Android 16 QPR2 Beta 1 yayınlandı: İşte öne çıkan yenilikler

Tam Boyutta Gör Google, uyumlu cihazlar için Android 16 QPR2 Beta 1 güncellemesini yayınlamaya başladı. Henüz beta aşamasında olan sürüm, küçük ama günlük kullanımı etkileyen önemli yenilikler içeriyor ve kilit ekranı widget'larından genişletilmiş karanlık moda kadar birçok iyileştirme planlanıyor. İşte Android 16 QPR2 ile sunulacak yenilikler...

Android 16 QPR2 Beta 1 yayınlandı

Google'ın paylaştığı bilgilere göre, Android 16 QPR2 Beta 1'in en dikkat çeken özelliklerinden biri karanlık modun kapsamının genişlemesi. Artık yalnızca karanlık modu destekleyen uygulamalarda değil, üçüncü taraf uygulamalarda da sistem arayüzü koyu renklere zorlanabiliyor. Bu sayede özellik aktif edildiğinde daha tutarlı bir deneyim sunulacak.

Bir diğer değişiklik ise simgelere yansıdı. Önceden her uygulama için temalı simge desteği bulunmazken, yeni güncelleme ile artık tüm uygulama ikonları Google'ın tasarım diline uyum sağlıyor. Kilit ekranı widget'ları da Android 16 QPR2 Beta 1 ile eklenenler arasında. Şu an için sınırlı sayıda widget mevcut olsa da üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarını güncellemesiyle seçeneklerin artması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak güncelleme ile sunulan bir diğer yenilik, Aile kontrolü tarafında. Google Family Link artık doğrudan Ayarlar uygulamasına entegre edildi. Ebeveynler, bu sistem üzerinden parola korumalı içerik filtreleme, belirli uygulamaları engelleme ve kullanım süresi kısıtlamaları gibi ek kontrollere ulaşabiliyor.

Android 16 QPR2 Beta 1 güncellemesi şu an tüm uyumlu Pixel modellerinde indirilebilir durumda. Beta Programı'na dahil kullanıcılar güncellemeyi OTA üzerinden alabiliyor. Ayrıca Ayarlar, Sistem, Yazılım Güncellemeleri menüsünden manuel olarak da kontrol edilebiliyor.

