Monster Hunter World'un PC çıkış tarihi açıklandı: İşte sistem gereksinimleri

Monster Hunter: World'un merakla beklenen PC çıkış tarihi nihayet açıklandı. Yapımcı firma Capcom, milyonlarca oyuncunun çok büyük beğeniyle oynadığı oyunun 9 Ağustos 2018'de PC çıkışını yapacağını duyurdu.

Minimum Sistem Gereksinimleri (Düşük Ayarlarda: 30FPS @ 1080p)

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 4460 @ 3.2GHz veya AMD FX 6300

Hafıza: 8 GB

Ekran Kartı Hafızası: 2 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 760 veya Radeon R7 260x

Boş Sabit Disk Alanı: 20GB

API: DirectX 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri (Yüksek Ayarlarda: 30FPS @ 1080p)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 @3.4GHz veya Core i3 8350 4GHz veya AMD Ryzen 5 1500X

Hafıza: 8 GB

Ekran Kartı Hafızası: 4 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 3GB veya Radeon RX 570X

Boş Sabit Disk Alanı: 20GB

API: DirectX 11

https://www.pcgamer.com/monster-hunter-world-pc-visuals-will-have-parity-with-console-versions/

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Playstation 4 ve Xbox One'da 26 Ocak'ta yayınlanan Monster Hunter: World, muhteşem görselliği ve etkileyici oynanışıyla hem serinin hayranlarının hem de yeni oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Capcom, Monster Hunter: World'unolması nedeniyle bazıproblemlerinin olduğunu ve bu nedenle PC çıkışının normaldengerçekleştiğini söylüyor.Capcom'un yaptığı açıklamalara göre Monster Hunter: World'un PC versiyonuolacak. Bu anlamda oyunun PC'de daha iyi bir görsel kaliteye sahip olmasını bekleyen oyuncular hayal kırıklığı yaşayabilir. Ancak Monster Hunter: World bildiğiniz gibi hali hazırda konsollarda da gayet tatmin edici bir görsel kalite sunuyor. Buna ek olarak oyunun PC'dedeneyimi sunacağını da düşünürsek muhteşem bir görsel şölen bizleri bekliyor diyebiliriz.Monster Hunter: World 9 Ağustos'taplatformlarında PC oyuncularıyla buluşacak. Oyunun açıklanan sistem gereksinimleri ise şöyle: