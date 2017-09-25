"Modern" uzay yarışından onlar da var: Avustralya Uzay Ajansı kuruluyor

Uzay endüstrisinin her geçen gün hızla büyümeye devam ettiği bugünlerde hala bir uzay ajansına sahip olmayan Avustralya, hazırlıklara başladı. Avustralya Uzay Ajansı yakında kuruluyor.