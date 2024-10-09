Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MediaTek Dimensity 9400 tanıtıldı: İşte Snapdragon 8 Gen 4'ün yeni rakibi

    MediaTek, yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400 yonga setini duyurdu. Peki Snapdragon 8 Gen 4'ye rakip olacak tepe model işlemci neler sunacak? İşte MediaTek Dimensity 9400 özellikleri.
    Snapdragon 8 Gen 4 rakibi Dimensity 9400 tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemciler söz konusu olduğunda pazarında önde gelen isimlerinden MediaTek, yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400 yonga setini resmen tanıttı. Üst seviye amiral gemisi akıllı telefonlara odaklan işlemci, Snapdragon 8 Gen 4'ye rakip olacak. İşte büyük dil modelleri (LLM) için daha fazla destek, daha yüksek saat hızları ve yeni Cortex-X925 çekirdeğiyle Dimensity 9400...

    MediaTek Dimensity 9400 özellikleri

    Dimensity 9300 ve Dimensity 9300+ gibi, Dimensity 9400 de 'tüm performans çekirdeği' yapılandırmasını benimsemeye devam ediyor ve verimlilik çekirdeklerine yer vermiyor. Yonga seti, 3.63GHz'de çalışan Cortex-X925 çekirdeği, üç Cortex-X4 çekirdeği ve dört Cortex-A720 çekirdeği ile donatılmış durumda.

    Snapdragon 8 Gen 4 rakibi Dimensity 9400 tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Bu yapılandırmaya ek olarak, 12MB L3 önbellek ve 10MB SLC önbellek sunuluyor. Grafik birimi tarafında ise 12 çekirdekli ARM Immortalis-G925 GPU mevcut. Yeni grafik birimi, Dimensity 9300'e kıyasla %41 daha yüksek performans ve %40 daha hızlı ışın izleme performansı sağlıyor.

    MediaTek'in sunduğu kıyaslama sonuçlarına göre, Dimensity 9400, tek çekirdekte %35, çok çekirdek performansında ise %28 daha hızlı. Bellek tarafında ise LPDDR5X standardını destekleyen çip, 10,7 GB/s bant genişliği sunarak yüksek veri iletim hızlarına sahip olanak. Dolayısıyla yapay zeka tarafında da önemli gelişmeler getiriyor. MediaTek'in yeni AI Agentic Engine yapısı ile donatılan çip, %35 daha fazla güç verimliliği sunuyor ve büyük dil modelleri istemi performansında %80'e kadar daha hızlı sonuçlar alabiliyor. 

    Kamera özelliklerinde ise, işlemci 320MP'ye kadar tek bir kamera desteği ve 60FPS'de 8K video yakalama kabiliyetine sahip. Bağlantı seçeneklerinde ise Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 7Gbps'ye kadar indirme hızları sunan 5G modem yer alıyor. Çıkış tarihine gelirsek, Dimensity 9400'ün bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Ayrıca, fiyat sızıntılarına göre Vivo'nun en uygun fiyatlı Dimensity 9400 amiral gemisi, 570 dolara satışa sunulacak ve bu da yeni yonga setinin yüksek performans sunarken bütçe dostu olacağını gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    barfiks boy uzatır mı 6 aylık kira sözleşmesi olur mu mercedes paket sıralaması booking rezervasyon isim yazmıyor göze kükürt kaçarsa ne yapılmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X30 Plus
    Casper VIA X30 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 - X1504ZA-NJ566
    ASUS Vivobook 15 - X1504ZA-NJ566
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız