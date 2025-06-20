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    Samsung Galaxy M36'nın tasarımı, özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

    Samsung'un yeni orta segment modeli Galaxy M36 yakında geliyor. Yeni kamera tasarımıyla gelecek olan telefonun, lansman tarihi, görselleri ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy M36'nın tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni orta segment modeli Galaxy M36 yakında geliyor. Yeni kamera tasarımıyla gelecek olan telefonun, lansman tarihi, görselleri ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

    Samsung, Galaxy M36 modelinin 27 Haziran'da Hindistan'da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Resmi görselleri yayınlanan telefon, hap şeklinde iki parçalı kamera tasarımıyla dikkatleri çekiyor. 

    Samsung Galaxy M36'nın tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy M36 neler sunacak?

    Tanıtım görsellerine göre, arkada OIS destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise damla çentik içerisine yerleştirilmiş 13 MP selfie kamerası bulunacak. Ayrıca çift 4K video kaydı, Corning Gorilla Glass Victus+ koruması ve 7,7 mm'lik ince gövde gibi özellikler yer alacak.

    Telefonun işlemcisi açıklanmasa da, Exynos 1380 ile gelmesi bekleniyor. Ekran tarafında ise 6,7 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranın yer alması bekleniyor. Siyah, yeşil ve turuncu renklerle atışa sunulacak olan Galaxy M36, Circle to Search, nesne silme ve AI Select gibi çeşitli yapay zeka araçlarına da sahip olacak. 

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