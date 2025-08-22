Android 16 QPR2 Beta 1 yayınlandı: İşte öne çıkan yenilikler

Android 16 QPR2 Beta 1 yayınlandı
Google'ın paylaştığı bilgilere göre, Android 16 QPR2 Beta 1'in en dikkat çeken özelliklerinden biri karanlık modun kapsamının genişlemesi. Artık yalnızca karanlık modu destekleyen uygulamalarda değil, üçüncü taraf uygulamalarda da sistem arayüzü koyu renklere zorlanabiliyor. Bu sayede özellik aktif edildiğinde daha tutarlı bir deneyim sunulacak.
Bir diğer değişiklik ise simgelere yansıdı. Önceden her uygulama için temalı simge desteği bulunmazken, yeni güncelleme ile artık tüm uygulama ikonları Google'ın tasarım diline uyum sağlıyor. Kilit ekranı widget'ları da Android 16 QPR2 Beta 1 ile eklenenler arasında. Şu an için sınırlı sayıda widget mevcut olsa da üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarını güncellemesiyle seçeneklerin artması bekleniyor.
Android 16 QPR2 Beta 1 güncellemesi şu an tüm uyumlu Pixel modellerinde indirilebilir durumda. Beta Programı'na dahil kullanıcılar güncellemeyi OTA üzerinden alabiliyor. Ayrıca Ayarlar, Sistem, Yazılım Güncellemeleri menüsünden manuel olarak da kontrol edilebiliyor.
