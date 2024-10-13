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    Android 15 alacak Motorola telefonlar açıklandı: İşte liste

    Motorola, merakla bkelenen Android 15 güncellemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Android 15 güncellemesi alacak Motorola telefonlar açıklandı. İşte liste
    Android 15 alacak Motorola telefonlar açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, Android 15 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Sektör kaynaklarından gelen bilgileri ve sızıntıları derleyen yeni bir raporda ise, Android 15 alacak Motorola telefonlar belli oldu. Peki güncelleme hangi modellere geliyor. İşte detaylı liste...

    Android 15 güncellemesi alacak Motorola telefonlar

    Paylaşılan listeye göre, 20'den fazla telefonun Android 15 güncellemesine kavuşması bekleniyor. Buna göre güncelleme alacak telefonlar arasında, Motorola Edge Plus 2023, Edge 2024, Edge 40 Pro ve Edge 50 serisi modeller yer alıyor. Ayrıca listede Moto G Power 5G 2024, Moto G 5G 2024, Moto G Stylus 5G 2024, ThinkPhone, ThinkPhone 25 ve Moto G serisine ait çok sayıda cihazın bulunduğu belirtelim. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Diğer tarafta paylaşılan listenin nihai olmadığını ve sürekli olarak güncellendiğini belirtelim. Bu nedenle Android 15'in gelecekte daha fazla cihaza geleceğini söyleyebiliriz. İşte Android 15 güncellemesinde öne çıkan yenilikler...

    Android 15 beklenen özellikler

    • Uygulama Arşivleme: Kullanıcı verilerini korurken depolama alanı tasarrufu sağlamak için uygulamaları arşivlemeye olanak tanıyor. Şu ana kadar bu özellik sadece Play Store'dan yüklenen uygulamalar için sınırlıydı, ancak Android 15 bu özelliği işletim sistemi seviyesinde entegre ediyor ve Play Store dışından yüklenen uygulamaların bile arşivlenmesini/geri yüklenmesini sağlıyor.
    • Geliştirilmiş Sağlık Bağlantısı: Yeni işletim sistemi, fitness, beslenme ve daha fazlasını kapsayan yeni veri türlerini içeriyor. Ayrıca cilt sıcaklığı ve eğitim planları gibi ek veri türlerini getiriyor.
    • Özel Alan: Hassas dosya ve uygulamalarınızı ek bir güvenlik katmanı ile koruyor. Bu, Samsung telefonlarındaki Güvenli Klasör'e benzer. Bu yeni özellik, normal alandan gizli ayrı bir alan oluşturuyor.
    • Kısmi Ekran Paylaşımı: Android 15'teki bir diğer kullanışlı özellik, tüm ekran yerine tek bir uygulamayı paylaşmanıza veya kaydetmenize olanak tanıyor.
    • Bildirim Soğutması: Bu yeni özellik, aynı uygulamadan ardı ardına gelen bildirimlerle kullanıcıların bunalmamasını sağlamak için bildirim sesini düşürüyor.
    • Uygulama Çiftleri: Android 15, kullanıcıların en sevdikleri bölünmüş ekran kombinasyonlarını kaydetmelerine olanak tanıyor. Ana ekrana bir kısayol oluşturularak her iki uygulamanın da bölünmüş ekran modunda anında açılması sağlanıyor.

    Motorola Edge

    • Motorola Edge Plus 2023
    • Motorola Edge 2024
    • Motorola Edge 40 Pro
    • Motorola Edge 50
    • Motorola Edge 50 Fusion
    • Motorola Edge 50 Neo
    • Motorola Edge 50 Pro
    • Motorola Edge 50 Ultra

    Moto G

    • Moto G Power 5G 2024
    • Moto G 5G 2024
    • Moto G Stylus 5G 2024
    • Moto G34 5G
    • Moto G35
    • Moto G45
    • Moto G55
    • Moto G75
    • Moto G85

    Motorola Razr

    • Motorola Razr 2023 (Razr 40)
    • Motorola Razr Plus 2023 (Razr 40 Ultra)
    • Motorola Razr 2024 (Razr 50)
    • Motorola Razr Plus 2024 (Razr 50 Ultra)

    ThinkPhone

    • ThinkPhone 
    • ThinkPhone 25
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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