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Motorola Droid 3 çift çekirdekli OMAP4 platformu ve 4-inç qHD ekran ile geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola Droid 3 çift çekirdekli OMAP4 platformu ve 4-inç qHD ekran ile geliyor
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Türkiye'de ilk defa incelemesini yayınladığımız Atrix 4G modeliyle son dönemin en güçlü Android telefonlarından birine imza atan Motorola, Droid 3 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Fiziksel QWERTY klavyesi ile son kullanıcıların yanında profesyonelleri de hedef alan akıllı telefon, donanım özellikleriyle ses getirecek gibi görünüyor. Atrix 4G modelinde Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformuna yer veren Motorola, Droid 3 modelinde ise Texas Instruments'ın OMAP 4430 platformuna yer veriyor. Tegra 2 ile benzer şekilde ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan OMAP 4430 platformunda entegre grafik birimi olarak PowerVR SGX 540 IGP'si kullanılıyor.

Android 2.3.3 işletim sisteminin eşlik edeceği belirtilen Droid 3'te 4-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde qHD ekran kullanılıyor. Önceki Droid modellerinden farklı olarak 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya, HD video kayıt yeteneğine, güncellenmiş klavyeye tasarımına ve Motorola'nın Blur arayüzünün güncellenmiş versiyonuna sahip olması beklenen Droid 3'ün ne zaman çıkacağı bilinmiyor ancak Droid X 2'nin 26 Mayıs'ta lanse edileceği düşünülürse, Droid 3'ün yılın ikinci yarısından çıkması pek mümkün görünüyor. Fiyatı hakkında da henüz net bir bilginin bulunmadığı Droid 3 ile Motorola, yüksek performanslı ve klavyeli telefon arayışındaki kullanıcıları hedef alacak.

Motorola Droid 3 çift çekirdekli OMAP4 platformu ve 4-inç qHD ekran ile geliyor
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Mr. Jingles 8 yıl
Burada hangi SoC'un daha iyi olduğunu göreceğiz. Her iki SoC'un da CPU hızı 1 GHz. RAM de aynıysa ikisi arasında iyi bir yarış olacak. Bakalım Tegra 2 mi daha üstün çıkacak OMAP4430 mu? :)
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aceleciburak 8 yıl
nedense fiziksel klavyeli telefonlara bi sempatim var özellikle kayar tip olanlara.ama bu telefonun tr ye gelmesi pek muhtemel görunmuyor.turkiyede motorolayi satan suanlik benim bildgm sadece teknosa yanlis biliyorsam duzeltn arkadaslar
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soneday 8 yıl
E yuh, çift kelimesinin karşılığı 2 iken, 3 yapmayı başardılar...........
bi fıkra aklıma geldi, "siz 3ünüz ikizmisiniz"
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napolyon94 8 yıl

soneday
E yuh, çift kelimesinin karşılığı 2 iken, 3 yapmayı başardılar...........
bi fıkra aklıma geldi, "siz 3ünüz ikizmisiniz"

o telefonun modeli :D ,başlık biraz hatalı bende ilk başta 3 tane dual cpu konulmuş sandım :D
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Eddie The Head 8 yıl

soneday

E yuh, çift kelimesinin karşılığı 2 iken, 3 yapmayı başardılar...........



bi fıkra aklıma geldi, "siz 3ünüz ikizmisiniz"

3 çift 6çekirdek yani






Droid 3 modelin adı
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