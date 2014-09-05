Moto 360 detaylandı

Haber Editörü
Motorola'nın internete düştüğü günden bu yana büyük ilgi gören akıllı saati Moto 360 Mayıs ayında lanse edilse de donanım detayları es geçilmiş ve tasarıma dikkat çekilmişti. Motorola dün itibariyle akıllı saatini detaylandırdı.
Yuvarlak tasarımı ve saat temalarıyla dikkat çeken Moto 360 donanımı ile biraz farklı bir çizgi izliyor. Zira işlemci olarak TI OMAP3 tercih edilmiş. Bilindiği gibi TI firması mobil cihaz pazarından çekildiğini açıklamıştı. Ancak entegre sistemler için OMAP yongasetleri üretmeye devam ediyor. Tek Cortex-A8 çekirdeğine sahip olan bu işlemci güç tüketimi konusunda saati nasıl zorlayacak bilinmiyor.
1.56 inçlik 320x290 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan cihaz 512MB RAM ve 4GB bellek sunuyor. Ekran Gorilla Glass ile korunuyor. Sağlık takibine yönelik olarak adım sayar ve nabız ölçer cihaza dahil edilmiş. IP67 ile cihaz 1.5 metreye kadar su altında kullanıma da uygun.
Kablosuz olarak şarj edilen cihaz Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Cihazdaki bağımsız uygulama nabzınızı ölçerek grafikler halinde size sunabiliyor. Moto 360 modeli deri kayışları ile 250$ seviyesinden satışa sunuldu. Önümüzdeki aylarda çelik kayışa sahip versiyonları da piyasaya çıkacak.
http://www.phonearena.com/news/Moto-360-is-official-available-today-for-249_id60291 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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@sirpeqa
Sizinki ne alemde?
Kardesim 02/10/2014 tarihinde türkiyeye geldi ve hala ukime gönderilmek üzere bekliyor torbaya eklendi....birde siiznki ne ile geldi bana pm atabilirmisiniz
Kargo ile takılma riski yüksek,daha dün bir tanıdık gümrükten kolunda saatle geçti sorun olmadı.Ama kargo ile takılma riski yüksek
4-7gün kullanım için o küçücük alana en az 2000mAh civarı batarya sıkıştırabilecek ileri bir pil teknolojisi gerekir.
Gıdım gıdım ilerleyen batarya teknolojisi ile de bu kaç sene alır bilinmez.
İlk nesil akıllı saatleri ben hep tatlanmadan ekşi ekşi dalından koparılıp aleacele satılan meyvelere benzetiyorum.
İşin altında para olunca firmalar son kullanıcıyı düşünmez, bu şu anki tüm akıllı saatler için geçerli.