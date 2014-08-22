Mophie Galaxy S5 Juice Pack ön siparişe açıldı





Akıllı telefonlar için hazırladığı bataryalı kılıf aksesuarları ile popüler olan Mophie, Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S5 için de yeni bir aksesuar satışa sunuyor.





Mophie Galaxy S5 Juice Pack aksesuarı barındırdığı 3000mAh gücündeki batarya ile Galaxy S5 modeline bir tam şarj kapasitesi daha sağlayabiliyor. Böylece birkaç gün cihazı şarja takmaya gerek kalmayabiliyor.





Samsung'un özel optimizasyonları sayesinde Galaxy S5'in 2800mAh gücündeki bataryasının ekstra kullanım süreleri sağladığı biliniyor. Bu bakımdan bataryalı bir kılıfa ihtiyaç duyulmayabilir. Ancak aksesuar belirli bir orana kadar darbelere dayanıklı ve hem kenar kısmında hem de ekran kenarlarında ekstra koruma da sağlıyor. Bu nedenle farklı kombinasyonlar arayan tüketicilere alternatif olabilir. Kılıf 100$ karşılığında ön siparişe sunuldu. Dağıtıma ise 8 Eylül tarihinde başlanacak.

http://www.mophie.com/shop/juice-pack-galaxy-s-5