MediaTek Dimensity 9400 tanıtıldı: İşte Snapdragon 8 Gen 4'ün yeni rakibi

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Tam Boyutta Gör Mobil işlemciler söz konusu olduğunda pazarında önde gelen isimlerinden MediaTek, yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400 yonga setini resmen tanıttı. Üst seviye amiral gemisi akıllı telefonlara odaklan işlemci, Snapdragon 8 Gen 4'ye rakip olacak. İşte büyük dil modelleri (LLM) için daha fazla destek, daha yüksek saat hızları ve yeni Cortex-X925 çekirdeğiyle Dimensity 9400...

MediaTek Dimensity 9400 özellikleri

Dimensity 9300 ve Dimensity 9300+ gibi, Dimensity 9400 de 'tüm performans çekirdeği' yapılandırmasını benimsemeye devam ediyor ve verimlilik çekirdeklerine yer vermiyor. Yonga seti, 3.63GHz'de çalışan Cortex-X925 çekirdeği, üç Cortex-X4 çekirdeği ve dört Cortex-A720 çekirdeği ile donatılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Bu yapılandırmaya ek olarak, 12MB L3 önbellek ve 10MB SLC önbellek sunuluyor. Grafik birimi tarafında ise 12 çekirdekli ARM Immortalis-G925 GPU mevcut. Yeni grafik birimi, Dimensity 9300'e kıyasla %41 daha yüksek performans ve %40 daha hızlı ışın izleme performansı sağlıyor.

MediaTek'in sunduğu kıyaslama sonuçlarına göre, Dimensity 9400, tek çekirdekte %35, çok çekirdek performansında ise %28 daha hızlı. Bellek tarafında ise LPDDR5X standardını destekleyen çip, 10,7 GB/s bant genişliği sunarak yüksek veri iletim hızlarına sahip olanak. Dolayısıyla yapay zeka tarafında da önemli gelişmeler getiriyor. MediaTek'in yeni AI Agentic Engine yapısı ile donatılan çip, %35 daha fazla güç verimliliği sunuyor ve büyük dil modelleri istemi performansında %80'e kadar daha hızlı sonuçlar alabiliyor.

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Kamera özelliklerinde ise, işlemci 320MP'ye kadar tek bir kamera desteği ve 60FPS'de 8K video yakalama kabiliyetine sahip. Bağlantı seçeneklerinde ise Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 7Gbps'ye kadar indirme hızları sunan 5G modem yer alıyor. Çıkış tarihine gelirsek, Dimensity 9400'ün bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ayrıca, fiyat sızıntılarına göre Vivo'nun en uygun fiyatlı Dimensity 9400 amiral gemisi, 570 dolara satışa sunulacak ve bu da yeni yonga setinin yüksek performans sunarken bütçe dostu olacağını gösteriyor.

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