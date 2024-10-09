MediaTek Dimensity 9400 tanıtıldı: İşte Snapdragon 8 Gen 4'ün yeni rakibi

MediaTek Dimensity 9400 özellikleri
Dimensity 9300 ve Dimensity 9300+ gibi, Dimensity 9400 de 'tüm performans çekirdeği' yapılandırmasını benimsemeye devam ediyor ve verimlilik çekirdeklerine yer vermiyor. Yonga seti, 3.63GHz'de çalışan Cortex-X925 çekirdeği, üç Cortex-X4 çekirdeği ve dört Cortex-A720 çekirdeği ile donatılmış durumda.
MediaTek'in sunduğu kıyaslama sonuçlarına göre, Dimensity 9400, tek çekirdekte %35, çok çekirdek performansında ise %28 daha hızlı. Bellek tarafında ise LPDDR5X standardını destekleyen çip, 10,7 GB/s bant genişliği sunarak yüksek veri iletim hızlarına sahip olanak. Dolayısıyla yapay zeka tarafında da önemli gelişmeler getiriyor. MediaTek'in yeni AI Agentic Engine yapısı ile donatılan çip, %35 daha fazla güç verimliliği sunuyor ve büyük dil modelleri istemi performansında %80'e kadar daha hızlı sonuçlar alabiliyor.
Kamera özelliklerinde ise, işlemci 320MP'ye kadar tek bir kamera desteği ve 60FPS'de 8K video yakalama kabiliyetine sahip. Bağlantı seçeneklerinde ise Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 7Gbps'ye kadar indirme hızları sunan 5G modem yer alıyor. Çıkış tarihine gelirsek, Dimensity 9400'ün bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Ayrıca, fiyat sızıntılarına göre Vivo'nun en uygun fiyatlı Dimensity 9400 amiral gemisi, 570 dolara satışa sunulacak ve bu da yeni yonga setinin yüksek performans sunarken bütçe dostu olacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.