Mophie, USB Tip-C barındıran yeni şarj istasyonlarını duyurdu

USB Tip-C bağlantısı mobil cihazlarda olduğu kadar çevre birimlerde de yaygınlaşmaya başladı. Mophie’nin 2019 model yeni şarj istasyonlarının tamamında USB Tip-C bağlantısına yer veriliyor.
Mophie 2019 Powerstation özellikleri ve fiyatı
Evrensel olarak tabir edilen yeni seride hem cihazları şarj etmek hem de bataryayı şarj etmek için USB Tip-C bağlantısı kullanılıyor. Bağlantı üzerinden hızlı şarj da mümkün. Bununla birlikte bataryayı şarj etme durumlarında kullanılmak üzere bir veya iki ekstra standart USB Tip-A çıkışına da yer verilmiş.Ayrıca Bkz. "Asus X570 serisi anakartlar duyuruldu"
Seride 4 model yer alırken batarya kapasiteleri kullanıcının ihtiyaçlarına göre belirlenmiş. Ürünlerin gövdesi kumaş ile kaplanmış ve çizilmelere karşı bir nevi dayanıklılık sağlanmış. Mophie 2019 şarj istasyonları şu şekilde:
powerstation mini – 5,000mAh – 40$
powerstation – 10,000mAh – 50$
powerstation XL – 15,000mAh – 60$
powerstation XXL – 20,000mAh – 70$
https://www.slashgear.com/mophie-2019-powerstation-universal-batteries-fully-embrace-usb-c-30578509/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle