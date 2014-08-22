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Mophie Galaxy S5 Juice Pack ön siparişe açıldı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mophie Galaxy S5 Juice Pack ön siparişe açıldı

Akıllı telefonlar için hazırladığı bataryalı kılıf aksesuarları ile popüler olan Mophie, Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S5 için de yeni bir aksesuar satışa sunuyor. 

Mophie Galaxy S5 Juice Pack aksesuarı barındırdığı 3000mAh gücündeki batarya ile Galaxy S5 modeline bir tam şarj kapasitesi daha sağlayabiliyor. Böylece birkaç gün cihazı şarja takmaya gerek kalmayabiliyor. 

Samsung'un özel optimizasyonları sayesinde Galaxy S5'in 2800mAh gücündeki bataryasının ekstra kullanım süreleri sağladığı biliniyor. Bu bakımdan bataryalı bir kılıfa ihtiyaç duyulmayabilir. Ancak aksesuar belirli bir orana kadar darbelere dayanıklı ve hem kenar kısmında hem de ekran kenarlarında ekstra koruma da sağlıyor. Bu nedenle farklı kombinasyonlar arayan tüketicilere alternatif olabilir. Kılıf 100$ karşılığında ön siparişe sunuldu. Dağıtıma ise 8 Eylül tarihinde başlanacak.  

http://www.mophie.com/shop/juice-pack-galaxy-s-5 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolf silver 4 yıl
samsung her ne kadar malzeme kalıtesi kötü olsa da,cıkarılabılır pil çok buyuk bir avantaj.(benım goruşum)
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lordbahes2 4 yıl
s5 in bağlantı noktası kapalı sanıyordum o bağlantıyı nasıl sağladılar ki
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Mr. Blacktree 4 yıl
100 dolar nedir arkadaş?
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Captain_Ivy 4 yıl
Şekil durmuş
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SteveMeade 4 yıl
Gereksiz
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Artizt 4 yıl
çok reklam kokuyor insan konunun mesajını bari düzeltir.
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FoxyDogy 4 yıl
Mophie Galaxy S5 Juice Pack slx phone çıkar
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Oscar Heykeli 4 yıl
Şu ucubeyi telefona takıp ekstra ağırlık yapacağıma aliexpressten felan 3 5 dolara harici şarj cihazı ve orjinal galaxy s5 pili alırım daha mantıklı. Evde doldur at cebe taşı. Pilin bittiğinde 10 saniyede değiştir. Daha ucuz ve daha zahmetsiz.
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