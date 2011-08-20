Mobil teknolojiler alanında Reuters "Kim kimi suçluyor" başlığıyla hazırladığı şemayı yayınladı

Mobil teknoloji alanında piyasaya çıkan ve yenilikçi ürünler kadar firmaların birbirlerine açtıkları davalar da gündemi çok yoğun meşgul ediyor. Apple’ın Samsung ve HTC’ye açtığı davalar, HTC ve Samsung’un Apple’a açtığı davalar şu an bir numaralı gündem maddesi. Ancak diğer firmaların da birbirleriyle o kadar çok patent davası var ki takip etmenin imkanı yok.





Reuters haber ajansı da bu karmaşıklığı biraz olsun giderebilmek için firmaların hali hazırda birbirlerine açtıkları davaları şematik bir şekilde medyaya sundu. Şemada kırmızı oklar direkt suçlamaları, mavi oklar karşılıklı suçlamaları, yeşiller ise lisanslama yapanları gösteriyor.





Şemada dikkat çeken en fazla okun Apple’da toplanmış olması. Apple hali hazırda Samsung, Motorola ve HTC ile karşılıklı patent savaşı yaşıyor. Bilindiği gibi Nokia Apple’dan patent ihlali davası sonucunda yüklü bir miktar tazminat kazanmıştı. Kodak ise Apple’a bir patent davası açmış durumda.





Kodak da yine okların en fazla toplandığı firmalardan. Kodak RIM ile karşılıklı olarak patent davası açmışken, LG ve Samsung ile yaşadığı dava sonuçlanmış.





Microsoft’un Motorola ile karşılıklı bir davası devam ederken Amazon ve HTC’ye lisanslama yaptığı görülüyor. Microsoft her Androidli cihaz başına HTC’den 5$ tahsil ediyor. Barnes & Noble, Foxconn ve Inventec firmalarına direkt açılmış davaları da bulunuyor.





Oracle ise miktarı 6 milyar doları bulan tazminat istemiyle Google’ın Java yazılımına ait bazı kodları çaldığını iddia ederek dava açmıştı ve dava halen devam ediyor.





Karşı karşıya kaldığı hiç bir dava olmayan firmalar Huawei, Oracle, Sony ve Ericsson. Hiç dava açmamış firmalar ise Inventec, Foxconn, Goggle, ZTE ve Barnes&Noble olarak öne çıkıyor.





Mobil teknolojiler alanında faaliyet gösteren firmaların elbette masaüstü sistemler, donanımlar veya yazılımlar konusunda da devam eden patent davaları mevcut.





Reuters patent edinme ve savunma konusunda hukuk sisteminde bazı eksiklikler olduğuna inanıyor. Bir firmanın diğerini patentini ihlal ettiği için dava açması ve teknolojiyi kullanmasını engellemesi bir tekel anlayışının doğmasına sebebiyet verebilir. Bunun yanında patenti ihlal edilen firmanın da büyük bir mali zarara uğraması da söz konusu değil. Patent sisteminde yeni bir reformun yapılması gerekiyor.