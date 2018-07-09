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Monster Hunter World'un PC çıkış tarihi açıklandı: İşte sistem gereksinimleri

26 Ocak'ta konsollarda çıkışını gerçekleştiren Monster Hunter: World'un PC çıkış tarihi merakla bekleniyordu. Yapımcı firma Capcom, oyunun çıkış tarihini ve sistem gereksinimlerini açıkladı:
10 ay
2,6b
1
6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Monster Hunter: World'un merakla beklenen PC çıkış tarihi nihayet açıklandı. Yapımcı firma Capcom, milyonlarca oyuncunun çok büyük beğeniyle oynadığı oyunun 9 Ağustos 2018'de PC çıkışını yapacağını duyurdu.

Playstation 4 ve Xbox One'da 26 Ocak'ta yayınlanan Monster Hunter: World, muhteşem görselliği ve etkileyici oynanışıyla hem serinin hayranlarının hem de yeni oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Capcom, Monster Hunter: World'un PC platformundaki ilk Monster Hunter oyunu olması nedeniyle bazı optimizasyon problemlerinin olduğunu ve bu nedenle PC çıkışının normalden yaklaşık 6 ay sonra gerçekleştiğini söylüyor.

Capcom'un yaptığı açıklamalara göre Monster Hunter: World'un PC versiyonu görsellik anlamında konsollarla aynı seviyede olacak. Bu anlamda oyunun PC'de daha iyi bir görsel kaliteye sahip olmasını bekleyen oyuncular hayal kırıklığı yaşayabilir. Ancak Monster Hunter: World bildiğiniz gibi hali hazırda konsollarda da gayet tatmin edici bir görsel kalite sunuyor. Buna ek olarak oyunun PC'de sabit 60 kare/saniye deneyimi sunacağını da düşünürsek muhteşem bir görsel şölen bizleri bekliyor diyebiliriz.

Monster Hunter: World 9 Ağustos'ta Steam ve Microsoft Store platformlarında PC oyuncularıyla buluşacak. Oyunun açıklanan sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimleri (Düşük Ayarlarda: 30FPS @ 1080p)

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5 4460 @ 3.2GHz veya AMD FX 6300
  • Hafıza: 8 GB 
  • Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 760 veya Radeon R7 260x
  • Boş Sabit Disk Alanı: 20GB
  • API: DirectX 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri (Yüksek Ayarlarda: 30FPS @ 1080p)

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i7-3770 @3.4GHz veya Core i3 8350 4GHz veya AMD Ryzen 5 1500X
  • Hafıza: 8 GB 
  • Ekran Kartı Hafızası: 4 GB
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 3GB veya Radeon RX 570X
  • Boş Sabit Disk Alanı: 20GB
  • API: DirectX 11

https://www.pcgamer.com/monster-hunter-world-pc-visuals-will-have-parity-with-console-versions/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
godisdeadvalla 10 ay
Greenman gamingden 160 tl ye aldım. Uzun zamandır bu oyunu bekliyordum. Beraber oynamak isteyenler steamden ekleyebilir beni.
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Frost05 10 ay
Fiyatı ne kadar olacak acaba?
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WarSaw 10 ay
biraz kof bir oyuna benziyor
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Esteban C 10 ay
Yeni oyunların çıkışında aklımıza ilk gelenler

i5 yada i7 işlemci

....serisi yada daha iyi ekran kartı

8-10 gb ram

30-50 gb depolama alanı


Hep yükselen ama hiç düşmeyen donanım istiyorlar. Sürekli yeni bilgisayar alsın millet

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Coco.Jambo 10 ay
Haziran değil AĞUSTOS olacak
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LKLC 10 ay Coco.Jambo
Düzelttim. Teşekkürler.
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