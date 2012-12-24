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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Monster'ın P570WM model numaralı yeni dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu

6 yıl
1,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Monster'ın P570WM model numaralı yeni dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu
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Monster Bilgisayar, taşınabilir iş istasyonu - oyun odaklı dizüstü segmentine mensup masaüstü işlemcili ve çift ekran kartlı yeni donanımının satışına başladı. Clevo'nun P570WM model numaralı fırçalanmış alüminyum kaplı kasa, arkadan aydnlatmalı ayrık tuşlara sahip tam boyutlu klavye, çoklu dokunmatik destekli TouchPad ve altı dokunmatik fonksiyon tuşuna sahip çözümü üzerine inşa edilen bilgisayar, yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan tüketicileri ve oyunseverleri hedef alıyor.
17.3 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) 120 Hertz mat 3D LED ekran, 3.6GHz hızında, 130W dört çekirdekli üçüncü nesil Intel Core Ivy Bridge i7-3820 işlemci, 2x4GB GDDR5 belleğe sahip SLI destekli çift NVIDIA GeForce GTX 680M ekran kartı, 16GB DDR3 1600MHz sistem belleği (dört slot ile 32GB'a kadar arttırılabilir), 120GB Kingston HyperX SSD + 750GB Seagate 7200rpm HDD, 8x Multi DVD-RW optik sürücü, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, 2.0MP Full HD kamera, üç USB 3.0, iki USB 2.0, bir eSATA-USB 3.0-AC/DC güç girişi karması, DisplayPort, HDMI, DVI portları, dokuzu bir arada kart okuyucu, ExpressCard 54/34 slotu, 3W Subwoofer, Sound Blaster X-Fi MB 2 ses teknolojisi, dizüstü bilgisayar sırt çantası ve Microsoft Windows 8 64-bit işletim sistemini beraberinde getiren P570WM, tek ekran kartı, optik sürücü ve yaklaşık iki saat kullanım süresi sunan 78.44Wh büyüklüğündeki bir pille birlikte toplam 5.5 kilogram ağırlığında ve 58-62mm kalınlığında dizayn edilmiş.
Masaüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş 4/6/8 çekirdekli Intel Core ve Intel XEON işlemciler, 32GB DDR3 1600MHz Kingston HyperX RAM, 750GB melez HDD ve 480GB'a kadar SSD depolama birimleri, Blu-ray okuyucu-yazıcı optik sürücü ve 300W'lık ana güç adaptörüne ek olarak ikinci adaptör desteği için yeni bir AC/DC aksesuarıyla donatılabilen cihaz, sahip olduğu üç depolama sürücüsü yuvasıyla RAID 0/1/5 teknolojilerinden yararlanabilmeyi mümkün kılıyor. Bir adet 3D Vision gözlüğüne sahip 3D destekli dev dizüstü, firmanın yeni kampanyası dahilinde çalışmakta olan eski bir bilgisayar ile 300TL, çalışmayan bir donanımla ise 150TL indirimle edinilebiliyor.
Üst düzey donanım elemanlarının eşlik ettiği Monster P570WM301, 14.750TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Teslimatına 21-28 Şubat 2013'te başlanacağı belirtilen bilgisayarın tüm detaylarına kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz. İlk incelemelerinde mensup olduğu kategoride iyi işler çıkardığı görülen kasanın detaylı görüntüleri aşağıdadır. Monster'ın mobil CPU'lu, çift ekran kartlı ve taşınabilirliği daha yüksek olan P370EM modellerine ise buradan göz atabilirsiniz.
Monster'ın P570WM model numaralı yeni dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu
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Monster'ın P570WM model numaralı yeni dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu
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http://www.monsternotebook.com.tr/customize/customize.aspx?id=433567&secenek=&secenek2=&adet=1&lang=tr-TR Yorum Yaz
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Marvelouson 6 yıl
Bütün özellikleri full yapınca da ( 29.451,34 TL KDV Dahil ) oluyor. Sitede fiyatları değiştirdikçe sanki paralarla oynuyormuşsun gibi oluyor. Ama 5 dk sonra bir bakmışsın ki kucağındaki laptop çok alakasız.)
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JoeyBane 6 yıl
Bu da mı gol değil?
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DH Misafiri 6 yıl
Bende Monster 11' W110ER var, Cihazı alırken işlemci ve ramleri değiştirdim ve SSD disk ile kullanıyorum. Temel sorunum sanallaştırma işlemlerinde leptopların yetersiz kalması idi ve masa üstü sistemlerde kablo ses, toz, soğutma vs... bıktırmıştı. O markadna bu markaya o modelden bu modele geçerken şu an 11' leptopta 16 Gb ram 120 GB SSD ve intel Core i7 3720qm kullanıyorum. Virtualbox ile 12 adet sanal makina açıyorum alet 75 derece ile çalışıyor. Isı yok ses yok kablo yok toz yok istediğim yere taşıyorum.
Monster bilgisayar gibi firmalar ülkemiz için çok önemliler. Birkaç markanın zorla bize kakaladığı leptoplar yerine seçim özgürlüğü veriyor. Yurt dışı sitelerine bakın amerika ve avrupaya oralarda donanım seçme özgürlüğü var ücretler çok düşük ülkemizde hem donanım seçme özgürlüğü yok hemde fiyatlar abartı. Bence Monster Bilgisayar her alışverişten nce kesinlikle bakılması gereken ürünler sunuyor.
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IceRulez 6 yıl
murdocklawless
dizüstünde 130 watt işlemci? komik mi bunlar be?

hocam mobil işlemci değil ordaki işlemci. masaüstü işlemcisi
i7-3820 :)
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stalker(1979) 6 yıl
Her malın alıcısı farklıdır. Canınızı sıkmayın.
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teramit 6 yıl
Masaüstü pc alacağına laptop alıyorsun işte, kablo derdi yok oda değiştirmek istediğinde ideal, bir masaüstü pc nin yerine eve alınır.ayrıca bir yere giderken yanında götürebilirsin tatile falan, yoksa günlük yanında taşımak için değil.zaten 2 kg den sonra günlük taşıma için hiç bir ürün uygun değil.Fiyatı abartı olmasa alınır.
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amaat 6 yıl
Madem okadar "güçlü" insanlar var, elbet dünya görmüştür. Niye Türkiye' den daha dandiğini alsın. Bende bunu anlamıyorum...
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Gary_2550 6 yıl amaat
amaat

Madem okadar "güçlü" insanlar var, elbet dünya görmüştür. Niye Türkiye' den daha dandiğini alsın. Bende bunu anlamıyorum...

Dandik mi?
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MxFxOx 6 yıl
fiyat ucuk ama masaüstünü sığdırmışlar dizüstüne helal olsun soğutma sorunu yaşatmazsa güzel ürün sonuçta taşınabilir masaüstü ekranı. amoled ekranı olsa bu paraya değerdi :D
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ama=neden 6 yıl
Hedef kitlesi belli, illaki alıcısı var.
Ultrabook üretenlerle kıyaslamak doğru değil.
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erdem3113 6 yıl
Cüzdanı kabarık kullanıcılar için geliştirilmiş.:D
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