Motorola Droid 3 çift çekirdekli OMAP4 platformu ve 4-inç qHD ekran ile geliyor

Türkiye'de ilk defa incelemesini yayınladığımız Atrix 4G modeliyle son dönemin en güçlü Android telefonlarından birine imza atan Motorola, Droid 3 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Fiziksel QWERTY klavyesi ile son kullanıcıların yanında profesyonelleri de hedef alan akıllı telefon, donanım özellikleriyle ses getirecek gibi görünüyor. Atrix 4G modelinde Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformuna yer veren Motorola, Droid 3 modelinde ise Texas Instruments'ın OMAP 4430 platformuna yer veriyor. Tegra 2 ile benzer şekilde ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan OMAP 4430 platformunda entegre grafik birimi olarak PowerVR SGX 540 IGP'si kullanılıyor.

Android 2.3.3 işletim sisteminin eşlik edeceği belirtilen Droid 3'te 4-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde qHD ekran kullanılıyor. Önceki Droid modellerinden farklı olarak 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya, HD video kayıt yeteneğine, güncellenmiş klavyeye tasarımına ve Motorola'nın Blur arayüzünün güncellenmiş versiyonuna sahip olması beklenen Droid 3'ün ne zaman çıkacağı bilinmiyor ancak Droid X 2'nin 26 Mayıs'ta lanse edileceği düşünülürse, Droid 3'ün yılın ikinci yarısından çıkması pek mümkün görünüyor. Fiyatı hakkında da henüz net bir bilginin bulunmadığı Droid 3 ile Motorola, yüksek performanslı ve klavyeli telefon arayışındaki kullanıcıları hedef alacak.