Huawei Mate XT Ultimate Design tanıtıldı: Dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Huawei, son dönemde sık sık gündeme gelen Mate XT Ultimate Design’ı resmen piyasaya sürdü. Ticari olarak dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu olan Mate XT, ihtiyaçlarınıza göre dönüşen fütüristik bir tasarımla geliyor. İşte Huawei Mate XT Ultimate Design özellikleri ve tasarımı...

Karşınızda Huawei Mate XT Ultimate Design

Huawei Mate XT Ultimate Design, 2022'de sona eren Huawei - Porsche Design ortaklığının halefi olan Ultimate Design markasının bir parçası olarak geliyor. Telefon, kapalı haldeyken 6,4 inç FHD+ (120Hz) ekrana sahip. Ancak yarıya kadar açtığınızda, daha büyük bir 7,9 inç 2K ekrana sahip oluyorsunuz. Ancak gerçek sihir, ekranı tamamen açtığınızda gerçekleşiyor. Tablet boyutunda 10,2 inç 3K ekran açılıyor.

298 gr ağırlığında olan Huawei Mate XT Ultimate Design, tamamen açıkken yalznıca 3,6 mm kalınlığa sahip. Tamamen katlandığında ise bu rakam 12,8 mm'ye çıkıyor. Kıyaslamak adına bu kalınlık, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm gövdesinden biraz daha yüksek. Ayrıca Huawei, diğer katlanabilir cihazlara kıyasla, Huawei Mate XT'nin %25 daha dayanıklı olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei katlanabilir telefona güç verecek işlemciyi henüz açıklamadı ancak tahminlere göre telefonda Pura 70’de yer alan Kirin 9010 5G yonga seti yer alıyor. Bu işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar çıkan depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş olarak geliyor.

Kamera bölümüne gelirsek, Huawei Mate XT Ultimate Design'ın dış tarafında, optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1.2 ile f/4.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP kamera bulunuyor. Bunun yanında f/2.2 12MP ultra geniş kamera ve 5.5x optik yakınlaştırma, OIS ve f/3.4 diyafram açıklığı sunan 12MP periskop telefoto kameraya yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Telefonun ön yüzünde ise selfie ve görüntülü görüşmeler için delikli 8MP kamera sensörü bulunuyor. Huawei Mate XT, tüm üç katlı menteşe tasarımına kıyasla, 5600mAh silikon karbon pil ile geliyor. Ayrıca 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca üç katlı tasarımın yanı sıra Huawei, masaüstü benzeri bir deneyim için Mate XT ile uyumlu katlanabilir bir dokunmatik klavye de sunacak.

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Huawei Mate XT Ultimate Design'ın diğer özellikleri arasında, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu yer alıyor.

Huawei Mate XT Ultimate Design özellikleri

Ekran: 6,4 inç FHD+ (Kapalı halde), 7,9 inç 2K (yarım açık), 10,2 inç 3K çözünürlük (tam açık), 120Hz

6,4 inç FHD+ (Kapalı halde), 7,9 inç 2K (yarım açık), 10,2 inç 3K çözünürlük (tam açık), 120Hz İşlemci: Kirin 9010 5G

Kirin 9010 5G RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB

256 GB, 512GB, 1TB Arka Kamera: f/1.2 ile f/4.0 OIS 50MP birincil, f/2.2 12MP ultra geniş açı, 5.5x optik zoom, OIS ve f/3.4 12MP periskop telefoto

f/1.2 ile f/4.0 OIS 50MP birincil, f/2.2 12MP ultra geniş açı, 5.5x optik zoom, OIS ve f/3.4 12MP periskop telefoto Ön Kamera: 8MP

8MP Pil: 5.600 mAh batarya 66W kablolu, 50W kablosuz şarj

5.600 mAh batarya 66W kablolu, 50W kablosuz şarj Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu,

5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu, Boyutlar: 156,7x73x12,8 mm (tek ekran), 156,7x143x7,45 mm (çift ekran) ve 156,7x219x3,6 mm (üçlü ekran)

156,7x73x12,8 mm (tek ekran), 156,7x143x7,45 mm (çift ekran) ve 156,7x219x3,6 mm (üçlü ekran) Ağırlık: 298 gr

Huawei Mate XT Ultimate Design fiyatı

Huawei Mate XT Ultimate Design, Siyah ve Kırmızı renk seçenekleriyle 2.808 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Üstelik bu fiyatın 16GB+256GB sürümü için geçerli olacağını belirtelim. Daha üst seviye 16GB+512GB versiyonu yaklaşık 3.089 dolar, en üst seviye 16GB+1TB sürümü ise 3.370 dolar seviyesinde satışa çıkacak.

Huawei Mate XT Ultimate Design halihazırda ön siparişe açılmış durumda ve satışlar Çin'de 20 Eylül'de başlayacak. Telefonun küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise şu an için belirsiz.

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