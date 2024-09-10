Huawei Mate XT Ultimate Design tanıtıldı: Dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu

Karşınızda Huawei Mate XT Ultimate Design
Huawei Mate XT Ultimate Design, 2022'de sona eren Huawei - Porsche Design ortaklığının halefi olan Ultimate Design markasının bir parçası olarak geliyor. Telefon, kapalı haldeyken 6,4 inç FHD+ (120Hz) ekrana sahip. Ancak yarıya kadar açtığınızda, daha büyük bir 7,9 inç 2K ekrana sahip oluyorsunuz. Ancak gerçek sihir, ekranı tamamen açtığınızda gerçekleşiyor. Tablet boyutunda 10,2 inç 3K ekran açılıyor.
298 gr ağırlığında olan Huawei Mate XT Ultimate Design, tamamen açıkken yalznıca 3,6 mm kalınlığa sahip. Tamamen katlandığında ise bu rakam 12,8 mm'ye çıkıyor. Kıyaslamak adına bu kalınlık, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm gövdesinden biraz daha yüksek. Ayrıca Huawei, diğer katlanabilir cihazlara kıyasla, Huawei Mate XT'nin %25 daha dayanıklı olduğunu belirtiyor.
Kamera bölümüne gelirsek, Huawei Mate XT Ultimate Design'ın dış tarafında, optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1.2 ile f/4.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP kamera bulunuyor. Bunun yanında f/2.2 12MP ultra geniş kamera ve 5.5x optik yakınlaştırma, OIS ve f/3.4 diyafram açıklığı sunan 12MP periskop telefoto kameraya yer verilmiş.
Huawei Mate XT Ultimate Design'ın diğer özellikleri arasında, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu yer alıyor.
Huawei Mate XT Ultimate Design özellikleri
- Ekran: 6,4 inç FHD+ (Kapalı halde), 7,9 inç 2K (yarım açık), 10,2 inç 3K çözünürlük (tam açık), 120Hz
- İşlemci: Kirin 9010 5G
- RAM: 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
- Arka Kamera: f/1.2 ile f/4.0 OIS 50MP birincil, f/2.2 12MP ultra geniş açı, 5.5x optik zoom, OIS ve f/3.4 12MP periskop telefoto
- Ön Kamera:8MP
- Pil: 5.600 mAh batarya 66W kablolu, 50W kablosuz şarj
- Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu,
- Boyutlar: 156,7x73x12,8 mm (tek ekran), 156,7x143x7,45 mm (çift ekran) ve 156,7x219x3,6 mm (üçlü ekran)
- Ağırlık: 298 gr
Huawei Mate XT Ultimate Design fiyatı
Huawei Mate XT Ultimate Design, Siyah ve Kırmızı renk seçenekleriyle 2.808 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Üstelik bu fiyatın 16GB+256GB sürümü için geçerli olacağını belirtelim. Daha üst seviye 16GB+512GB versiyonu yaklaşık 3.089 dolar, en üst seviye 16GB+1TB sürümü ise 3.370 dolar seviyesinde satışa çıkacak.
Huawei Mate XT Ultimate Design halihazırda ön siparişe açılmış durumda ve satışlar Çin'de 20 Eylül'de başlayacak. Telefonun küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise şu an için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.