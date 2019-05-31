Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus X570 serisi anakartlar duyuruldu

Asus hem oyunculara hem profesyonellere hem de iş istasyonlarına yönelik X570 çipsetli anakartlar hazırladı. Asus X570 anakart ailesinin özellikleri haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,5b
1
8
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Computex 2019 fuarında üreticilerin birbiri ardına X570 çipsetli anakart duyuruları devam ediyor. MSI ve Gigabyte firmalarının ardından Asus da farklı kategorilere hitap eden yeni X570 anakartlarını duyurdu.

Asus X570 ailesi

Asus X570 ailesi yeni anakartlar PCI Express 4.0 teknolojisi sayesinde daha fazla bant genişliği ve performans sağlıyor. Ayrıca WiFi 6, özel hızlandırma ve kontrol teknolojileri, gelişmiş güç devreleri gibi özellikler mevcut.

Ayrıca Bkz. "Gigabyte yeni X570 anakartlarını duyurdu"

Yeni aile içerisinde Crosshair VIII modelleriyle Republic of Gamers, dayanıklılık odaklı TUF Gaming, profesyonellere yönelik Prime ve iş istasyonları için Pro anakart serileri yer alıyor. Böylece her kategoriye hitap eden bir ürün gamı elde edilmiş.

Asus ROG serisinde Crosshair ve Strix markaları yer alıyor. Crosshair içerisinde yeni Crosshair VIII Formula, Crosshair VIII Hero ve Mini-DTX Crosshair VIII Impact mevcut. Strix tarafında ise ROG Strix X570-E ve X570-F Gaming modellerinin yanı sıra Strix X570-I Gaming adlı Mini-ITX modeli de bulunuyor.

Asus X570 serisinde Pro WS X570-ACE, Prime X570-PRO ve Prime X570-P; TUF Gaming X570 serisinde ise TUF Gaming X570-PLUS ve Wi-Fi özellikli TUF Gaming X570-PLUS modelleri bulunuyor.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Barthemana 1 hf. en beğenilen
Güzel bir B550 ITX anakart yanına da 3700X alacaksın, tadından yenmez..
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Emre-Dylan 1 hf.
c8h herhalde 3k civarı gelir şaka gibi rakamlar...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 1 hf. Emre-Dylan
2600-2700'den kapı açar.
Şuan CROSSHAIR VII 1.800 küsüre düşmüş inventus'da. 8 alana kadar bu alınır, fiyat farkına değmez.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barthemana 1 hf. en beğenilen
Güzel bir B550 ITX anakart yanına da 3700X alacaksın, tadından yenmez..
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cank1981 1 hf.
B550 çipsetinden haber var mı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı 1 hf. Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu skorunun ötesinde 1 hf. Google Play Store’un yeni tasarımı dağıtılmaya başlandı: Nasıl yüklenir? 1 hf. Bayrama Özel %75 Hosting İndirim Kampanyası 1 hf. HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 hf. Üç arka kameralı Samsung Galaxy M40'ın basın görseli yayınlandı 1 hf. 2019'un ilk çeyreğinde de sonuç değişmedi: Giyilebilir teknoloji sektörünün lideri Apple 1 hf. iPhone XR 2019 renk seçenekleri ile iPhone XS havası estirecek 1 hf. Yeni Batman resmen Robert Pattinson oldu 1 hf. ADATA güç kaynağı pazarına giriyor 1 hf. Mophie, USB Tip-C barındıran yeni şarj istasyonlarını duyurdu 1 hf. Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi 1 hf. AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme 1 hf. ZTE Axon 10 Pro 5G, Avrupa pazarına adım attı 1 hf. Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü 1 hf. Microsoft, Steam üzerindeki oyun seçeneklerini çoğaltacak 1 hf. Yandex Haritalar kurumların kullanımına sunuldu 1 hf. Uber için Türkiye’de yolun sonu! 1 hf. Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı 1 hf. Google, Chrome eklentilerini daha güvenli bir hale getirecek 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Asus X570 serisi anakartlar duyuruldu Sonraki LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları 1 hf. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Huawei açıklaması 1 hf. Babalar Günü için hediye fikirleri Amazon.com.tr’de 1 hf. Asus 30. yılına özel olarak tasarladığı yeni anakartı Prime X299 Edition 30’u duyurdu 1 hf. Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün fiyatı açıklandı 1 hf. Excel'in iOS sürümüne resimden veri ekleme özelliği geldi 1 hf. Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo 1 hf. Google Haritalar artık restoranlardaki en iyi yemek seçeneklerini gösterecek 1 hf. Rambo: Last Blood filminden ilk fragman geldi 1 hf. Olmaması gereken bir yerde bulunan gezegen tespit edildi 1 hf. İnsan elinin dokunma hissiyatını taklit eden eldiven geliştirildi 1 hf. Death Stranding, Türkçe altyazı seçeneğiyle gelecek 1 hf. 119 yıllık Güneş tutulması görüntüleri yayınlandı 1 hf. Jaguar XJ üretimi Temmuz'da sona eriyor, elektrikli versiyon 2020'de gelecek 1 hf. Google'dan geri adım: Huawei Mate 20 Pro, yeniden Android Q beta programında 1 hf. Captain Price geri dönüyor! Call of Duty: Modern Warfare duyuruldu 1 hf. 49TL değerindeki Obduction oyunu GOG mağazasında ücretsiz 1 hf. Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme 1 hf. Xbox Game Pass resmen PC için duyuruldu 1 hf. Xbox Live Gold Haziran 2019 oyunları açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
40.000km Yol Yapıp 810TL ÖDEMEK!
DH Forum
Fallout 76 için ‘Wastelanders’ Güncellemesi
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim