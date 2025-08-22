Realme sınırları zorluyor: 10.000 mAh üstü bataryalı telefon tanıtacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mayıs ayında 10.000 mAh bataryalı bir prototip akıllı telefon sergileyen Realme, şimdi daha da büyük bir bataryaya sahip gerçek bir cihaz tanıtmaya hazırlanıyor.

27 Ağustos'ta tanıtılacak

Çinli üretici, X platformunda yaptığı paylaşımda 10.000 mAh’ı aşan bir bataryaya sahip bir telefonun yolda olduğunu duyurdu. Şirket, cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı 27 Ağustos’ta açıklayacak. Telefonun, Realme GT 7’de kullanılan 10.000 mAh kapasiteli silikon-anot batarya teknolojisine benzer bir batarya kullanması bekleniyor.

Şirketin paylaştığı kısa tanıtım videosunda Realme Başkan Yardımcısı Chase Xu, “sınırları yeniden tanımlamaktan” bahsediyor. Ancak videoda yaklaşan telefonla ilgili herhangi bir teknik detay verilmiyor.

Mayıs ayında gösterilen konsept telefon, 10.000 mAh gibi devasa bir batarya taşımasına rağmen yalnızca 8,5 mm kalınlığında ve 215 gram ağırlığındaydı. Realme’nin şimdi neler sunacağı ve bu teknolojinin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.

