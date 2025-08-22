iOS 18.6 imzaları kapandı, artık geri dönüş yok

Apple, eski yazılım sürümlerinde ortaya çıkan, yeni yazılım sürümlerinde yamalanan güvenlik sorunları nedeniyle iOS sürümlerini imzalamayı bırakıyor. iOS 18.6.1 güncellemesi, eş zamanlı olarak yayınlanan watchOS 11.6.1 sürümünü çalıştıran Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 için Amerika’da kan oksijen takibi özelliğini yeniden etkinleştirdi. Apple, çok geçmeden önemli güvenlik düzeltmeleri sağlayan iOS 18.6.2 güncellemesini yayınladı.
iPhone’unuzu iOS 18.6.2 sürüme güncellediyseniz, bir nedenden önceki bir sürüme geri dönmek istiyorsanız artık mümkün değil. Apple, iOS 18.6’yı imzalamayı durdurdu. Bir güncelleme artık imzalanmamışsa, sunucu tarafı yazılım doğrulama kontrolü nedeniyle iPhone'a yüklenemiyor.
iOS 26, Eylül'de yayınlanacak
Apple'ın gelecek ay Haziran ayından bu yana geliştiriciler ve herkese açık beta test kullanıcılarıyla geliştirdiği iOS 26'nın final sürümünü yayınlaması bekleniyor.