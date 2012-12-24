Monster'ın P570WM model numaralı yeni dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu

Monster Bilgisayar, taşınabilir iş istasyonu - oyun odaklı dizüstü segmentine mensup masaüstü işlemcili ve çift ekran kartlı yeni donanımının satışına başladı. Clevo'nun P570WM model numaralı fırçalanmış alüminyum kaplı kasa, arkadan aydnlatmalı ayrık tuşlara sahip tam boyutlu klavye, çoklu dokunmatik destekli TouchPad ve altı dokunmatik fonksiyon tuşuna sahip çözümü üzerine inşa edilen bilgisayar, yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan tüketicileri ve oyunseverleri hedef alıyor.

17.3 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) 120 Hertz mat 3D LED ekran, 3.6GHz hızında, 130W dört çekirdekli üçüncü nesil Intel Core Ivy Bridge i7-3820 işlemci, 2x4GB GDDR5 belleğe sahip SLI destekli çift NVIDIA GeForce GTX 680M ekran kartı, 16GB DDR3 1600MHz sistem belleği (dört slot ile 32GB'a kadar arttırılabilir), 120GB Kingston HyperX SSD + 750GB Seagate 7200rpm HDD, 8x Multi DVD-RW optik sürücü, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, 2.0MP Full HD kamera, üç USB 3.0, iki USB 2.0, bir eSATA-USB 3.0-AC/DC güç girişi karması, DisplayPort, HDMI, DVI portları, dokuzu bir arada kart okuyucu, ExpressCard 54/34 slotu, 3W Subwoofer, Sound Blaster X-Fi MB 2 ses teknolojisi, dizüstü bilgisayar sırt çantası ve Microsoft Windows 8 64-bit işletim sistemini beraberinde getiren P570WM, tek ekran kartı, optik sürücü ve yaklaşık iki saat kullanım süresi sunan 78.44Wh büyüklüğündeki bir pille birlikte toplam 5.5 kilogram ağırlığında ve 58-62mm kalınlığında dizayn edilmiş.

Masaüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş 4/6/8 çekirdekli Intel Core ve Intel XEON işlemciler, 32GB DDR3 1600MHz Kingston HyperX RAM, 750GB melez HDD ve 480GB'a kadar SSD depolama birimleri, Blu-ray okuyucu-yazıcı optik sürücü ve 300W'lık ana güç adaptörüne ek olarak ikinci adaptör desteği için yeni bir AC/DC aksesuarıyla donatılabilen cihaz, sahip olduğu üç depolama sürücüsü yuvasıyla RAID 0/1/5 teknolojilerinden yararlanabilmeyi mümkün kılıyor. Bir adet 3D Vision gözlüğüne sahip 3D destekli dev dizüstü, firmanın yeni kampanyası dahilinde çalışmakta olan eski bir bilgisayar ile 300TL, çalışmayan bir donanımla ise 150TL indirimle edinilebiliyor.

Üst düzey donanım elemanlarının eşlik ettiği Monster P570WM301, 14.750TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Teslimatına 21-28 Şubat 2013'te başlanacağı belirtilen bilgisayarın tüm detaylarına kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz. İlk incelemeleri nde mensup olduğu kategoride iyi işler çıkardığı görülen kasanın detaylı görüntüleri aşağıdadır. Monster'ın mobil CPU'lu, çift ekran kartlı ve taşınabilirliği daha yüksek olan P370EM modellerine ise buradan göz atabilirsiniz.

http://www.monsternotebook.com.tr/customize/customize.aspx?id=433567&secenek=&secenek2=&adet=1&lang=tr-TR