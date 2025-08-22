Realme sınırları zorluyor: 10.000 mAh üstü bataryalı telefon tanıtacak

27 Ağustos'ta tanıtılacak
Çinli üretici, X platformunda yaptığı paylaşımda 10.000 mAh’ı aşan bir bataryaya sahip bir telefonun yolda olduğunu duyurdu. Şirket, cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı 27 Ağustos’ta açıklayacak. Telefonun, Realme GT 7’de kullanılan 10.000 mAh kapasiteli silikon-anot batarya teknolojisine benzer bir batarya kullanması bekleniyor.
Şirketin paylaştığı kısa tanıtım videosunda Realme Başkan Yardımcısı Chase Xu, “sınırları yeniden tanımlamaktan” bahsediyor. Ancak videoda yaklaşan telefonla ilgili herhangi bir teknik detay verilmiyor.
Mayıs ayında gösterilen konsept telefon, 10.000 mAh gibi devasa bir batarya taşımasına rağmen yalnızca 8,5 mm kalınlığında ve 215 gram ağırlığındaydı. Realme'nin şimdi neler sunacağı ve bu teknolojinin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.
