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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola DEFY; Toza, suya, darbelere dayanıklı ekranıyla öne çıkan Androidli telefon

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
37,6b
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Motorola DEFY; Toza, suya, darbelere dayanıklı ekranıyla öne çıkan Androidli telefon
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Motorola'nın kızaklı QWERTY klavye donanımına sahip Milestone'un yeni varisi Milestone 2'yi resmi olarak anons etmesinin ardından 2010'un son çeyreğinde Avrupa pazarına giriş yapacağı söylenen DEFY üzerindeki örtüler kaldırıldı.

Toza, suya, darbelere ve çizilmeye karşı dayanıklı dokunmatik ekranıyla (Corning Gorilla Glass Display olarak isimlendirilmiş) pek çok rakibi arasında bir adım öne çıkan DEFY, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.1 (Eclair) versiyonunu ve MotoBLUR 1.5 arayüzünü kullanıyor. 107 x 59 x 13.4 mm ebatlarındaki ve yaklaşık 118 gram ağırlığındaki akıllı telefon dört band GSM şebekesine ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA'ya destek veriyor.

Telefonda;

  • 3.7 inç boyutunda 480x854 piksel dokunmatik ekran, ivme sensörü
  • WI-FI 802.11 b/g/n
  • DLNA desteği
  • GPS / aGPS
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon sistemi, geo-tagging, led flaş
  • 32 GB'a kadar microSD kartlarla arttırılabilir kapasite
  • Bluetooth 2.1 + A2DP
  • FM radyo
  • Gürültü önlemek için çift mikrofon
  • microUSB portu, 1540 mAh batarya

gibi özellikler de dikkatlerden kaçmıyor. DEFY'ın hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.

Motorola DEFY; Toza, suya, darbelere dayanıklı ekranıyla öne çıkan Androidli telefon
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Motorola DEFY; Toza, suya, darbelere dayanıklı ekranıyla öne çıkan Androidli telefon
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http://www.motorola.com/Consumers/GB-EN/Consumer-Products-and-Services/Mobile-Phones/ci.MOTOROLA-DEFY-GB-EN.alt Yorum Yaz
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punchpranha 8 yıl
daha önce motorola ve nokia disbritörlüğünde çalışmış biri olarak şunu söyleyebilirim bundan 3 sene önce neredeydin android motorolanın menüleri yüzünden cihazlar satılmıyordu şimdi android motorolanın tırmanışına çok büyük yardımcı oldu. Şunuda belirtiyim bu arada motorolanın cihazları gerçek anlamda hepsi diyemem ama zaten çoğu modeli darbelere dayanıklıdır. Kulaklığa ses çıkışları(db)iyi seviyededir. Diğerleri sizinde bildikleriniz zaten o konulara hiç girmiyorum bile...
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ataberk36ex 9 yıl
yillarca motorola kullandim timeporttan v3 v8 v9 bi noktada tikanmisti kisitli hafiza kamera ozelligi falan cok saglam tel yapiyorlardi modelleride iyi idi ama yazilim destek tam anlami ile hayal kirikligi yasatti .androidle baya bi sicrama yapti ama bence belirleyici bi ozellik olmali .yazilim guncel modeller standart .severim moto yu ama eski durumuna gelmesi icin muhakkak kendinden birseyler katmali mesala stil olabilir:)
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sivert 9 yıl
kamera lens carl-zeiss değil sanırım 8 mplik milestone un bile kamera ve video çekimi kötüydü eğer öyleyse bu da kötü olur. bir de tv-out ve divx desteği koysalar eksiksiz olacakmış.
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nivadan 9 yıl
Amazon da 8. den itibaren satışı var 350€

amazon.de/...
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Batuist 9 yıl
ekranın dışında kalan kasa oldukça ince.. bence güzel bir telefon olmuş.. birde android 2.2 olsaymış tam olurmuş...
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Jason Becker 9 yıl
Motorola'da Samsung gibi olmaya başladı Tasarım sürekli aynı kalıp. Herşeye rağmen güzel telefon.
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mehmetgirgin 9 yıl
adamlar her şeyi bitirdi dokunmatk telde dayanıklılığa başladı helal gerçekten
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DiciQ 9 yıl
tipi baya güzel olmuş ülkemizede büyük bir ihtimal gelmeyecektir :(
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KASIMPAŞA TAYFA 9 yıl
motorola pazardaki yerini sağlamlaştıracak bu gidişle
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sarpuli 9 yıl
Bu android motorolayıda kurtaracak bu gidişle... Tasarım güzel fikir iyi yazılım iyi, buna fiyat eklenirse satılır...
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