Android 15 alacak Motorola telefonlar açıklandı: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, Android 15 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Sektör kaynaklarından gelen bilgileri ve sızıntıları derleyen yeni bir raporda ise, Android 15 alacak Motorola telefonlar belli oldu. Peki güncelleme hangi modellere geliyor. İşte detaylı liste...

Android 15 güncellemesi alacak Motorola telefonlar

Paylaşılan listeye göre, 20'den fazla telefonun Android 15 güncellemesine kavuşması bekleniyor. Buna göre güncelleme alacak telefonlar arasında, Motorola Edge Plus 2023, Edge 2024, Edge 40 Pro ve Edge 50 serisi modeller yer alıyor. Ayrıca listede Moto G Power 5G 2024, Moto G 5G 2024, Moto G Stylus 5G 2024, ThinkPhone, ThinkPhone 25 ve Moto G serisine ait çok sayıda cihazın bulunduğu belirtelim. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Android 15 resmen tamamlandı: Hangi telefonlara geliyor? 1 ay önce eklendi

Diğer tarafta paylaşılan listenin nihai olmadığını ve sürekli olarak güncellendiğini belirtelim. Bu nedenle Android 15'in gelecekte daha fazla cihaza geleceğini söyleyebiliriz. İşte Android 15 güncellemesinde öne çıkan yenilikler...

Android 15 beklenen özellikler

Uygulama Arşivleme : Kullanıcı verilerini korurken depolama alanı tasarrufu sağlamak için uygulamaları arşivlemeye olanak tanıyor. Şu ana kadar bu özellik sadece Play Store'dan yüklenen uygulamalar için sınırlıydı, ancak Android 15 bu özelliği işletim sistemi seviyesinde entegre ediyor ve Play Store dışından yüklenen uygulamaların bile arşivlenmesini/geri yüklenmesini sağlıyor.

: Kullanıcı verilerini korurken depolama alanı tasarrufu sağlamak için uygulamaları arşivlemeye olanak tanıyor. Şu ana kadar bu özellik sadece Play Store'dan yüklenen uygulamalar için sınırlıydı, ancak Android 15 bu özelliği işletim sistemi seviyesinde entegre ediyor ve Play Store dışından yüklenen uygulamaların bile arşivlenmesini/geri yüklenmesini sağlıyor. Geliştirilmiş Sağlık Bağlantısı : Yeni işletim sistemi, fitness, beslenme ve daha fazlasını kapsayan yeni veri türlerini içeriyor. Ayrıca cilt sıcaklığı ve eğitim planları gibi ek veri türlerini getiriyor.

: Yeni işletim sistemi, fitness, beslenme ve daha fazlasını kapsayan yeni veri türlerini içeriyor. Ayrıca cilt sıcaklığı ve eğitim planları gibi ek veri türlerini getiriyor. Özel Alan : Hassas dosya ve uygulamalarınızı ek bir güvenlik katmanı ile koruyor. Bu, Samsung telefonlarındaki Güvenli Klasör'e benzer. Bu yeni özellik, normal alandan gizli ayrı bir alan oluşturuyor.

: Hassas dosya ve uygulamalarınızı ek bir güvenlik katmanı ile koruyor. Bu, Samsung telefonlarındaki Güvenli Klasör'e benzer. Bu yeni özellik, normal alandan gizli ayrı bir alan oluşturuyor. Kısmi Ekran Paylaşımı : Android 15'teki bir diğer kullanışlı özellik, tüm ekran yerine tek bir uygulamayı paylaşmanıza veya kaydetmenize olanak tanıyor.

: Android 15'teki bir diğer kullanışlı özellik, tüm ekran yerine tek bir uygulamayı paylaşmanıza veya kaydetmenize olanak tanıyor. Bildirim Soğutması : Bu yeni özellik, aynı uygulamadan ardı ardına gelen bildirimlerle kullanıcıların bunalmamasını sağlamak için bildirim sesini düşürüyor.

: Bu yeni özellik, aynı uygulamadan ardı ardına gelen bildirimlerle kullanıcıların bunalmamasını sağlamak için bildirim sesini düşürüyor. Uygulama Çiftleri: Android 15, kullanıcıların en sevdikleri bölünmüş ekran kombinasyonlarını kaydetmelerine olanak tanıyor. Ana ekrana bir kısayol oluşturularak her iki uygulamanın da bölünmüş ekran modunda anında açılması sağlanıyor.

Motorola Edge

Motorola Edge Plus 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Moto G

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Moto G 5G 2024

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Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

Motorola Razr

Motorola Razr 2023 (Razr 40)

Motorola Razr Plus 2023 (Razr 40 Ultra)

Motorola Razr 2024 (Razr 50)

Motorola Razr Plus 2024 (Razr 50 Ultra)

ThinkPhone

ThinkPhone

ThinkPhone 25

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Android 15 alacak Motorola telefonlar açıklandı: İşte liste