Motion Computing J3500: Çevresel koşullara dayanıklı tablet bilgisayar

Sadece birkaç ay önce çıkmasına rağmen ç milyondan fazla satan iPad, tablet bilgisayar pazarındaki potansiyeli gözler önüne sererken, pastadan pay kapma hedefindeki üreticiler rekabette öne geçecek tasarımlar üzerinde çalışıyorlar. İşte o üreticilerden biri olan Motion Computing, J3500 adını verdiği çevresel koşullara dayanıklı tablet bilgisayar modelini tanıttı.

Pazardaki tablet bilgisayar modellerinin önemli bir kısmından farklı olarak çevresel koşullara dayanıklı olan J3500, magnezum alaşım çerçevesi ve güçlendirilmiş gövdesi ile su ve tozdan etkilenmiyor. Dayanıklı tasarımı sayesinde başta mühendisler (örneğin şantiyede çalışan inşaat mühendisi gibi) olmak üzere özel iş kollarını hedef aldığı söylenebilir.

Intel platformunu kullanan ve tercihe bağlı olarak 1.06GHz ya da 1.2GHz'de çalışan Core i5 işlemcileriyle donatılan bilen 12.1-inç LED baclik dokunmatik ekranlı J3500, 1.8-inç boyutunda 160GB kapasiteli sabit disk ya da SSD sürücü ile alınabiliyor. 4GB bellek kapasitesine ve Intel'in entegre ekran kartına sahip olan tablet, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, isteğe bağlı seçenek olarak Gobi 2000 mobil genişbant desteği, ExpressCard slotu ve çift pil ile 7.4 saat varan çalıma süresi gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Professional veya Windows XP Tablet PC Edition ile alınabilen Motion Computing J3500'ün yurt başlangıç fiyatı 2299$ olarak açıklandı.