Monster Hunter World'un PC çıkış tarihi açıklandı: İşte sistem gereksinimleri

Monster Hunter: World'un merakla beklenen PC çıkış tarihi nihayet açıklandı. Yapımcı firma Capcom, milyonlarca oyuncunun çok büyük beğeniyle oynadığı oyunun 9 Ağustos 2018'de PC çıkışını yapacağını duyurdu.
Playstation 4 ve Xbox One'da 26 Ocak'ta yayınlanan Monster Hunter: World, muhteşem görselliği ve etkileyici oynanışıyla hem serinin hayranlarının hem de yeni oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Capcom, Monster Hunter: World'un PC platformundaki ilk Monster Hunter oyunu olması nedeniyle bazı optimizasyon problemlerinin olduğunu ve bu nedenle PC çıkışının normalden yaklaşık 6 ay sonra gerçekleştiğini söylüyor.
Capcom'un yaptığı açıklamalara göre Monster Hunter: World'un PC versiyonu görsellik anlamında konsollarla aynı seviyede olacak. Bu anlamda oyunun PC'de daha iyi bir görsel kaliteye sahip olmasını bekleyen oyuncular hayal kırıklığı yaşayabilir. Ancak Monster Hunter: World bildiğiniz gibi hali hazırda konsollarda da gayet tatmin edici bir görsel kalite sunuyor. Buna ek olarak oyunun PC'de sabit 60 kare/saniye deneyimi sunacağını da düşünürsek muhteşem bir görsel şölen bizleri bekliyor diyebiliriz.
Monster Hunter: World 9 Ağustos'ta Steam ve Microsoft Store platformlarında PC oyuncularıyla buluşacak. Oyunun açıklanan sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum Sistem Gereksinimleri (Düşük Ayarlarda: 30FPS @ 1080p)
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5 4460 @ 3.2GHz veya AMD FX 6300
- Hafıza: 8 GB
- Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 760 veya Radeon R7 260x
- Boş Sabit Disk Alanı: 20GB
- API: DirectX 11
Önerilen Sistem Gereksinimleri (Yüksek Ayarlarda: 30FPS @ 1080p)
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-3770 @3.4GHz veya Core i3 8350 4GHz veya AMD Ryzen 5 1500X
- Hafıza: 8 GB
- Ekran Kartı Hafızası: 4 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 3GB veya Radeon RX 570X
- Boş Sabit Disk Alanı: 20GB
- API: DirectX 11
https://www.pcgamer.com/monster-hunter-world-pc-visuals-will-have-parity-with-console-versions/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
i5 yada i7 işlemci
....serisi yada daha iyi ekran kartı
8-10 gb ram
30-50 gb depolama alanı
Hep yükselen ama hiç düşmeyen donanım istiyorlar. Sürekli yeni bilgisayar alsın millet