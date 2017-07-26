Moto Z telefonlar için 4K ve 360 derece video desteği

Moto Z2 Force modelinin tanıtılması ile birlikte Moto Mod aksesuarlarına yeni bir ürün daha eklendi. Özellikle sanal gerçeklik konusuna girmek isteyenler için Moto 360 kamera aksesuarı iyi bir alternatif olacak.

Sanal gerçeklik için ideal

Moto 360 Camera doğrudan telefona bağlandığı için içerikleri depolama alanına kaydedebiliyor. Ayrıca kullanım süresi de telefonun bataryasına bağlı olarak biraz daha uzun sürüyor. Ayrıca aksesuar olarak kullanıldığı için de her an açılıp çekim yapılabiliyor. Bunlar Samsung Gear 360 gibi rakiplerine karşı avantajları olarak öne çıkıyor.

Moto 360 Camera aksesuarı 4K çözünürlüğünde kayıt yaparken 360 derecelik videolar da alabiliyorsunuz. Ayrıca 3 boyutlu ses kaydı da yapıyor. Böylece çektiğiniz videolarda nereye bakıyorsanız ses size o taraftan geliyor ve yoğun bir tecrübe yaşanıyor.

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Aksesuar fotoğraf konusunda da iddialı ve iki adet lens ile 150 derecelik sahneler yakalayabiliyorsunuz. Yakaladığınız tüm içerikleri telefonun yerleşik kamera uygulamasından kolayca düzenleyebiliyorsunuz. Yine içerikleri Google Fotoğraflar platformuna kaydedebiliyor veya Facebook, Twitter gibi alanlardan canlı yayın yapabiliyorsunuz. Aksesuar 299$ fiyat etiketi ile gelecek ay satışa sunulacak.