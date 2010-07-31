Motorola Droid için Android 2.2 güncellemesi haftaya çıkıyor

Sprint'in, 4G destekli HTC EVO 4G için Froyo kod adlı Android 2.2 sürüm güncellemesini 3 Ağustos'ta sunacağını açıklamasının ardından benzer bir anons Verizon'dan geldi ve firma, en popüler Android telefonlarından biri olan Motorola Droid için Android 2.2 güncellemesini önümüzdeki hafta içerisinde kullanıma sunacağını açıkladı.

Droid kullanıcılarının herhangi bir işlem yapmadan hava yoluyla alacağı güncellemenin, telefona ciddi bir performans artışı kazandırması bekleniyor. 550MHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemcisine ve 3.7-inç büyüklüğünde ekrana sahip Motorola Droid'in Avrupa versiyonu için Froyo güncellemesinin ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.