Android 15 alacak Motorola telefonlar açıklandı: İşte liste

- Android 15 güncellemesi alacak Motorola telefonlar
- Android 15 beklenen özellikler
- Motorola Edge
- Moto G
- Motorola Razr
- ThinkPhone
- Yorumlar
Android 15 güncellemesi alacak Motorola telefonlar
Paylaşılan listeye göre, 20'den fazla telefonun Android 15 güncellemesine kavuşması bekleniyor. Buna göre güncelleme alacak telefonlar arasında, Motorola Edge Plus 2023, Edge 2024, Edge 40 Pro ve Edge 50 serisi modeller yer alıyor. Ayrıca listede Moto G Power 5G 2024, Moto G 5G 2024, Moto G Stylus 5G 2024, ThinkPhone, ThinkPhone 25 ve Moto G serisine ait çok sayıda cihazın bulunduğu belirtelim. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Diğer tarafta paylaşılan listenin nihai olmadığını ve sürekli olarak güncellendiğini belirtelim. Bu nedenle Android 15'in gelecekte daha fazla cihaza geleceğini söyleyebiliriz. İşte Android 15 güncellemesinde öne çıkan yenilikler...
Android 15 beklenen özellikler
- Uygulama Arşivleme: Kullanıcı verilerini korurken depolama alanı tasarrufu sağlamak için uygulamaları arşivlemeye olanak tanıyor. Şu ana kadar bu özellik sadece Play Store'dan yüklenen uygulamalar için sınırlıydı, ancak Android 15 bu özelliği işletim sistemi seviyesinde entegre ediyor ve Play Store dışından yüklenen uygulamaların bile arşivlenmesini/geri yüklenmesini sağlıyor.
- Geliştirilmiş Sağlık Bağlantısı: Yeni işletim sistemi, fitness, beslenme ve daha fazlasını kapsayan yeni veri türlerini içeriyor. Ayrıca cilt sıcaklığı ve eğitim planları gibi ek veri türlerini getiriyor.
- Özel Alan: Hassas dosya ve uygulamalarınızı ek bir güvenlik katmanı ile koruyor. Bu, Samsung telefonlarındaki Güvenli Klasör'e benzer. Bu yeni özellik, normal alandan gizli ayrı bir alan oluşturuyor.
- Kısmi Ekran Paylaşımı: Android 15'teki bir diğer kullanışlı özellik, tüm ekran yerine tek bir uygulamayı paylaşmanıza veya kaydetmenize olanak tanıyor.
- Bildirim Soğutması: Bu yeni özellik, aynı uygulamadan ardı ardına gelen bildirimlerle kullanıcıların bunalmamasını sağlamak için bildirim sesini düşürüyor.
- Uygulama Çiftleri: Android 15, kullanıcıların en sevdikleri bölünmüş ekran kombinasyonlarını kaydetmelerine olanak tanıyor. Ana ekrana bir kısayol oluşturularak her iki uygulamanın da bölünmüş ekran modunda anında açılması sağlanıyor.
Motorola Edge
- Motorola Edge Plus 2023
- Motorola Edge 2024
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge 50
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Ultra
Moto G
- Moto G Power 5G 2024
- Moto G 5G 2024
- Moto G Stylus 5G 2024
- Moto G34 5G
- Moto G35
- Moto G45
- Moto G55
- Moto G75
- Moto G85
Motorola Razr
- Motorola Razr 2023 (Razr 40)
- Motorola Razr Plus 2023 (Razr 40 Ultra)
- Motorola Razr 2024 (Razr 50)
- Motorola Razr Plus 2024 (Razr 50 Ultra)
ThinkPhone
- ThinkPhone
- ThinkPhone 25
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...