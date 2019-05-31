Mophie, USB Tip-C barındıran yeni şarj istasyonlarını duyurdu

USB Tip-C bağlantısı mobil cihazlarda olduğu kadar çevre birimlerde de yaygınlaşmaya başladı. Mophie’nin 2019 model yeni şarj istasyonlarının tamamında USB Tip-C bağlantısına yer veriliyor.

Mophie 2019 Powerstation özellikleri ve fiyatı

Evrensel olarak tabir edilen yeni seride hem cihazları şarj etmek hem de bataryayı şarj etmek için USB Tip-C bağlantısı kullanılıyor. Bağlantı üzerinden hızlı şarj da mümkün. Bununla birlikte bataryayı şarj etme durumlarında kullanılmak üzere bir veya iki ekstra standart USB Tip-A çıkışına da yer verilmiş.

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Seride 4 model yer alırken batarya kapasiteleri kullanıcının ihtiyaçlarına göre belirlenmiş. Ürünlerin gövdesi kumaş ile kaplanmış ve çizilmelere karşı bir nevi dayanıklılık sağlanmış. Mophie 2019 şarj istasyonları şu şekilde:

powerstation mini – 5,000mAh – 40$

powerstation – 10,000mAh – 50$

powerstation XL – 15,000mAh – 60$

powerstation XXL – 20,000mAh – 70$