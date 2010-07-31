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Motorola Droid için Android 2.2 güncellemesi haftaya çıkıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sprint'in, 4G destekli HTC EVO 4G için Froyo kod adlı Android 2.2 sürüm güncellemesini 3 Ağustos'ta sunacağını açıklamasının ardından benzer bir anons Verizon'dan geldi ve firma, en popüler Android telefonlarından biri olan Motorola Droid için Android 2.2 güncellemesini önümüzdeki hafta içerisinde kullanıma sunacağını açıkladı.

Droid kullanıcılarının herhangi bir işlem yapmadan hava yoluyla alacağı güncellemenin, telefona ciddi bir performans artışı kazandırması bekleniyor. 550MHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemcisine ve 3.7-inç büyüklüğünde ekrana sahip Motorola Droid'in Avrupa versiyonu için Froyo güncellemesinin ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.


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Hi-Tech-Man 9 yıl
Bu demektir ki avrupa modeli gsm milestone guncellemesi de az zaman sonra gelecek. 2.2 froyoda umarim kayda deger bi gelisme olur ozellikle kamerada.

Bu mesaj Droid ile yazildi.
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quzman 9 yıl
@djpisagor ;
OTA (Hava yoluyla) update şebeke ya da basitçe telefonla internete girildiğinde otomatik olarak yüklenen güncelleme oluyor ...
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djpisagor 9 yıl

quzman

@djpisagor ;
OTA (Hava yoluyla) update şebeke ya da basitçe telefonla internete girildiğinde otomatik olarak yüklenen güncelleme oluyor ...


Yani bu güncelleme GSM operatörleri aracılığı ile yada internet üzerinden mi oluyor? Eğer öyle oluyorsa neden hava yoluyla diyor. Ayrıca GMS operatörleri üzerinden böyle hizmet sağlanacağını sanmam.

Bu konuda daha fazla bilgi verebilir misiniz acaba?
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djpisagor 9 yıl
Hava yolu ne demek yahu!
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cihangir151 9 yıl
allah seni bildiği gibi yapsın GM!!
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mehmetgirgin 9 yıl
çok güzele benziyo.türkiyeye gelecek mi.
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dogangoxel 9 yıl
Haber güzel fakat yorumlar ilginç
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max975 9 yıl
tasarımı güzel olmuş
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