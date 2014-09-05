Moto 360 detaylandı





Motorola'nın internete düştüğü günden bu yana büyük ilgi gören akıllı saati Moto 360 Mayıs ayında lanse edilse de donanım detayları es geçilmiş ve tasarıma dikkat çekilmişti. Motorola dün itibariyle akıllı saatini detaylandırdı.





Yuvarlak tasarımı ve saat temalarıyla dikkat çeken Moto 360 donanımı ile biraz farklı bir çizgi izliyor. Zira işlemci olarak TI OMAP3 tercih edilmiş. Bilindiği gibi TI firması mobil cihaz pazarından çekildiğini açıklamıştı. Ancak entegre sistemler için OMAP yongasetleri üretmeye devam ediyor. Tek Cortex-A8 çekirdeğine sahip olan bu işlemci güç tüketimi konusunda saati nasıl zorlayacak bilinmiyor.





1.56 inçlik 320x290 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan cihaz 512MB RAM ve 4GB bellek sunuyor. Ekran Gorilla Glass ile korunuyor. Sağlık takibine yönelik olarak adım sayar ve nabız ölçer cihaza dahil edilmiş. IP67 ile cihaz 1.5 metreye kadar su altında kullanıma da uygun.





Kablosuz olarak şarj edilen cihaz Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Cihazdaki bağımsız uygulama nabzınızı ölçerek grafikler halinde size sunabiliyor. Moto 360 modeli deri kayışları ile 250$ seviyesinden satışa sunuldu. Önümüzdeki aylarda çelik kayışa sahip versiyonları da piyasaya çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/Moto-360-is-official-available-today-for-249_id60291