Honor Magic V Flip 2 tanıtıldı: 200 MP kamera ve 5.500 mAh batarya

Magic V Flip 2’de kamera tarafında, f/1.9 diyafram açıklığına sahip OIS destekli 200 MP’lik 1/1.4 inç ana sensör yer alıyor. Bunun yanında 120° görüş açısı sunan 50 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. İç kısımda ise kullanıcıları 50 MP ön kamera karşılıyor.
Katlanabilir cihaz, 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteği sunan 5.500 mAh silikon-karbon batarya ile geliyor. Honor, bu pilin kapaklı bir telefonda yer alan en büyük kapasiteli pil olduğunu söylüyor.
Ekran özelliklerine baktığımızda, iç tarafta 6.82 inç LTPO OLED panel bulunuyor. Bu ekran 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 2868 x 1232 piksel çözünürlük ve 5.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Dış ekranda ise 4 inç LTPO OLED panel yer alıyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı, 1200 x 1092 çözünürlük ve 3.600 nit parlaklık sunuyor.
Bunun dışında cihazda IP58/IP59 sertifikaları, SGS dayanıklılık sertifikası, çift hoparlör, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, çift SIM desteği ve NFC yer alıyor. Renk seçenekleri arasında Mor, Beyaz, Gri ve sınırlı sayıda üretilen Mavi sürüm bulunuyor.
Honor Magic V Flip 2 fiyatı
Magic V Flip 2 şu anda Çin'de satışa sunulmuş durumda ve satışlar 28 Ağustos'ta başlayacak. Fiyatlar ise şöyle:
- 12 GB/256 GB: 765 dolar
- 12 GB/512 GB: 835 dolar
- 12 GB/1 TB: 905 dolar
- 16 GB/1 TB: 1045 dolar
Honor Magic V Flip 2 özellikleri
- İç ekran: 6.82 inç, 1232x2868 piksel, 120Hz, 5000 nit, LTPO OLED
- Dış ekran: 4 inç, 1200x1092 piksel, 120Hz, 3600 nit, LTPO OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Kamera: 200MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5500 mAh, 80W kablolu, 50W kablosuz şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, çift SIM desteği, NFC
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1
- Boyutlar ve ağırlık: Açıkken: 167.1 x 75.6 x 6.9 mm, Katlıyken: 86.2 x 75.6 x 15.5 mm, 204 gr
