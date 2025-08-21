Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Magic V Flip 2 tanıtıldı: 200 MP kamera ve 5.500 mAh batarya

    Honor, yeni katlanabilir telefonu Magic V Flip 2'yi tanıttı. 200 MP kamerası ve 5.500 mAh piliyle dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor?               

    Honor Magic V Flip 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, Çin’de yeni katlanabilir telefonu Magic V Flip 2'yi tanıttı. Kamera ve batarya özellikleriyle ön plana çıkan telefon neler sunuyor bir göz atalım.

    Magic V Flip 2’de kamera tarafında, f/1.9 diyafram açıklığına sahip OIS destekli 200 MP’lik 1/1.4 inç ana sensör yer alıyor. Bunun yanında 120° görüş açısı sunan 50 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. İç kısımda ise kullanıcıları 50 MP ön kamera karşılıyor.

    Katlanabilir cihaz, 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteği sunan 5.500 mAh silikon-karbon batarya ile geliyor.  Honor, bu pilin kapaklı bir telefonda yer alan en büyük kapasiteli pil olduğunu söylüyor.

    Ekran özelliklerine baktığımızda, iç tarafta 6.82 inç LTPO OLED panel bulunuyor. Bu ekran 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 2868 x 1232 piksel çözünürlük ve 5.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Dış ekranda ise 4 inç LTPO OLED panel yer alıyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı, 1200 x 1092 çözünürlük ve 3.600 nit parlaklık sunuyor.

    Honor Magic V Flip 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefonun kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti yer alıyor. İşlemciye 16 GB RAM ve 1 TB depolamaya kadar seçenekler eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 çalışıyor ve yapay zeka destekli pek çok özellik içeriyor.

    Bunun dışında cihazda IP58/IP59 sertifikaları, SGS dayanıklılık sertifikası, çift hoparlör, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, çift SIM desteği ve NFC yer alıyor. Renk seçenekleri arasında Mor, Beyaz, Gri ve sınırlı sayıda üretilen Mavi sürüm bulunuyor. 

    Honor Magic V Flip 2 fiyatı

    Magic V Flip 2 şu anda Çin'de satışa sunulmuş durumda ve satışlar 28 Ağustos'ta başlayacak. Fiyatlar ise şöyle:

    • 12 GB/256 GB: 765 dolar
    • 12 GB/512 GB: 835 dolar
    • 12 GB/1 TB: 905 dolar
    • 16 GB/1 TB: 1045 dolar 

    Honor Magic V Flip 2 özellikleri

    • İç ekran: 6.82 inç, 1232x2868 piksel, 120Hz, 5000 nit, LTPO OLED
    • Dış ekran: 4 inç, 1200x1092 piksel, 120Hz, 3600 nit, LTPO OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Kamera: 200MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5500 mAh, 80W kablolu, 50W kablosuz şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, çift SIM desteği, NFC
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1
    • Boyutlar ve ağırlık: Açıkken: 167.1 x 75.6 x 6.9 mm, Katlıyken: 86.2 x 75.6 x 15.5 mm, 204 gr
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 21 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    soğutucu az soğutucu koy evde tespih böceği nasıl yok edilir yavru kedi ısırırsa ne olur elyaf nerede satılır ford focus 1.6 benzinli lpg uyumu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum