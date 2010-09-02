Motorola DEFY; Toza, suya, darbelere dayanıklı ekranıyla öne çıkan Androidli telefon

Motorola'nın kızaklı QWERTY klavye donanımına sahip Milestone'un yeni varisi Milestone 2'yi resmi olarak anons etmesinin ardından 2010'un son çeyreğinde Avrupa pazarına giriş yapacağı söylenen DEFY üzerindeki örtüler kaldırıldı.

Toza, suya, darbelere ve çizilmeye karşı dayanıklı dokunmatik ekranıyla (Corning Gorilla Glass Display olarak isimlendirilmiş) pek çok rakibi arasında bir adım öne çıkan DEFY, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.1 (Eclair) versiyonunu ve MotoBLUR 1.5 arayüzünü kullanıyor. 107 x 59 x 13.4 mm ebatlarındaki ve yaklaşık 118 gram ağırlığındaki akıllı telefon dört band GSM şebekesine ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA'ya destek veriyor.

Telefonda;

3.7 inç boyutunda 480x854 piksel dokunmatik ekran, ivme sensörü

WI-FI 802.11 b/g/n

DLNA desteği

GPS / aGPS

3.5 mm kulaklık girişi

5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon sistemi, geo-tagging, led flaş

32 GB'a kadar microSD kartlarla arttırılabilir kapasite

Bluetooth 2.1 + A2DP

FM radyo

Gürültü önlemek için çift mikrofon

microUSB portu, 1540 mAh batarya





gibi özellikler de dikkatlerden kaçmıyor. DEFY'ın hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.

http://www.motorola.com/Consumers/GB-EN/Consumer-Products-and-Services/Mobile-Phones/ci.MOTOROLA-DEFY-GB-EN.alt