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    Anlık Bildirim

    Çöküş sürüyor! AMD, ilk kez kritik bir alanda Intel’i geçti

    Intel, yirmi yılı aşkın bir süredir veri merkezi CPU'ları pazarında tartışmasız lider konumdaydı. Ancak işler değişti ve AMD’nin veri merkezi satışları Intel’i ilk kez geride bıraktı.
    Çöküş sürüyor! AMD, ilk kez kritik bir alanda Intel’i geçti Tam Boyutta Gör
    Veri merkezi işlemci pazarında uzun yıllardır lider olan Intel, rakibi AMD karşısında ilk kez geride kaldı. Geçmişte sunucuların büyük çoğunluğunda Intel'in Xeon işlemcileri tercih edilirken, AMD'nin işlemcileri sadece küçük bir pazar payına sahipti. Ancak, bu durum son yıllarda değişti ve AMD’nin EPYC işlemcileri özellikle yüksek maliyetli sunucularda tercih edilmeye başladı. SemiAnalysis’in raporuna göre, bu değişimle birlikte AMD, veri merkezi satışlarında Intel’i geride bırakarak pazarda ilk kez liderliği ele geçirdi.

    AMD için oldukça "EPYC" bir an

    Çöküş sürüyor! AMD, ilk kez kritik bir alanda Intel’i geçti Tam Boyutta Gör
    2024’ün üçüncü çeyreğinde AMD’nin veri merkezi segmenti 3.549 milyar dolar gelir elde ederken, Intel’in veri merkezi ve yapay zeka grubunun geliri 3.3 milyar dolarda kaldı. İki yıl önce Intel’in aynı grup geliri çeyrek bazında 5 ila 6 milyar dolar arasında değişiyordu. Ancak AMD’nin EPYC işlemcilerinin sağladığı performans avantajları Intel’in pazar payını zorlarken, Intel Xeon işlemcilerini ciddi indirimlerle sunmak zorunda kaldı. Bu durum da Intel’in gelir ve kâr marjlarını olumsuz etkiledi.
    Çöküş sürüyor! AMD, ilk kez kritik bir alanda Intel’i geçti Tam Boyutta Gör
    Intel’in en yeni amiral gemisi olan 128 çekirdekli Xeon 6980P 'Granite Rapids' işlemcisi, 17.800 dolarlık fiyatıyla şirketin bugüne kadarki en pahalı işlemcisi oldu. Buna karşılık, AMD’nin en pahalı işlemcisi olan 96 çekirdekli EPYC 6979P modeli ise 11.805 dolardan satışa sunuluyor. Intel’in Xeon 6900 serisine yönelik talep yüksek kalır ve üretim hacmi artırılabilirse, Intel’in veri merkezi gelirlerinin yeniden yükselmesi ve AMD’yi geçmesi muhtemel. Ancak, bu sürecin başarılı olabilmesi için Intel’in Granite Rapids serisinin üretimini hızlandırması gerekiyor.

    Öte yandan, veri merkezi donanımı pazarında AMD ve Intel büyük rekabet içindeyken, Nvidia bu alanda çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Nvidia’nın veri merkezi grafik işlem birimleri (GPU) ve ağ ürünleri satışları, yapay zeka çözümleri için kritik bir rol üstleniyor. Nvidia’nın ağ ürünlerinin ikinci çeyrekteki satışları 3.668 milyar doları bulurken, GPU satışları 22.604 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar, Nvidia’nın ilk yarıda yaklaşık 42 milyar dolar değerinde yapay zeka ve yüksek performanslı işlemci satışına imza attığını gösteriyor. Yılın ikinci yarısında bu rakamların daha da artması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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