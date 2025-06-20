Galaxy Z Fold 7'nin render görüntüleri ortaya çıktı: Oldukça ince olacak

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Flip 7 FE'yi tanıtacağı Unpacked etkinliğine birkaç hafta kaldı. Etkinlik yaklaştıkça telefonlarla ilgili sızıntılar da artıyor. En son sızıntı, Galaxy Z Fold 7'nin render görüntülerini bizlere sunuyor.

Selefinden daha ince ve daha büyük ekranlara sahip olacak

Galaxy Z Fold 7'nin selefinden daha ince olacağı ve daha büyük ekranlara sahip olacağı belirtiliyordu. AndroidHeadlines tarafından yayınlanan render görüntüleri bu iddiayı doğruluyor. Mavi ve siyah renkli versiyonlara sahip olduğu görülen telefonun kamera tasarımındaki değişiklik de farkediliyor. Fold 6'daki tamamen siyah kamera halkalarının yerini metalik çerçeveler alıyor.

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Galaxy Z Fold 7'nin tam olarak ne kadar ince olduğu bilinmiyor. Bazı söylentiler, açıldığında 4-4,5 mm'lik bir kalınlığa sahip olacağını iddia ediyor. Galaxy Z Fold 6 açıldığında 5,6 mm kalınlığında olduğu göz önüne alıdnığında, yeni modelin önemli ölçüde inceleceğini söyleyebiliriz.

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Galaxy Z Fold 7'nin 6,5 inç kapak ekranınyla geleceği ve iç ekranının 8,2 inç büyüklüğünde olacağı belirtiliyor. Fold 6'nın 6,3 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7,6 inç iç ekrana sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca, telefonun selefinden önemli ölçüde hafif olacağı da söyleniyor.

Samsung'un yeni katlanabilir cihazlarını 9 Temmuz'da New York City'de gerçekleşeceği Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 7'nin render görüntüleri ortaya çıktı

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