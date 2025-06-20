Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nothing, yaklaşan amiral gemisi modeli Phone (3)'de Glyph arayüzünün yerini alacak Glyph Matrix'i duyurdu.

Glyph Matrix, Nothing'in imza niteliğindeki LED şeritlerini Asus'un ROG Phone 9 serisinde gördüğümüze benzer bir nokta matris tarzı ekranla değiştiriyor. Yeni ekran, orijinal Glyph'ten daha özelleştirilebilir olacak, dolayısıyla kullanıcılar için sadece gösterişli ışıkların ötesinde daha pratik kullanımlar sunabilir. Nothing, X'te yayınladığı bir video ile duyurduğu Glyph Matrix, daha önce belirtilenin aksine ortada değil, telefonun sağ üst köşesinde yer alacak.

Nothing Phone (3) neler sunacak?

Nothing'in gerçek anlamda ilk amiral gemisi modeli olacak Phone (3), Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisiyle gelecek ve 5 yıl Android sürüm, 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

Samsung Galaxy S25 FE en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı 5 sa. önce eklendi

Daha önceki sızıntılar, telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama varyantı için 799 dolar, 16 GB RAM ve 512 GB varyantı için ise 899 dolar fiyata sahip olacağını iddia ediyor. Nothing Phone (3), 1 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek etkinlikte resmen tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Nothing, Phone (3)'te yer alacak Glyph Matrix arayüzünü duyurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: