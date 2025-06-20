Honor Magic V5 yakında geliyor: En ince ve en hafif katlanabilir telefon olacak

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Tam Boyutta Gör Honor, yeni katlanabilir telefonu Honor Magic V5'i 2 Temmuz'da tanıtmaya hazırlanıyor. 2025 MWC Şanghay etkinliğinde, şirketin CEO'su George Zhao yaklaşan modelin gelişmiş yapay özelliklerine sahip olacağını ve katlanabilir akıllı telefon tasarımında yeni standartlar belirleyeceğini açıkladı.

George Zhao'ya göre Honor Magic V5 dünyanın en hafif ve en ince katlanabilir akıllı telefonu olacak. Kesin boyutları açıklamasa da, son sızıntılar Magic V5'in katlı haldeyken 8 mm civarı kalınlığa ve 210 ila 219 gram arasında bir ağırlığa sahip olacağını iddia ediyor.

CEO ayrıca, Magic V5'in kategorisindeki en gelişmiş yapay zaka destekli cihaz olacağını ekledi. Telefon, tam kapsamlı bir kişisel bilgi sistemi, çoklu ajanlı yapay zeka iş birliği, PC düzeyinde üretkenlik ve tüm Honor cihazlarıyla kesintisiz bağlantı desteği sunacak.

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Honor Magic V5 beklenen özellikleri

Raporlara göre Honor Magic V5, 7,95 inç büyüklüğünde 2K+ LTPO OLED iç ekrana ve 6,45 inç büyüklüğünde dış ekrana sahip olacak. İşlemci tarafında, 4,47 GHz'e kadar saat hızına çıkabilen ve 1200 MHz hızında GPU içeren Snapdragon 8 Elite Leading Version telefona güç verecek.

6.100 mAh batarya ile gelmesi beklenen cihaz, katlanabilir bir telefondaki en büyük pile sahip olacak. Cihazın 80 W kablolu şarjı ve kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor. Telefon ayrıca 200 MP ana kamera, yan tarafa monte edilmiş parmak izi sensörü ve Beidou uydu mesajlaşma desteğine sahip olacak.

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Honor Magic V5, en ince ve en hafif katlanabilir telefon olacak

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