Samsung’un Galaxy AI yapay zekasına Türkçe dil desteği eklendi

Tam Boyutta Gör Samsung’un ilk olarak Galaxy S24 ile kullanıma sunduğu ve günümüzde 19 farklı Galaxy cihazına eklenen Galaxy AI yapay zekasına Türkçe dil desteği geldi. Galaxy AI’ın yapay zekalı çeviri özellikleri artık Türkçe çeviri yapıyor.

Galaxy AI için Türkçe dil paketi bugün yayınlandı. Samsung kullanıcıları Türkçe dil paketini indirerek Galaxy AI’ın çeviri özelliklerini kullanılabiliyor.

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Türkçe dil desteğinin eklenmesinin ardından Live Translate ve Sözlü Çevirmen özellikleri Türkçe olarak hizmet vermeye başladı. Live Translate sayesinde yabancı bir kişiyle telefon konuşması yaparken sizin sesiniz ve karşı tarafın sesi otomatik olarak çevriliyor. Canlı görüşme esnasında dil bariyerini ortadan kaldırıyor. Sözlü çevirmen ise yabancı bir kişiyle yüz yüze konuşurken telefonunuzu tercümana dönüştürüyor. Konuşmalar anlık olarak karşı tarafın diline çevriliyor. Ayrıca yabancı dildeki web siteleri, makaleler ve PDF belgeleri anında Türkçeye çevrilebiliyor.

Türkçe Galaxy AI destekleyen cihazlar hangileri?

Galaxy Z Serisi : Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4

: Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 Galaxy S Serisi : Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra Galaxy Tab Serisi: Galaxy Tab S10+ 5G, Galaxy Tab S10 Ultra 5G.

Türkçe dil paketi nasıl indirilir?

Türkçe dil paketini iki farklı yöntemle indirebilirsiniz.

Galaxy AI uygulamasına giriş yaptıktan sonra çeviri uygulamalarının “Dil Paketleri” kısmından Türkçeyi seçebilirsiniz.

İkinci yöntem olarak telefonun ayarlar uygulamasından şu adımları izleyebilirsiniz: Ayarlar > Genel Yönetim > Dil Paketleri > Türkçeyi indirin.

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Samsung’un Galaxy AI yapay zekasına Türkçe dil desteği eklendi