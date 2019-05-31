Asus X570 serisi anakartlar duyuruldu

Computex 2019 fuarında üreticilerin birbiri ardına X570 çipsetli anakart duyuruları devam ediyor. MSI ve Gigabyte firmalarının ardından Asus da farklı kategorilere hitap eden yeni X570 anakartlarını duyurdu.

Asus X570 ailesi

Asus X570 ailesi yeni anakartlar PCI Express 4.0 teknolojisi sayesinde daha fazla bant genişliği ve performans sağlıyor. Ayrıca WiFi 6, özel hızlandırma ve kontrol teknolojileri, gelişmiş güç devreleri gibi özellikler mevcut.

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Yeni aile içerisinde Crosshair VIII modelleriyle Republic of Gamers, dayanıklılık odaklı TUF Gaming, profesyonellere yönelik Prime ve iş istasyonları için Pro anakart serileri yer alıyor. Böylece her kategoriye hitap eden bir ürün gamı elde edilmiş.

Asus ROG serisinde Crosshair ve Strix markaları yer alıyor. Crosshair içerisinde yeni Crosshair VIII Formula, Crosshair VIII Hero ve Mini-DTX Crosshair VIII Impact mevcut. Strix tarafında ise ROG Strix X570-E ve X570-F Gaming modellerinin yanı sıra Strix X570-I Gaming adlı Mini-ITX modeli de bulunuyor.

Asus X570 serisinde Pro WS X570-ACE, Prime X570-PRO ve Prime X570-P; TUF Gaming X570 serisinde ise TUF Gaming X570-PLUS ve Wi-Fi özellikli TUF Gaming X570-PLUS modelleri bulunuyor.