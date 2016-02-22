Modüler yapısı ile dikkat çeken LG G5’in tüm ekipmanları bu yazıda

LG CAM Plus

LG G5’e kompakt bir fotoğraf makinesi havası ve nitelikleri kazandıran bu modül, fotoğraf odaklı fiziksel tuşların yanı sıra fazladan 1200mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu sayede daha uzun süre video kaydetmek ve daha fazla fotoğraf çekmek olanaklı hale geliyor. Modülün üstünde güç, deklanşör, zoom için özel tuşlar yer alıyor.





LG G5’i tek bir aparatla Hi-Fi desteğine sahip bir multimedya cihazına dönüştürmek mümkün. B&O desteği ile geliştirilen Hi-Fi DAC modülü, 32bit 384kHz yüksek ses kalitesini destekliyor. Ayrıca bu modülü tek başına bir PC veya akıllı telefona bağlanan Hi-Fi DAC olarak da kullanmak olanaklı.

LG’nin sanal gerçeklik kamerası olan 360 CAM, iki adet 13MP çözünürlüğe sahip kamera ile görüntü kaydı yapıyor. 200 derecelik açıya sahip bu kameralar sayesinde tam açılı videolar kaydetmek olanaklı. 1200mAh kapasiteli bataryası bulunan kamera, 5.1 kanal ses destekli olarak 2K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Çekilen videolar LG 360 VR gözlüğü ile izlenebiliyor.

Son dönemin trendlerinden olan sanal gerçeklik gözlüğü tarafına LG’nin yorumu 360 VR oldu. Bu gözlük, türevlerinden farklı olarak telefonu içerisine yerleştirmenize gerek bırakmadan kendi ekranı ile görüntüyü kullanıcısına izletiyor. Bu sayede 118g ağırlığı ile son derece hafif olan ürün, 2 metre uzaktan 130inçlik bir televizyonu izliyormuşçasına bir görüntü deneyimini simule edebiliyor. Ürün, LG 360 CAM veya LG G5 ile çekilen görüntüleri oynatabilme imkanına da sahip.

LG Rolling Bot

Yuvarlanarak hareket eden bir kamera olan LG Rolling Bot, fotoğraf ve video kaydı yapabiliyor. Ortasında kamera bulunan cihazın yan tarafları hareket ediyor ve robotun hareket etmesini sağlıyor. Hareket edebilen bir çeşit IP kamera olan Sphero benzeri ürün, 8 megapiksel bir kameraya sahip.

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MWC 2016 kapsamında yepyeni akıllı telefonu G5’i tüketicilerle buluşturan LG, G2 modelinden bu yana her yıl iddialı adımlar attığı serisinde bu kez her zamankinden daha radikal yeniliklere imza atmayı başarmış. Neredeyse tanıtılan tüm üst düzey akıllı telefonların 4GB RAM, Snapdragon 820 işlemci gibi aynı donanımsal niteliklere sahip olduğu pazarda LG fark yaratmanın yolunu modüler yapıya sahip bir cihaz üretmekte bulmuş.Yekpare yapılı metal kasası, 5.3inç ekranı, çıkarılabilir bataryası ve yumuşak hatlarının yanında cihazı farklı kılan en önemli detay, bataryanın çıkarıldığı noktaya farklı aksesuarların takılabilmesi olmuş. Şimdi gelin resmiyet kazanmış bu modüller neler, ne işe yarıyor hızlıca bir göz atalım.