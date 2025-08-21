Honor Magic V Flip 2 tanıtıldı: 200 MP kamera ve 5.500 mAh batarya

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, Çin’de yeni katlanabilir telefonu Magic V Flip 2'yi tanıttı. Kamera ve batarya özellikleriyle ön plana çıkan telefon neler sunuyor bir göz atalım.

Magic V Flip 2’de kamera tarafında, f/1.9 diyafram açıklığına sahip OIS destekli 200 MP’lik 1/1.4 inç ana sensör yer alıyor. Bunun yanında 120° görüş açısı sunan 50 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. İç kısımda ise kullanıcıları 50 MP ön kamera karşılıyor.

Katlanabilir cihaz, 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteği sunan 5.500 mAh silikon-karbon batarya ile geliyor. Honor, bu pilin kapaklı bir telefonda yer alan en büyük kapasiteli pil olduğunu söylüyor.

Ekran özelliklerine baktığımızda, iç tarafta 6.82 inç LTPO OLED panel bulunuyor. Bu ekran 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 2868 x 1232 piksel çözünürlük ve 5.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Dış ekranda ise 4 inç LTPO OLED panel yer alıyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı, 1200 x 1092 çözünürlük ve 3.600 nit parlaklık sunuyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti yer alıyor. İşlemciye 16 GB RAM ve 1 TB depolamaya kadar seçenekler eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 çalışıyor ve yapay zeka destekli pek çok özellik içeriyor.

Bunun dışında cihazda IP58/IP59 sertifikaları, SGS dayanıklılık sertifikası, çift hoparlör, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, çift SIM desteği ve NFC yer alıyor. Renk seçenekleri arasında Mor, Beyaz, Gri ve sınırlı sayıda üretilen Mavi sürüm bulunuyor.

Honor Magic V Flip 2 fiyatı

Magic V Flip 2 şu anda Çin'de satışa sunulmuş durumda ve satışlar 28 Ağustos'ta başlayacak. Fiyatlar ise şöyle:

12 GB/256 GB: 765 dolar

12 GB/512 GB: 835 dolar

12 GB/1 TB: 905 dolar

16 GB/1 TB: 1045 dolar

Honor Magic V Flip 2 özellikleri

İç ekran : 6.82 inç, 1232x2868 piksel, 120Hz, 5000 nit, LTPO OLED

: 6.82 inç, 1232x2868 piksel, 120Hz, 5000 nit, LTPO OLED Dış ekran : 4 inç, 1200x1092 piksel, 120Hz, 3600 nit, LTPO OLED

: 4 inç, 1200x1092 piksel, 120Hz, 3600 nit, LTPO OLED İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

: Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Kamera : 200MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)

: 200MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.0 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 5500 mAh, 80W kablolu, 50W kablosuz şarj

: 5500 mAh, 80W kablolu, 50W kablosuz şarj Bağlantı : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, çift SIM desteği, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, çift SIM desteği, NFC İşletim sistemi : Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1

: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 Boyutlar ve ağırlık: Açıkken: 167.1 x 75.6 x 6.9 mm, Katlıyken: 86.2 x 75.6 x 15.5 mm, 204 gr

