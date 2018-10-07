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Monster'da Bu Hafta - FIFA 19

7 ay
9,9b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde FIFA 19'u konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran 

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cemal85 7 ay
full sürüm çıktı keşke onu deneseydiniz. elinize sağlık.
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maxmania 7 ay
şu oyun! bilgisayarını grafik yoğunluklu ve fizik motoru olan oyunlarda test etseniz. ya eski ya grafiği olmayan oyunumsuları oynayıp test ediyoruz demeyin.
reklamsa reklam diye belirtin izleyen gene izler zaten. reklamlara laf eden olmaz yeterki sayfanın her yerinden reklam fışkırıp sitede gezilmez hale getirmesin ve haber görünümlü reklam olmasın.
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Barni Moloztaş 7 ay
Bu fifa19 değil ki demo
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Saquaro 7 ay
Mobilde videoların çoğu açılmıyor, sunucu hatası veriyor. (Belirtilen ada sahip sunucu bulunamıyor)
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