biliyorsun, yoksa CEO'luk ya da hukuk müşavirliği mi yapıyorsun bir teknoloji şirketinde?

salla salla vur duvara...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Yalnız SONY ve LG arasındaki dava geçenlerde çözüldü maddeleri açıklanmayan bir anlaşma yapmışlar...Davayı açan sony idi LG yi akıllı telefonlarında patent ihlali ile suçladı ve LG de PS3 teki blu-ray de patentlerini ihlal ettiği için dava açmıştı ve avrupada 10 gün süreyle PS3 satışlarını durdurmuştu....Sony satışların tekrar başlaması için açtığı davayı kaandı ama patent davasını anlaşarak bitirdiler sanırım Sony LG ye her PS3 için 2.5 dolar ödeyecek buda 180 milyon dolar gibi bir para yapıyor....
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CeFawkes 7 yıl
caves
moondalina
caves Apple sürekli patent davası açıyor, herkese saldırıyor diyen hateboylar nerede? Görüldüğü gibi herkes herkese patent davası açıyor. Bu sektörde kendi markanı ve ürününü korumanın yolu bu. İyi okuyunda Applea yerli yersiz saldırmayın bir daha :D
hateboy olarak tabir ettiğin 8 kişi affetmemiş eksiyi basmış işte
Çok da tın yani, ben doğru bildiğimi eksiye artıya göre söyleyecek değilim.
Şimdi de biri oklar en çok kime çıkıyor diye sormuş. Kardeşim Applea dava açılıyor diye değil Apple dava açıyor diye söyleniyordunuz. O kimi gösteriyor dediğiniz oklar Applea açılan davalar ve Appleın açtığı karşı davalar.. Neyse anam babam, hateboylar bildiğini okusun... Ben hem Apple hem de diğer üreticiler konusunda olumlu olumsuz düşüncelerimi söylemeye devam ederim. Hateboylar ancak apple nefretiyle kalırlar. Konuyla ilgisi yok ama mesela tam şu an Mac Osun stream video sorunları ile uğraşıyorum. Abicim 2010 Macbook Pro 4K youtube videolarını oynatmıyor, üç kuruşluk, T4500 işlemcili 4500M Gpulu Compaq oynatıyor. Appleın bu stream video işine bir çözüm bulması gerek...
edit: eksik sözlük

bilgisiz arkadaşım apple patent doğru düzgün yok ki diğer firmalara göre apple,in elde tutulur pantent yok nokia samsung sony ericcson gibi firmalar patenleri 11000 kadar apple patent sayısı 900 adamların patenti olmayınca heryere saldırıyorlar ayrıca apple sağ soldan çalan bir firma bu gidişle apple kimse iş yapmaz kendi kuyusunu kazıyor!
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caves 7 yıl CeFawkes
CeFawkes

caves

moondalina
caves Apple sürekli patent davası açıyor, herkese saldırıyor diyen hateboylar nerede? Görüldüğü gibi herkes herkese patent davası açıyor. Bu sektörde kendi markanı ve ürününü korumanın yolu bu. İyi okuyunda Applea yerli yersiz saldırmayın bir daha :D
hateboy olarak tabir ettiğin 8 kişi affetmemiş eksiyi basmış işte
Çok da tın yani, ben doğru bildiğimi eksiye artıya göre söyleyecek değilim.
Şimdi de biri oklar en çok kime çıkıyor diye sormuş. Kardeşim Applea dava açılıyor diye değil Apple dava açıyor diye söyleniyordunuz. O kimi gösteriyor dediğiniz oklar Applea açılan davalar ve Appleın açtığı karşı davalar.. Neyse anam babam, hateboylar bildiğini okusun... Ben hem Apple hem de diğer üreticiler konusunda olumlu olumsuz düşüncelerimi söylemeye devam ederim. Hateboylar ancak apple nefretiyle kalırlar. Konuyla ilgisi yok ama mesela tam şu an Mac Osun stream video sorunları ile uğraşıyorum. Abicim 2010 Macbook Pro 4K youtube videolarını oynatmıyor, üç kuruşluk, T4500 işlemcili 4500M Gpulu Compaq oynatıyor. Appleın bu stream video işine bir çözüm bulması gerek...
edit: eksik sözlük



bilgisiz arkadaşım apple patent doğru düzgün yok ki diğer firmalara göre apple,in elde tutulur pantent yok nokia samsung sony ericcson gibi firmalar patenleri 11000 kadar apple patent sayısı 900 adamların patenti olmayınca heryere saldırıyorlar ayrıca apple sağ soldan çalan bir firma bu gidişle apple kimse iş yapmaz kendi kuyusunu kazıyor!


Anlama güçlüğü çeken arkadaşalar için söyleyeceklerimi maddeler halinde sıralamak işe yarayabilir...


1) Beni neden bilgisizlikle suçladığını anlamadım. Sanırım Apple'ın elinde patent olmadığını belirtmek için. İyi ama ben "Apple'ın elinde patent var" demedim. Bu anlama gelecek bir cümlem bile yok.

2) 11000 patenti olan firmaların başkasının patentini ihlal etmeyeceğini nasıl öngörebiliriz? Böyle sığ bir mantık olur mu? Benim elimde 1 patent senin elinde 1 milyon patent olsun, sen benim elimdeki 1 patenti ihlal edersen davayı açarım.

3) Yaptırımları kişisel olarak ağır bulsam da, ABD ve AB'nin yargı sisteminde yer alan, avukat, savcı, hakim vs. sizin kadar kafası çalışmıyor mu? Çalışıyor da kanun mu yanlış yazılmış? Yoksa Apple'da para bol mahkemeleri satın mı alıyor? (Birileri bunu derse şaşırmıyacağım)

4) Apple'ın sağdan soldan çaldıklarına örnek verin... Şimdi Nokia'nın patentlerini ihlal etti dersiniz... Nokia - Apple Davası hateboy'ların komplekslerini ortaya koyan önemli bir davadır... Apple Hateboy'lar burada Apple'a patent davalarından dolayı çemkirirken, konu Nokia olunca "vay hırsız apple, nokia nasıl da tazminata mahkum etti" diyorlar. Apple'a gelince dava açmak "saldırmak" oluyor da Nokia'ya gelince "hakkını aramak" oluyor.

Bu sığ bilgilerinizle ve ufkunuzla ancak hateboy olur, hiçbir zaman nesnel bir teknoloji meraklısı olamazsınız...


Edit: imla ve ekleme
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umutarslan.com 7 yıl
köşkte geçiyor olay..
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