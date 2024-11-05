Çöküş sürüyor! AMD, ilk kez kritik bir alanda Intel’i geçti

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Tam Boyutta Gör Veri merkezi işlemci pazarında uzun yıllardır lider olan Intel, rakibi AMD karşısında ilk kez geride kaldı. Geçmişte sunucuların büyük çoğunluğunda Intel'in Xeon işlemcileri tercih edilirken, AMD'nin işlemcileri sadece küçük bir pazar payına sahipti. Ancak, bu durum son yıllarda değişti ve AMD’nin EPYC işlemcileri özellikle yüksek maliyetli sunucularda tercih edilmeye başladı. SemiAnalysis’in raporuna göre, bu değişimle birlikte AMD, veri merkezi satışlarında Intel’i geride bırakarak pazarda ilk kez liderliği ele geçirdi.

AMD için oldukça "EPYC" bir an

Tam Boyutta Gör 2024’ün üçüncü çeyreğinde AMD’nin veri merkezi segmenti 3.549 milyar dolar gelir elde ederken, Intel’in veri merkezi ve yapay zeka grubunun geliri 3.3 milyar dolarda kaldı. İki yıl önce Intel’in aynı grup geliri çeyrek bazında 5 ila 6 milyar dolar arasında değişiyordu. Ancak AMD’nin EPYC işlemcilerinin sağladığı performans avantajları Intel’in pazar payını zorlarken, Intel Xeon işlemcilerini ciddi indirimlerle sunmak zorunda kaldı. Bu durum da Intel’in gelir ve kâr marjlarını olumsuz etkiledi.

Tam Boyutta Gör Intel’in en yeni amiral gemisi olan 128 çekirdekli Xeon 6980P 'Granite Rapids' işlemcisi, 17.800 dolarlık fiyatıyla şirketin bugüne kadarki en pahalı işlemcisi oldu. Buna karşılık, AMD’nin en pahalı işlemcisi olan 96 çekirdekli EPYC 6979P modeli ise 11.805 dolardan satışa sunuluyor. Intel’in Xeon 6900 serisine yönelik talep yüksek kalır ve üretim hacmi artırılabilirse, Intel’in veri merkezi gelirlerinin yeniden yükselmesi ve AMD’yi geçmesi muhtemel. Ancak, bu sürecin başarılı olabilmesi için Intel’in Granite Rapids serisinin üretimini hızlandırması gerekiyor.

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Öte yandan, veri merkezi donanımı pazarında AMD ve Intel büyük rekabet içindeyken, Nvidia bu alanda çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Nvidia’nın veri merkezi grafik işlem birimleri (GPU) ve ağ ürünleri satışları, yapay zeka çözümleri için kritik bir rol üstleniyor. Nvidia’nın ağ ürünlerinin ikinci çeyrekteki satışları 3.668 milyar doları bulurken, GPU satışları 22.604 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar, Nvidia’nın ilk yarıda yaklaşık 42 milyar dolar değerinde yapay zeka ve yüksek performanslı işlemci satışına imza attığını gösteriyor. Yılın ikinci yarısında bu rakamların daha da artması bekleniyor.

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