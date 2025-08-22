Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme sınırları zorluyor: 10.000 mAh üstü bataryalı telefon tanıtacak

    Realme, X platformunda yaptığı paylaşımda 10.000 mAh’ı aşan bir bataryaya sahip bir telefonun yolda olduğunu duyurdu. Şirket, cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı 27 Ağustos’ta açıklayacak.

    Realme sınırları zorluyor: 10.000mAh+ bataryalı telefon tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Mayıs ayında 10.000 mAh bataryalı bir prototip akıllı telefon sergileyen Realme, şimdi daha da büyük bir bataryaya sahip gerçek bir cihaz tanıtmaya hazırlanıyor.

    27 Ağustos'ta tanıtılacak

    Çinli üretici, X platformunda yaptığı paylaşımda 10.000 mAh’ı aşan bir bataryaya sahip bir telefonun yolda olduğunu duyurdu. Şirket, cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı 27 Ağustos’ta açıklayacak. Telefonun, Realme GT 7’de kullanılan 10.000 mAh kapasiteli silikon-anot batarya teknolojisine benzer bir batarya kullanması bekleniyor.

    Şirketin paylaştığı kısa tanıtım videosunda Realme Başkan Yardımcısı Chase Xu, “sınırları yeniden tanımlamaktan” bahsediyor. Ancak videoda yaklaşan telefonla ilgili herhangi bir teknik detay verilmiyor.

    Mayıs ayında gösterilen konsept telefon, 10.000 mAh gibi devasa bir batarya taşımasına rağmen yalnızca 8,5 mm kalınlığında ve 215 gram ağırlığındaydı. Realme’nin şimdi neler sunacağı ve bu teknolojinin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/realme_to_introduce_phone_with_larger_than_10000_mah_battery_on_august_27-news-69144.php https://x.com/realmeglobal/status/1958377736776687752
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zte zxhn h3600p araba ayna tamirini kim yapar nötrüm ne demek lpg söktürmek ne kadar hümeyra avrupa yakasından neden ayrıldı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum