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Monster, Intel Haswell işlemci ve yeni nesil NVIDIA ekran kartlı 15.6 inçlik dizüstü bilgisayarı için ön sipariş alımına başladı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Monster, Intel Haswell işlemci ve yeni nesil NVIDIA ekran kartlı 15.6 inçlik dizüstü bilgisayarı için ön sipariş alımına başladı
Monster Bilgisayar, yaz aylarında dağıtımına başlamayı planladığı 15.6 inçlik yeni oyun odaklı dizüstü bilgisayarı için ön sipariş alımına resmen başladı. Haswell adlı 22nm'lik dördüncü nesil yeni Intel Core i7 işlemciler ve yeni nesil NVIDIA GeForce ekran kartlarıyla donatılabilen Q47MS-16F40 model numaralı oyuncu bilgisayarı, geçen yıl da tercih edilen, hedef aldığı tüketici kitlesine avantaj sağlayacak fonksiyonları bünyesinde barındıran bir kasaya sahip olacak.
15.6 inç büyüklüğünde Full HD mat LED ekranın yanı sıra, tüketicilerinin bir süredir talep ettiği NTSC standartlarında %95 renk gamutuna sahip panelle de satın alınabilecek bilgisayar, 16GB DDR3 1600MHz sistem belleği, 120GB Kingston HyperX SSD, 750GB Seagate 7200rpm HDD, 8x Multi DVD +-RW optik sürücü, arkadan aydınlatmalı tuş takımı, Bluetooth 4.0, dördü bir arada kart okuyucu, üç USB 3.0, iki USB 2.0, HDMI, VGA portları, THX TruStudio PRO ses teknolojisi, iki hoparlör (+Subwoofer) ve üç saat kullanım süresi sunan dokuz hücreli 7,800mAh bataryayı beraberinde getirecek. 55.6mm kalınlığında ve 3.5 kilogram ağırlığında dizayn edilen cihazı 32GB sistem belleği, NVIDIA'nın en üst düzey mobil ekran kartı, 480GB SSD depolama birimi, Blu-ray okuyucu, Windows 8 işletim sistemi ve diğer yazılım/donanım seçenekleriyle birlikte zenginleştirmek mümkün.
3.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışı gerçekleştirilen Monster Q47MS-16F40 modelini sipariş edip 30 Haziran - 30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek dağıtıma dahil olmak için firmanın sağladığı farklı ön sipariş yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. NVIDIA ve AMD'nin yeni mobil grafik işlemcilerini gün yüzüne çıkarmasının ardından ekran kartı seçenekleri artırılacak olan oyun dizüstüsü hakkındaki tüm detaylara ve yeni gelişmelere kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz. 17.3 inçlik ekrana sahip bilgisayarlar ile Clevo'nun yeni kasaları üzerine inşa edilen diğer cihazların da yakın zamanda Q47MS-16F40'ı takip edeceği tahmin ediliyor.
Monster, Intel Haswell işlemci ve yeni nesil NVIDIA ekran kartlı 15.6 inçlik dizüstü bilgisayarı için ön sipariş alımına başladı

http://www.monsternotebook.com.tr/MS-16F4-MONSTER%C2%AE-Q47MS-16F40-430226-433366-437505.html Yorum Yaz
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