"Modern" uzay yarışından onlar da var: Avustralya Uzay Ajansı kuruluyor

ABD, Rusya, Avrupa, Çin, Hindistan, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri derken şimdi de Avustralya "modern" uzay yarışında söz sahibi olmak istiyor. Avustralya başbakanı Malcolm Turnbull, bugün yaptığı bir açıklamayla gelişen uzay endüstrisindeki paylarını artırmak adına kendi uzay ajanslarını kuracaklarını açıkladı.
Global uzay sektörünün inanılmaz bir hızla büyüdüğünü ifade eden Endüstri, Yenilik ve Bilim bakanı Michaelia Cash, konuyla ilgili olarak, "Ulusal bir uzay ajansının kurulmasıyla beraber uzay teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında uzun vadeli planlar yapabilmemizin önü açılacak. Aynı zamanda sektörün ülkemizdeki gelişimini de hızlandırabileceğiz." sözlerini kullanıyor.
Tabi Avustralya'nın bir uzay ajansı kurması yakın zamanda Mars'a veya Ay'a görevlere çıkacağı anlamına gelmiyor. Konuyla ilgili News.com.au'ya konuşan astrofizikçi Alan Duffy, şimdilik uzaya CubeSat dediğimiz küçük uydular göndermeye odaklanacaklarını söylerken,"Avustralya Uzay Ajansı elbette bir NASA olmayacak. Şu an için uzaya insan göndermek değil de daha çok Dünya'da insanlara iş imkanı sağlamak gibi bir amacı olacak." ifadelerine yer veriyor.
Gelişmiş ülkeler arasında bir uzay ajansına sahip olmayan birkaç ülkeden birisi olan Avustralya, bu hamleyle beraber hızla gelişmekte olan uzay sektörüne ayak uydurmaya ve endüstride söz sahibi olmaya çalışıyor. Bir uzay ajansına sahip olmadan dahi hali hazırda 11.500 insanı istihdam eden tam 3.2 milyar dolar değerindeki Avustralya uzay endüstrisi böylece çok daha planlı ve stabil bir şekilde büyüyebilecek. Bakalım Avustralya da bir gün ABD, Rusya, Avrupa, Çin, Japonya ve Hindistan gibi devasa uzay projeleri hazırlayabilecek mi.
Global uzay sektörünün inanılmaz bir hızla büyüdüğünü ifade eden Endüstri, Yenilik ve Bilim bakanı Michaelia Cash, konuyla ilgili olarak, "Ulusal bir uzay ajansının kurulmasıyla beraber uzay teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında uzun vadeli planlar yapabilmemizin önü açılacak. Aynı zamanda sektörün ülkemizdeki gelişimini de hızlandırabileceğiz." sözlerini kullanıyor.
Tabi Avustralya'nın bir uzay ajansı kurması yakın zamanda Mars'a veya Ay'a görevlere çıkacağı anlamına gelmiyor. Konuyla ilgili News.com.au'ya konuşan astrofizikçi Alan Duffy, şimdilik uzaya CubeSat dediğimiz küçük uydular göndermeye odaklanacaklarını söylerken,"Avustralya Uzay Ajansı elbette bir NASA olmayacak. Şu an için uzaya insan göndermek değil de daha çok Dünya'da insanlara iş imkanı sağlamak gibi bir amacı olacak." ifadelerine yer veriyor.
Gelişmiş ülkeler arasında bir uzay ajansına sahip olmayan birkaç ülkeden birisi olan Avustralya, bu hamleyle beraber hızla gelişmekte olan uzay sektörüne ayak uydurmaya ve endüstride söz sahibi olmaya çalışıyor. Bir uzay ajansına sahip olmadan dahi hali hazırda 11.500 insanı istihdam eden tam 3.2 milyar dolar değerindeki Avustralya uzay endüstrisi böylece çok daha planlı ve stabil bir şekilde büyüyebilecek. Bakalım Avustralya da bir gün ABD, Rusya, Avrupa, Çin, Japonya ve Hindistan gibi devasa uzay projeleri hazırlayabilecek mi.
http://www.sciencealert.com/australia-is-finally-getting-its-own-space-agency Yorum Yaz Paylaş Tweetle
TÜRKİYE kurumaz kardeş her yeri yemyeşil çok şükür :)
Dünya düz ama hala iskender gelmedi ?