Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Mate XT Ultimate Design tanıtıldı: Dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu

    Huawei, dünyanın ilk 3’e katlanabilir telefonu Huawei Mate XT Ultimate Design'ı tanıttı. İşte 10,2 inçlik devasa ekranıyla öne çıkan telefonun fiyatı ve özellikleri...
    Üç kez katlanabilen Huawei Mate XT Ultimate Design tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Huawei, son dönemde sık sık gündeme gelen Mate XT Ultimate Design’ı resmen piyasaya sürdü. Ticari olarak dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu olan Mate XT, ihtiyaçlarınıza göre dönüşen fütüristik bir tasarımla geliyor. İşte Huawei Mate XT Ultimate Design özellikleri ve tasarımı...

    Karşınızda Huawei Mate XT Ultimate Design

    Huawei Mate XT Ultimate Design, 2022'de sona eren Huawei - Porsche Design ortaklığının halefi olan Ultimate Design markasının bir parçası olarak geliyor. Telefon, kapalı haldeyken 6,4 inç FHD+ (120Hz) ekrana sahip. Ancak yarıya kadar açtığınızda, daha büyük bir 7,9 inç 2K ekrana sahip oluyorsunuz. Ancak gerçek sihir, ekranı tamamen açtığınızda gerçekleşiyor. Tablet boyutunda 10,2 inç 3K ekran açılıyor.

    298 gr ağırlığında olan Huawei Mate XT Ultimate Design, tamamen açıkken yalznıca 3,6 mm kalınlığa sahip. Tamamen katlandığında ise bu rakam 12,8 mm'ye çıkıyor. Kıyaslamak adına bu kalınlık, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm gövdesinden biraz daha yüksek. Ayrıca Huawei, diğer katlanabilir cihazlara kıyasla, Huawei Mate XT'nin %25 daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. 

    Üç kez katlanabilen Huawei Mate XT Ultimate Design tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Huawei katlanabilir telefona güç verecek işlemciyi henüz açıklamadı ancak tahminlere göre telefonda Pura 70’de yer alan Kirin 9010 5G yonga seti yer alıyor. Bu işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar çıkan depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş olarak geliyor.

    Kamera bölümüne gelirsek, Huawei Mate XT Ultimate Design'ın dış tarafında, optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1.2 ile f/4.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP kamera bulunuyor. Bunun yanında f/2.2 12MP ultra geniş kamera ve 5.5x optik yakınlaştırma, OIS ve f/3.4 diyafram açıklığı sunan 12MP periskop telefoto kameraya yer verilmiş.

    Üç kez katlanabilen Huawei Mate XT Ultimate Design tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Telefonun ön yüzünde ise selfie ve görüntülü görüşmeler için delikli 8MP kamera sensörü bulunuyor. Huawei Mate XT, tüm üç katlı menteşe tasarımına kıyasla, 5600mAh silikon karbon pil ile geliyor. Ayrıca 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca üç katlı tasarımın yanı sıra Huawei, masaüstü benzeri bir deneyim için Mate XT ile uyumlu katlanabilir bir dokunmatik klavye de sunacak.

    Huawei Mate XT Ultimate Design'ın diğer özellikleri arasında, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu yer alıyor.

    Huawei Mate XT Ultimate Design özellikleri

    • Ekran: 6,4 inç FHD+ (Kapalı halde), 7,9 inç 2K (yarım açık), 10,2 inç 3K çözünürlük (tam açık), 120Hz 
    • İşlemci: Kirin 9010 5G
    • RAM: 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
    • Arka Kamera: f/1.2 ile f/4.0 OIS 50MP birincil, f/2.2 12MP ultra geniş açı, 5.5x optik zoom, OIS ve f/3.4 12MP periskop telefoto
    • Ön Kamera:8MP
    • Pil: 5.600 mAh batarya 66W kablolu, 50W kablosuz şarj
    • Bağlantı:  5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu, 
    • Boyutlar: 156,7x73x12,8 mm (tek ekran), 156,7x143x7,45 mm (çift ekran) ve 156,7x219x3,6 mm (üçlü ekran)
    • Ağırlık: 298 gr

    Huawei Mate XT Ultimate Design fiyatı

    Huawei Mate XT Ultimate Design, Siyah ve Kırmızı renk seçenekleriyle 2.808 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Üstelik bu fiyatın 16GB+256GB sürümü için geçerli olacağını belirtelim. Daha üst seviye 16GB+512GB versiyonu yaklaşık 3.089 dolar, en üst seviye 16GB+1TB sürümü ise 3.370 dolar seviyesinde satışa çıkacak. 

    Huawei Mate XT Ultimate Design halihazırda ön siparişe açılmış durumda ve satışlar Çin'de 20 Eylül'de başlayacak. Telefonun küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise şu an için belirsiz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 18 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 19 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.3 qashqai yakıt tüketimi yorumları 3d yayınları pdf telegram meşale nasıl yakılır clio 4 bakım sıfırlama telefon kendi kendine titriyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız