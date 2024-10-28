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    Samsung’un Galaxy AI yapay zekasına Türkçe dil desteği eklendi

    Samsung Galaxy AI yapay zekası Türkçe konuşmaya başladı! Galaxy AI'ın yapay zeklaı çeviri özellikleri artık Türkçe dilini destekliyor. Galaxy AI Türkçe dil paketi yayınlandı.
    Samsung’un Galaxy AI yapay zekasına Türkçe dil desteği eklendi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ilk olarak Galaxy S24 ile kullanıma sunduğu ve günümüzde 19 farklı Galaxy cihazına eklenen Galaxy AI yapay zekasına Türkçe dil desteği geldi. Galaxy AI’ın yapay zekalı çeviri özellikleri artık Türkçe çeviri yapıyor.

    Galaxy AI için Türkçe dil paketi bugün yayınlandı. Samsung kullanıcıları Türkçe dil paketini indirerek Galaxy AI’ın çeviri özelliklerini kullanılabiliyor.

    Türkçe dil desteğinin eklenmesinin ardından Live Translate ve Sözlü Çevirmen özellikleri Türkçe olarak hizmet vermeye başladı. Live Translate sayesinde yabancı bir kişiyle telefon konuşması yaparken sizin sesiniz ve karşı tarafın sesi otomatik olarak çevriliyor. Canlı görüşme esnasında dil bariyerini ortadan kaldırıyor. Sözlü çevirmen ise yabancı bir kişiyle yüz yüze konuşurken telefonunuzu tercümana dönüştürüyor. Konuşmalar anlık olarak karşı tarafın diline çevriliyor. Ayrıca yabancı dildeki web siteleri, makaleler ve PDF belgeleri anında Türkçeye çevrilebiliyor.

    Türkçe Galaxy AI destekleyen cihazlar hangileri?

    • Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy S Serisi: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy Tab Serisi: Galaxy Tab S10+ 5G, Galaxy Tab S10 Ultra 5G.

    Türkçe dil paketi nasıl indirilir?

    • Türkçe dil paketini iki farklı yöntemle indirebilirsiniz.
    • Galaxy AI uygulamasına giriş yaptıktan sonra çeviri uygulamalarının “Dil Paketleri” kısmından Türkçeyi seçebilirsiniz.
    • İkinci yöntem olarak telefonun ayarlar uygulamasından şu adımları izleyebilirsiniz: Ayarlar > Genel Yönetim > Dil Paketleri > Türkçeyi indirin.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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