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Moto 360 detaylandı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto 360 detaylandı

Motorola'nın internete düştüğü günden bu yana büyük ilgi gören akıllı saati Moto 360 Mayıs ayında lanse edilse de donanım detayları es geçilmiş ve tasarıma dikkat çekilmişti. Motorola dün itibariyle akıllı saatini detaylandırdı.

Yuvarlak tasarımı ve saat temalarıyla dikkat çeken Moto 360 donanımı ile biraz farklı bir çizgi izliyor. Zira işlemci olarak TI OMAP3 tercih edilmiş. Bilindiği gibi TI firması mobil cihaz pazarından çekildiğini açıklamıştı. Ancak entegre sistemler için OMAP yongasetleri üretmeye devam ediyor. Tek Cortex-A8 çekirdeğine sahip olan bu işlemci güç tüketimi konusunda saati nasıl zorlayacak bilinmiyor. 

1.56 inçlik 320x290 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan cihaz 512MB RAM ve 4GB bellek sunuyor. Ekran Gorilla Glass ile korunuyor. Sağlık takibine yönelik olarak adım sayar ve nabız ölçer cihaza dahil edilmiş. IP67 ile cihaz 1.5 metreye kadar su altında kullanıma da uygun. 

Kablosuz olarak şarj edilen cihaz Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Cihazdaki bağımsız uygulama nabzınızı ölçerek grafikler halinde size sunabiliyor. Moto 360 modeli deri kayışları ile 250$ seviyesinden satışa sunuldu. Önümüzdeki aylarda çelik kayışa sahip versiyonları da piyasaya çıkacak.  

http://www.phonearena.com/news/Moto-360-is-official-available-today-for-249_id60291 Yorum Yaz
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LegendM 4 yıl
Arkadaşlar sonunda cihaz elimde
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@sirpeqa

Sizinki ne alemde?
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sirpeqa 4 yıl LegendM
LegendM

Arkadaşlar sonunda cihaz elimde
forum.donanimhaber.com/...

@sirpeqa

Sizinki ne alemde?

Kardesim 02/10/2014 tarihinde türkiyeye geldi ve hala ukime gönderilmek üzere bekliyor torbaya eklendi....birde siiznki ne ile geldi bana pm atabilirmisiniz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sirpeqa 4 yıl
Ve gumruge takilmaz umarim:) turkiyeye geldi ukime gonderildi bekliyoruz
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LegendM 4 yıl sirpeqa
sirpeqa

Ve gumruge takilmaz umarim:) turkiyeye geldi ukime gonderildi bekliyoruz

Kargo ile takılma riski yüksek,daha dün bir tanıdık gümrükten kolunda saatle geçti sorun olmadı.Ama kargo ile takılma riski yüksek
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sezar312 4 yıl




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swat882 4 yıl
şu anda amerikadayım isteyen olursa belli bir kar payı ile getirebilirim
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Akasha_Ether 4 yıl
bu saat e-ink yada mirasol ekranlı olsaydı hiç düşünmem para biriktirmeye başlardım
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Master_Evil 4 yıl
saat gayet şık, bi türlü yayılamadı şu saatler fiyatları yüzünden sanırım
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
Geçekten çok şık bir saat. Diğerlerini tasarım konusunda ezip geçmiş. Bataryası iyiyse eğer alınabilir bence. Tabi Türkiyeye gelirse.
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DH Misafiri 4 yıl
Bu güzel tasarıma bu donanım olmamış, aynı tasarıma güzel bir pil seviyesi, safircam, snapdragon 410işlemci bekliyorum.
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St Batuhan 4 yıl
Batarya, tasarım ve özellik olarak SW2 bayağı başarılıydı, standby saat 1 hafta gidiyordu zaten, normal kullanımda 4 günü görmek mümkün, ağır kullanım 2 günü çıkarabiliyor ve her daim bt açık değerler bunlar, benim gözlemim açısından. Sony ise diğerlerine uyup SW3'ü wear'lı ve tek düze yaptı :( İşlemler alet üzerinde yoğunlukla gerçekleştirilir ve telefon işlemcilerinin kırpılmışı sunulmaya devam ederse bataryadan bir şey beklenemez zira batarya teknolojisi evet ilerlemiyor düzgünce :( Umarım CES ya da MWC'de Z4 serisiyle eski usul bir SW4 çıkarır, işlemlerin telefonda yapıldığı, donanım anlamında uçmasına gerek olmayan ve şık tasarımlı, keskin çizgili bir ürün (keskin derken illa köşeli demiyorum, Moto360'da keskin diyebiliriz Gear ve SW3'ün yanında) Bu ilk nesil Android Wear cihazları maalesef üzücü kendi açımdan :(
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Umutcan 4 yıl
İlk nesillerdeki akıllı saatler bence alınmaz, batarya teknolojisi gelişmesi lazım önce.
4-7gün kullanım için o küçücük alana en az 2000mAh civarı batarya sıkıştırabilecek ileri bir pil teknolojisi gerekir.
Gıdım gıdım ilerleyen batarya teknolojisi ile de bu kaç sene alır bilinmez.

İlk nesil akıllı saatleri ben hep tatlanmadan ekşi ekşi dalından koparılıp aleacele satılan meyvelere benzetiyorum.
İşin altında para olunca firmalar son kullanıcıyı düşünmez, bu şu anki tüm akıllı saatler için geçerli.
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1080p 4 yıl
Stand by en az 1 hafta batarya ömrü sunmalılar,gereksiz ama tasarım müthiş.
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seberhan1907 4 yıl
her gün saat mi şarj edeceğiz, vay arkadaş

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kucukyenici 4 yıl
Bu tasarıma bu pil ömrü hayal kırıklığı oldu.
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