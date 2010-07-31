Motorola Droid için Android 2.2 güncellemesi haftaya çıkıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sprint'in, 4G destekli HTC EVO 4G için Froyo kod adlı Android 2.2 sürüm güncellemesini 3 Ağustos'ta sunacağını açıklamasının ardından benzer bir anons Verizon'dan geldi ve firma, en popüler Android telefonlarından biri olan Motorola Droid için Android 2.2 güncellemesini önümüzdeki hafta içerisinde kullanıma sunacağını açıkladı.
Droid kullanıcılarının herhangi bir işlem yapmadan hava yoluyla alacağı güncellemenin, telefona ciddi bir performans artışı kazandırması bekleniyor. 550MHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemcisine ve 3.7-inç büyüklüğünde ekrana sahip Motorola Droid'in Avrupa versiyonu için Froyo güncellemesinin ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu mesaj Droid ile yazildi.
OTA (Hava yoluyla) update şebeke ya da basitçe telefonla internete girildiğinde otomatik olarak yüklenen güncelleme oluyor ...
Yani bu güncelleme GSM operatörleri aracılığı ile yada internet üzerinden mi oluyor? Eğer öyle oluyorsa neden hava yoluyla diyor. Ayrıca GMS operatörleri üzerinden böyle hizmet sağlanacağını sanmam.
Bu konuda daha fazla bilgi verebilir misiniz acaba?