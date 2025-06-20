Galaxy Z Fold 7'nin render görüntüleri ortaya çıktı: Oldukça ince olacak

Selefinden daha ince ve daha büyük ekranlara sahip olacak
Galaxy Z Fold 7'nin selefinden daha ince olacağı ve daha büyük ekranlara sahip olacağı belirtiliyordu. AndroidHeadlines tarafından yayınlanan render görüntüleri bu iddiayı doğruluyor. Mavi ve siyah renkli versiyonlara sahip olduğu görülen telefonun kamera tasarımındaki değişiklik de farkediliyor. Fold 6'daki tamamen siyah kamera halkalarının yerini metalik çerçeveler alıyor.
Galaxy Z Fold 7'nin tam olarak ne kadar ince olduğu bilinmiyor. Bazı söylentiler, açıldığında 4-4,5 mm'lik bir kalınlığa sahip olacağını iddia ediyor. Galaxy Z Fold 6 açıldığında 5,6 mm kalınlığında olduğu göz önüne alıdnığında, yeni modelin önemli ölçüde inceleceğini söyleyebiliriz.
Galaxy Z Fold 7'nin 6,5 inç kapak ekranınyla geleceği ve iç ekranının 8,2 inç büyüklüğünde olacağı belirtiliyor. Fold 6'nın 6,3 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7,6 inç iç ekrana sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca, telefonun selefinden önemli ölçüde hafif olacağı da söyleniyor.
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