2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yakın zamanda iOS 18.6.2 güncellemesini yayınladı. iPhone yazılım güncellemesi sorunsuz bir şekilde yayınlandığı ve güncellemeyle önemli bir güvenlik açığı kapatıldığı için Apple, eski iOS 18.6 yazılım sürümünü imzalamayı bıraktı.

Apple, iOS 26 Beta 7'yı duyurdu: İşte iPhone'lar için yenilikler 3 gün önce eklendi

Apple, eski yazılım sürümlerinde ortaya çıkan, yeni yazılım sürümlerinde yamalanan güvenlik sorunları nedeniyle iOS sürümlerini imzalamayı bırakıyor. iOS 18.6.1 güncellemesi, eş zamanlı olarak yayınlanan watchOS 11.6.1 sürümünü çalıştıran Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 için Amerika’da kan oksijen takibi özelliğini yeniden etkinleştirdi. Apple, çok geçmeden önemli güvenlik düzeltmeleri sağlayan iOS 18.6.2 güncellemesini yayınladı.

iPhone’unuzu iOS 18.6.2 sürüme güncellediyseniz, bir nedenden önceki bir sürüme geri dönmek istiyorsanız artık mümkün değil. Apple, iOS 18.6’yı imzalamayı durdurdu. Bir güncelleme artık imzalanmamışsa, sunucu tarafı yazılım doğrulama kontrolü nedeniyle ‌iPhone‌'a yüklenemiyor.

iOS 26, Eylül'de yayınlanacak

Apple'ın gelecek ay Haziran ayından bu yana geliştiriciler ve herkese açık beta test kullanıcılarıyla geliştirdiği iOS 26’nın final sürümünü yayınlaması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18.6 imzaları kapandı, artık geri dönüş yok

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: