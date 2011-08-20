Mobil teknolojiler alanında Reuters "Kim kimi suçluyor" başlığıyla hazırladığı şemayı yayınladı

Haber Editörü
Mobil teknoloji alanında piyasaya çıkan ve yenilikçi ürünler kadar firmaların birbirlerine açtıkları davalar da gündemi çok yoğun meşgul ediyor. Apple’ın Samsung ve HTC’ye açtığı davalar, HTC ve Samsung’un Apple’a açtığı davalar şu an bir numaralı gündem maddesi. Ancak diğer firmaların da birbirleriyle o kadar çok patent davası var ki takip etmenin imkanı yok.
Reuters haber ajansı da bu karmaşıklığı biraz olsun giderebilmek için firmaların hali hazırda birbirlerine açtıkları davaları şematik bir şekilde medyaya sundu. Şemada kırmızı oklar direkt suçlamaları, mavi oklar karşılıklı suçlamaları, yeşiller ise lisanslama yapanları gösteriyor.
Şemada dikkat çeken en fazla okun Apple’da toplanmış olması. Apple hali hazırda Samsung, Motorola ve HTC ile karşılıklı patent savaşı yaşıyor. Bilindiği gibi Nokia Apple’dan patent ihlali davası sonucunda yüklü bir miktar tazminat kazanmıştı. Kodak ise Apple’a bir patent davası açmış durumda.
Kodak da yine okların en fazla toplandığı firmalardan. Kodak RIM ile karşılıklı olarak patent davası açmışken, LG ve Samsung ile yaşadığı dava sonuçlanmış.
Microsoft’un Motorola ile karşılıklı bir davası devam ederken Amazon ve HTC’ye lisanslama yaptığı görülüyor. Microsoft her Androidli cihaz başına HTC’den 5$ tahsil ediyor. Barnes & Noble, Foxconn ve Inventec firmalarına direkt açılmış davaları da bulunuyor.
Oracle ise miktarı 6 milyar doları bulan tazminat istemiyle Google’ın Java yazılımına ait bazı kodları çaldığını iddia ederek dava açmıştı ve dava halen devam ediyor.
Karşı karşıya kaldığı hiç bir dava olmayan firmalar Huawei, Oracle, Sony ve Ericsson. Hiç dava açmamış firmalar ise Inventec, Foxconn, Goggle, ZTE ve Barnes&Noble olarak öne çıkıyor.
Mobil teknolojiler alanında faaliyet gösteren firmaların elbette masaüstü sistemler, donanımlar veya yazılımlar konusunda da devam eden patent davaları mevcut.
Reuters patent edinme ve savunma konusunda hukuk sisteminde bazı eksiklikler olduğuna inanıyor. Bir firmanın diğerini patentini ihlal ettiği için dava açması ve teknolojiyi kullanmasını engellemesi bir tekel anlayışının doğmasına sebebiyet verebilir. Bunun yanında patenti ihlal edilen firmanın da büyük bir mali zarara uğraması da söz konusu değil. Patent sisteminde yeni bir reformun yapılması gerekiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple kimin neyini çalmış diyenlere ,
1- En önemlisi dokunmatik telefon (dokunmatik ekran ) direk ve pişkin pişkin ,
LG den arak .(aslında iphone tümüyle arak ,lakin ispat istersiniz diye ayrıntıya girmiyorum...ispat arayanlar lütfen engadget ve Financial times sitelerinde LG sues Apple diye aratsın...)
2-Geçen aylardaki Nokia meselesi.
3-Malzeme kalitesi yönünden ,yukarıdakilerin alayı apple^'ın yanına bile yaklaşamaz. işlsetim sistemi ayrı bir güzellik zaten.
not: Samsung, apple urunlerını kopyala yapıstır..
Kindle yüzünden olabilir.
mevcut sistem sadece patenti alanların isteği ile pazarlık yapılabiliniri ifade ediyor
ama teknoloji öyle bir şeydirki ! 10 basamaklı bir merdiven yapacaksınız
ama basamaklardan birini biri satmıyor o zaman 9 basamaklı bir merdiven ortaya çıkıyor.
bu sorunu anca şu şekilde aşılabilinir.
ilk keşfeden patenti alır.
ondan sonra isteyen herkez bu teknolojiyi kullanabilir
ama ticari gelirinden % verir şeklinde sabit bir anlayışa gidilirse
verilen emekler korunmuş olur.
yoksa bu şekil önce ben buldum
sana bunu vermem demekle
sadece tekelcilik anlayışı gelişir ki
bu da teknolojinin yaygınlaşma sürecini
10 yıl 20 yıl geçiktirir.
eninde sonunda bu dediğim bir şekliyle olacak çünkü aklın yolu bir yoksa bu şekilde kimse yeni hiç bir şey çıkaramayacak aslında bu durum bile teknoloji şirketlerinin işine geliyor çünkü bu patent kavgası ayağı ile şu an teknoloji sektörünün gelişmesine ve son kullanıcılara yeni ürünler sunulması açısında hepsi şu an kendi aralarındaki rekabete ara vermiş misali sadece ellerindeki üretim stoklarını eritiyor
yani siz bakmayın bunların haline bunlar tok esnaf misali karnı tok ve piyasaya yeni rakip markaları sokmamak adına şu an ki posizyon eski firmalar için keyif yapma bahanesi misali ! :(
Haklı olduklarını kazanıyor çünkü hukuk var...
Ha bir de hakimler Hateboy değilmiş, o yüzden kazanıyor...
nereden biliyorsun, yoksa CEO'luk ya da hukuk müşavirliği mi yapıyorsun bir teknoloji şirketinde?
salla salla vur duvara...
bilgisiz arkadaşım apple patent doğru düzgün yok ki diğer firmalara göre apple,in elde tutulur pantent yok nokia samsung sony ericcson gibi firmalar patenleri 11000 kadar apple patent sayısı 900 adamların patenti olmayınca heryere saldırıyorlar ayrıca apple sağ soldan çalan bir firma bu gidişle apple kimse iş yapmaz kendi kuyusunu kazıyor!
Anlama güçlüğü çeken arkadaşalar için söyleyeceklerimi maddeler halinde sıralamak işe yarayabilir...
1) Beni neden bilgisizlikle suçladığını anlamadım. Sanırım Apple'ın elinde patent olmadığını belirtmek için. İyi ama ben "Apple'ın elinde patent var" demedim. Bu anlama gelecek bir cümlem bile yok.
2) 11000 patenti olan firmaların başkasının patentini ihlal etmeyeceğini nasıl öngörebiliriz? Böyle sığ bir mantık olur mu? Benim elimde 1 patent senin elinde 1 milyon patent olsun, sen benim elimdeki 1 patenti ihlal edersen davayı açarım.
3) Yaptırımları kişisel olarak ağır bulsam da, ABD ve AB'nin yargı sisteminde yer alan, avukat, savcı, hakim vs. sizin kadar kafası çalışmıyor mu? Çalışıyor da kanun mu yanlış yazılmış? Yoksa Apple'da para bol mahkemeleri satın mı alıyor? (Birileri bunu derse şaşırmıyacağım)
4) Apple'ın sağdan soldan çaldıklarına örnek verin... Şimdi Nokia'nın patentlerini ihlal etti dersiniz... Nokia - Apple Davası hateboy'ların komplekslerini ortaya koyan önemli bir davadır... Apple Hateboy'lar burada Apple'a patent davalarından dolayı çemkirirken, konu Nokia olunca "vay hırsız apple, nokia nasıl da tazminata mahkum etti" diyorlar. Apple'a gelince dava açmak "saldırmak" oluyor da Nokia'ya gelince "hakkını aramak" oluyor.
Bu sığ bilgilerinizle ve ufkunuzla ancak hateboy olur, hiçbir zaman nesnel bir teknoloji meraklısı olamazsınız...
Edit: imla ve ekleme
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4556 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, ttnet ve avea