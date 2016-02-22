Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Modüler yapısı ile dikkat çeken LG G5’in tüm ekipmanları bu yazıda

LG’nin heyecan verici akıllı telefonu G5, heyecan verici özellikleri ve modüler yapısı ile yılın en iyilerinden biri olmaya aday. Şimdi gelin bu cihaz ile kullanılabilecek modüllere yakında bakalım:
3 yıl
6,7b
1
20
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MWC 2016 kapsamında yepyeni akıllı telefonu G5’i tüketicilerle buluşturan LG, G2 modelinden bu yana her yıl iddialı adımlar attığı serisinde bu kez her zamankinden daha radikal yeniliklere imza atmayı başarmış. Neredeyse tanıtılan tüm üst düzey akıllı telefonların 4GB RAM, Snapdragon 820 işlemci gibi aynı donanımsal niteliklere sahip olduğu pazarda LG fark yaratmanın yolunu modüler yapıya sahip bir cihaz üretmekte bulmuş.

Yekpare yapılı metal kasası, 5.3inç ekranı, çıkarılabilir bataryası ve yumuşak hatlarının yanında cihazı farklı kılan en önemli detay, bataryanın çıkarıldığı noktaya farklı aksesuarların takılabilmesi olmuş. Şimdi gelin resmiyet kazanmış bu modüller neler, ne işe yarıyor hızlıca bir göz atalım.

LG CAM Plus
LG G5’e kompakt bir fotoğraf makinesi havası ve nitelikleri kazandıran bu modül, fotoğraf odaklı fiziksel tuşların yanı sıra fazladan 1200mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu sayede daha uzun süre video kaydetmek ve daha fazla fotoğraf çekmek olanaklı hale geliyor. Modülün üstünde güç, deklanşör, zoom için özel tuşlar yer alıyor.

Bang & Olufsen PLAY Hi-Fi Plus


LG G5’i tek bir aparatla Hi-Fi desteğine sahip bir multimedya cihazına dönüştürmek mümkün. B&O desteği ile geliştirilen Hi-Fi DAC modülü, 32bit 384kHz yüksek ses kalitesini destekliyor. Ayrıca bu modülü tek başına bir PC veya akıllı telefona bağlanan Hi-Fi DAC olarak da kullanmak olanaklı.

LG 360 CAM

LG’nin sanal gerçeklik kamerası olan 360 CAM, iki adet 13MP çözünürlüğe sahip kamera ile görüntü kaydı yapıyor. 200 derecelik açıya sahip bu kameralar sayesinde tam açılı videolar kaydetmek olanaklı. 1200mAh kapasiteli bataryası bulunan kamera, 5.1 kanal ses destekli olarak 2K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Çekilen videolar LG 360 VR gözlüğü ile izlenebiliyor.

LG 360 VR

Son dönemin trendlerinden olan sanal gerçeklik gözlüğü tarafına LG’nin yorumu 360 VR oldu. Bu gözlük, türevlerinden farklı olarak telefonu içerisine yerleştirmenize gerek bırakmadan kendi ekranı ile görüntüyü kullanıcısına izletiyor. Bu sayede 118g ağırlığı ile son derece hafif olan ürün, 2 metre uzaktan 130inçlik bir televizyonu izliyormuşçasına bir görüntü deneyimini simule edebiliyor. Ürün, LG 360 CAM veya LG G5 ile çekilen görüntüleri oynatabilme imkanına da sahip.

LG Rolling Bot
Yuvarlanarak hareket eden bir kamera olan LG Rolling Bot, fotoğraf ve video kaydı yapabiliyor. Ortasında kamera bulunan cihazın yan tarafları hareket ediyor ve robotun hareket etmesini sağlıyor. Hareket edebilen bir çeşit IP kamera olan Sphero benzeri ürün, 8 megapiksel bir kameraya sahip.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratkaya 3 yıl
Telefonun yanında verilmezse geçmişteki benzer denemelerle aynı kaderi paylaşacak alanın elinde kalıp boşa yer kaplayacak bari satayım diye sahibinden'de yerini alacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 3 yıl
Kamera aparatı çok iyi gerçekten Lumia 1020'deki aparatın geliştirilmiş hali olmuş umarım kamera konusunda'da kullanıcıları memnun eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaalisahin 3 yıl
Her birine 300-500 fiyat yazar,2000den de telefon gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system_25 3 yıl
LG Rolling Bot şu star wars filmindeki robotu andırıyor :) Oyuncağı falan da yapılmıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UML 3 yıl
Şimdiye kadar incelemelerde açıklığa kavuşmayan şey yedek pil nerde şarj edilecek? Eskisi gibi bi kutu içinde mi şarj edilecek yoksa çıkan kısmın yedeği satın alınıp o şekilde bir şarj mı düşünülmüş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PeYLeR. 3 yıl
Modüler oz ellik akıl çekici yenilikçi özellik ancak ne kadar kullanışlı deneyimleyip göreceğiz. Bu modüler yapıdan ötürü pilden taviz verilmiş ve stok modül işlevsiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 yıl
bu akssuarlar turkiyede bulamazsaniz amerikada bulabiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 3 yıl
360vr' diğer telefonlarda kullanabilme imkanımız var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 3 yıl
LG 360 Vr'ın telefonsuz çalışıyor olmasını beğendim. Bu sayede hem daha kibar(hatta en kibar sanal gerçeklik gözlüğü) ve daha hafif olmuş. Ayrıca içindeki küçük ekranların piksel yoğunluğu 638 ppi'mış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LGSalesB 3 yıl
Harika bir cihaz ilk bakıldığında körlere tasarlatılmış gibi ama izledikçe videolarını cihaza baktıkça insan beğeniyor. Geldiği gibi alacağım. LG life's good!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcht38 3 yıl
Aksesuarlar guzel islevli ama Türkiye de bulmasi zor ve pahali olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mansurmarsak 3 yıl
360 kamera ile video çekip vr gözlük ile izlemek çok zevkli olur orası kesin ama fiyatı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6683 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg g5, mwc2016 ve
7 etiket daha lg 360 vr lg 360 cam lg cam plus lg hifi plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Bill Gates FBI'ın yanındayken, Zuckerberg Apple'ın yanında yer aldı 3 yıl Microsoft kilit ekranı uygulamasını parmak izi desteğiyle güncelledi 3 yıl MOD platformu ile Cyanogen OS'nin görünümü değişiyor 3 yıl ARM'ın 32-bitte çalışan ilk 64-bitlik işlemci çekirdeği: Cortex-A32 3 yıl MediaTek, sağlık ve fitness cihazları için biyosensör çipini duyurdu 3 yıl Rüzgar enerjisi nükleeri alt etti 3 yıl Yeni Fiyat/Performans telefonu "GM 5 Plus video inceleme" 3 yıl SanDisk, USB Type-C girişli yeni flash belleğini duyurdu 3 yıl WD'den Xbox One'a özel harici disk "My Passport X inceleme videosu" 3 yıl Microsoft'un HoloLens'i astronotların emrinde 3 yıl Haier'den metal kasalı akıllı saat 3 yıl MediaTek ultra güç tasarruflu Helio P20 mobil işlemcisini tanıttı 3 yıl Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi, çağrı tanıma sistemi ile geliyor 3 yıl Sıvı soğutma teknolojili Samsung Galaxy S7 parçalarına ayrıldı 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu geliyor 3 yıl ZTE Blade V serisi yenilendi 3 yıl Sony'den kamera odaklı Xperia X serisi 3 yıl HTC One X9 global olarak tanıtıldı 3 yıl NASA'nın yeni teleskopu eskisinden 100 kat daha iyi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Modüler yapısı ile dikkat çeken LG G5’in tüm ekipmanları bu yazıda Sonraki Rockstar: GTA 6'da ana karakter kadın olabilir 3 yıl Deadpool şimdiden bütçesinin 8 katı hasılat yaptı 3 yıl Facebook kendi VR takımını oluşturdu 3 yıl 4G teknolojisi ile Drone'lar daha yükseğe uçabilir 3 yıl Adobe mobil içerik yönetimini genişletiyor 3 yıl Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia X Performance hakkında her şey 3 yıl Samsung Gear 360 kamerası resmiyet kazandı 3 yıl LG G5 inceleme videosu 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı tablet serisi: Tab3 3 yıl Nokia CEO'su yeniden akıllı telefon pazarına gireceklerini doğruladı 3 yıl Lenovo bütçe dostu modelleri Vibe K5 ve K5 Plus'ı duyurdu 3 yıl Evrenin en uzun yıldız tutulması keşfedildi 3 yıl Doug Liman'dan yeni sanal gerçeklik dizisi 3 yıl Fotoğraf Teknikleri - PicsArt fotoğraf düzenleme 3 yıl HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde Desire 530, 630 ve 825'i tanıttı 3 yıl Huawei resmen dizüstü bilgisayar pazarında 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge resmiyet kazandı 3 yıl HTC Vive fiyatı belli oldu, hayaller yıkıldı 3 yıl ZTE, akıllı projektörünü tam donanımlı bir tablete dönüştürdü 3 yıl LG'den sanal gerçeklik kamerası ve kaskı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim