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    Nothing, Phone (3)'te yer alacak Glyph Matrix arayüzünü duyurdu

    Glyph Matrix, Nothing'in imza niteliğindeki LED şeritlerini Asus'un ROG Phone 9 serisinde gördüğümüze benzer bir nokta matris tarzı ekranla değiştiriyor.        

    Nothing, Phone (3)'te yer alacak Glyph Matrix arayüzünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Nothing, yaklaşan amiral gemisi modeli Phone (3)'de Glyph arayüzünün yerini alacak Glyph Matrix'i duyurdu.

    Glyph Matrix, Nothing'in imza niteliğindeki LED şeritlerini Asus'un ROG Phone 9 serisinde gördüğümüze benzer bir nokta matris tarzı ekranla değiştiriyor. Yeni ekran, orijinal Glyph'ten daha özelleştirilebilir olacak, dolayısıyla kullanıcılar için sadece gösterişli ışıkların ötesinde daha pratik kullanımlar sunabilir. Nothing, X'te yayınladığı bir video ile duyurduğu Glyph Matrix, daha önce belirtilenin aksine ortada değil, telefonun sağ üst köşesinde yer alacak.

    Nothing Phone (3) neler sunacak?

    Nothing'in gerçek anlamda ilk amiral gemisi modeli olacak Phone (3), Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisiyle gelecek ve 5 yıl Android sürüm, 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

    Daha önceki sızıntılar, telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama varyantı için 799 dolar, 16 GB RAM ve 512 GB varyantı için ise 899 dolar fiyata sahip olacağını iddia ediyor. Nothing Phone (3), 1 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek etkinlikte resmen tanıtılacak. 

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