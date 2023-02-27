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    Karşınızda dünyanın en iyi kameralı telefonu! Honor Magic 5 Pro tanıtıldı

    Honor, Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında dünyanın en iyi kameralı akıllı telefonu olarak çıkış yapan Honor Magic 5 Pro modelini resmen tanıttı. İşte tüm detaylar:
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    Honor Magic 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Beklendiği gibi Honor, MWC 2023 kapsamında yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıttı. Honor Magic 5 Pro ve Honor Magic 5 modellerini içeren yeni seri hem teknik özellikleriyle hem de kamera konusunda bir hayli iddialı.

    Honor Magic 5 Pro, açıkçası en iddialı olduğu nokta kameraları. Honor Magic 5 Pro halihazırda DxOMark tarafından incelenmiş durumda ve telefon en iyi kameralı akıllı telefon olarak listelenmiş vaziyette. Honor Magic 5 Pro, DxOMark’ın testlerinden 152 puan alarak liderlik koltuğuna oturdu ancak dahası da var. Telefon aynı zamanda ekran testlerinde 151 puan alarak “en iyi ekranlı telefon” unvanına da sahip oldu.

    Honor Magic 5 Pro her açıdan çok güçlü

    Honor Magic 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    En üst model Honor Magic 5 Pro, mavi, yeşil, mor, turuncu ve siyah renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Telefonun arka tarafında üçlü kamera bölmesi yer alıyor. Ana kamera 50 MP çözünürlüğünde özelleştirilmiş bir 1/1,12” sensöre ve f/1,6 diyafram açıklığa sahip. OIS destekli bu kameraya 50 MP’lik periskop lens eşlik ediyor. Sony IMX858 sensörünü temel alan bu lens 3,5x optik zoom, 100x'e kadar yüksek kaliteli dijital zoom sağlıyor. Honor, Ultra Fusion Computational Optics ile yakınlaştırma işleminde minimum kayıp yaşadığını belirtiyor. Üçüncü ultra geniş açılı lens f/2.0 diyafram aralığına sahip ve yine 50 MP çözünürlüğünde. Ön tarafta ise f/2.4 diyaframlı 12 MP  + 3D sensörlü ikili kamera kurulumu yer alıyor.
    Honor Magic 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera sistemi, odaklama için 3D ToF lazer, renk sıcaklığı için çoklu spektrum sensörü ve titreme önleyici sensörü gibi bir dizi sensörden ve ayrıca gelişmiş yazılım özelliklerinden yardım alırken ekran tarafında da önemli gelişmeler var. 6.81 inç büyüklüğündeki ve 1.312 x 2.848 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekran, 1800 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu ekran ayrıca 2160 Hz PWM karartma da sunabiliyor.
    Honor Magic 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, ekranın aynı zamanda iki parlaklık seviyesinde renk doğruluğu için kalibre edildiğini belirtiyor: iç mekan için 120 nit ve dış mekan için 800 nit. Ek olarak ekranın HDR10+ desteğine sahip 10 bitlik bir panel olduğunu ve IMAX Enhanced ile desteklendiğini de belirtelim.
    Honor Magic 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefonun bir diğer şovu ise gövdenin iç kısmında. Snapdragon 8 Gen 2 ile gelen telefonda 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama bulunuyor. Android 13 tabanlı MagicUI 7.1 ile piyasaya çıkan Honor Magic 5 Pro’nun Wi-Fi 6 performansını %200'e kadar artırdığı ve gecikmeyi %30'a kadar azalttığı söylenen, sektördeki ilk Wi-Fi ve Bluetooth bağımsız anten mimarisine sahip olduğu belirtiliyor. Honor Magic 5 Pro, 66W kablolu ve 50W kablosuz SuperCharge desteğiyle hızlı bir şekilde doldurulan 5.100mAh pil ile desteklenmiş durumda.

    Honor Magic 5

    Honor Magic 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor Magic5, Pro kardeşine benziyor ancak biraz daha kırpılmış bir model kendileri. 6,73” ekrana sahip olan telefon maksimum 1600 nit parlaklık sunuyor. Honor Magic 5, benzer bir kesiği kamera tarafında da yiyor. Telefonda 54MP ana (1/1.49"), 50MP ultra geniş ve 32MP telefoto modülleri yer alıyor. Magic 5’te yine Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti bulunuyor ancak telefonda 8 GB RAM ve 256 depolama bulunuyor.

    Honor Magic 5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    Honor Magic 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor Magic 5 Pro ve Honor Magic 5, Nisan-Haziran çeyreğinde satışa çıkacak. Honor Magic5 Pro, 1.270 dolar fiyata sahip olacak. Honor Magic 5’in fiyatı ise 950 dolar olarak belirlenmiş durumda.

    Honor Magic 5 Pro teknik özellikleri

    • Ekran: 6.81 inç 1312 x 2848 LTPO OLED 120Hz, HDR10+, 1800 nit
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 512 GB
    • Batarya: 5100 mAh 66W SuperCharge
    • Arka kamera: 50 MP (f/1.9 açıklık)+50 MP Ultra Specturm (f/2.0 açıklık)+50 MP ultra geniş açı (f/2.2 açıklık)
    • Ön kamera: 12 MP + 3D sensör
    • Yazılım: Android 13 ve MagicOS 7.1
    • Boyut ve ağırlık: 162.9 x 76.7 x 8.8 mm – 219 gr
    • Diğer: Type C, 5G, DTS:X, ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, BT5.2, Wi-Fi 6

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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