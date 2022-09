Çentiğe veda: iPhone 14 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

iPhone 14 Pro Max ve iPhone 14 Pro, TSİ 20.00’de başlayan Apple etkinliğinde tanıtıldı. İşte merakla beklenen iPhone 14 Pro Max tasarımı, özellikleri ve fiyatı:

iPhone 14 Pro & iPhone 14 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor ❓

iPhone 14 Pro Max, şu anda Apple’ın en iyi, en pahalı, en ilgi çekici telefonu. iPhone 14 Pro serisi, çentiğin olmadığı önemli ölçüde farklı bir tasarım (delikli ekran), kamera geliştirmeleri, always on display (her zaman açık ekran) modu dahil birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

6.7 inç iPhone 14 Pro Max ve 6.1 inç iPhone 14 Pro, geçen seneki 13 Pro serisi ile kıyaslandığında, donanımsal olarak da geliştirilmiş iPhone Pro modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Arka kamera artık 8K video kaydını destekliyor ve Apple, ilk 10 gigabit 5G modemi (Qualcomm Snapdragon X65) iPhone 14 Pro modellerinde kullanıyor. iPhone 14 Pro serisini en güçlü akıllı telefon yapan A16 Bionic çip de unutulmamalı. Şimdi dilerseniz, Apple etkinliğinin yıldızları iPhone 14 Pro serisine daha yakından bakalım.

Tam Boyutta Gör

Tasarım - Çentiğe veda 📱

iPhone 14 Pro Max ekranına baktığınızda tasarımda yapılan en büyük değişikliği göreceksiniz. Geçen seneki 13 Pro Max ile yan yana getirdiğinizde kolaylıkla fark edeceğiniz ilk detay, çentik olacak. 13 Pro’da daha da küçülmesine rağmen sevilmeyen çentik, 14 Pro’da bulunmuyor. 14 Pro Max, hap şeklinde delikli (pill and hole olarak geçiyor) ekranla bizleri karşılıyor. iPhone 14 Pro ekran deliği, tahmin edeceğiniz üzere Face ID donanımı ve diğer bileşenleri içeriyor. Delikli ekran tasarımıyla, iPhone durum çubuğunda da daha fazla alan açılmış oldu. 13 Pro serisine kıyasla bir başka önemli fark; kameralara bakıldığında ortaya çıkıyor. Kamera çıkıntısı çok daha belirgin hale geldi. 14 Pro Max ayrıca biraz daha kalın, çerçeveler de daha ince.

Tam Boyutta Gör

Ekran - Merhaba Always on Display 📴

iPhone 14 Pro Max, her zaman açık ekran işlevini destekleyen ilk iPhone modeli. Apple, iOS 16 özelliklerini tanıtırken kilit ekranı widget’ı ile yeni iPhone’larda always on display işlevinin olacağı anlaşılmıştı. iPhone 14 Pro Max ekranı ile 13 Pro Max ekranı yan yana getirildiğinde, iki modelde de 120Hz ProMotion ekran olduğundan hiçbir iyileştirme yapılmadığını düşünebilirsiniz ancak ekran yenileme hızında ciddi düşüş var.

iPhone 14 Pro’nun ekranı yenileme hızı 1Hz’e kadar düşebiliyor. Bu, AOD açıkken pilin korunmasına yardımcı olacak. Apple Watch Series 5 ve daha yeni modellerde olduğu gibi, her zaman açık ekranda temel bilgiler ve görsel öğeler karartılmış olarak gösteriliyor. Unutmadan, iPhone 14 Pro Max ekran boyutu 6.7 inç, iPhone 14 Pro'nun ekran boyutu ise; 6.1 inç. Önceki nesile kıyasla, ekran boyutu ile birlikte ekran çözünürlüğü de değişmedi.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Pro Max kamera özellikleri - 8K video kaydı, 48MP sensör, ön kamerada otomatik odaklama 🤳

iPhone 14 Pro Max’te lensler daha da büyüdü; geniş, telefoto, ultra geniş lenste önemli iyileştirmeler, geliştirmeler söz konusu. Geniş kameradan başlayacak olursak, iPhone 13 Pro Max’te kullanılan 12 megapiksel kamera yerini Sony yapımı, odak piksel (focus pixel) ve piksel gruplama özelliğine sahip 48 megapiksel geniş kameraya bıraktı. Daha büyük megapiksel sayısıyla, pikseller de küçüldü. Apple’ın odak pikselleri adını verdiği çift pixel otomatik odaklama sistemi, 60fps 16:9 video kaydına imkan veriyor. Sensör alanının %57 daha büyüdüğü görülüyor.

iPhone 14 Pro modelleri, 48 megapiksel ve 12 megapiksel fotoğraf çıkış seçeneği sunacak. iPhone 14 Pro kamerası, aydınlatma koşulları ideal doluğunda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor, düşük ışık koşullarında kaliteyi arttırmak için 12 megapiksele düşürüyor. Telefoto kamerada 7 elementli mercek kullanılıyor. iPhone 14 Pro modeller, artık 8K video çekebiliyor.

Yalnızca arka kamera değil, ön kamerada da iyileştirme söz konusu. iPhone 14 Pro serisi, f/1.9 diyafram açıklığı ve otomatik odaklama özelliğine sahip geliştirilmiş ön kameraya sahip. Daha geniş diyafram açıklığı, lensten daha fazla ışığın geçmesi anlamına geliyor; bu da daha keskin, daha net fotoğraflarla sonuçlanıyor. Bir iPhone’da şimdiye kadarki en iyi ön kamera denildi ancak tabii ki kullanıcı testleri, kullanıcı deneyim çok daha önemli.

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

Performans - A16 Bionic çip: Bir telefon daha ne kadar hızlı olabilir? ⚡️

iPhone 14 Pro modelleri, 4nm üretim sürecinden geçen en yeni işlemci Apple A16 Bionic çipten güç alıyor. iPhone 13 Pro’daki A15 Bionic çip zaten çok hızlı bir işlemciydi; hatta Apple, bir akıllı telefondaki en güçlü işlemci ifadesini kullanmıştı.

iPhone 14 Pro Max kaç GB RAM ile geliyor? merak edenler için belirtelim; RAM miktarında bir iyileştirme söz konusu değil, iPhone 14 Pro da 6GB RAM ile geliyor ancak bellek LPDDR5.

Tam Boyutta Gör

Batarya - Daha iyi pil ömrü, daha hızlı şarj 🔋

Apple, her yeni iPhone tanıtımında olduğu gibi pil kapasitesini paylaşmadı. Ancak iPhone 14 Pro Max batarya kaç mAh? sorusunun cevabını etkinlik öncesinde almıştık. iPhone 13 Pro Max’in batarya kapasitesi ile karşılaştırıldığında çok az bir artış söz konusu. Buna rağmen iPhone 14 Pro Max, selefine kıyasla 2 saat daha uzun kullanım süresi sunuyor. iPhone 14 Pro modelinde ise batarya kapasitesi arttı; pil, 3095 mAh’den 3279 mAh’e çıktı. iPhone 14 Pro’lar, 30w kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Kutudan yalnızca USB-C Lightning kablosunun çıktığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Pro Max renkleri - Bu senenin rengi mor 🟣

iPhone 13 Pro sierra mavisi rengi ile kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. iPhone 14 Pro da farklı bir tonda mor rengiyle kullanıcıların dikkatini çekecek. iPhone 14 Pro Max renkleri; uzay siyahı, gümüş, altın, derin mor.

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Pro Max özellikleri 📱

Ekran: 6.7 inç, 2796 x 1290 piksel 460ppi, 120Hz, Hep Açık Ekran, 1000 nit maksimum ekran parlaklığı

6.7 inç, 2796 x 1290 piksel 460ppi, 120Hz, Hep Açık Ekran, 1000 nit maksimum ekran parlaklığı İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Apple A16 Bionic çip Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

6GB RAM (LPDDR5) Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

128GB / 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera: 48MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12 MP 2 kat telefoto

48MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12 MP 2 kat telefoto Ön kamera: 12MP, focus pixels özelliğine sahip otomatik netleme

12MP, focus pixels özelliğine sahip otomatik netleme Batarya: 4323 mAh, 20W kablolu hızlı şarj, 15w'a kadar MagSafe kablosuz şarj

4323 mAh, 20W kablolu hızlı şarj, 15w'a kadar MagSafe kablosuz şarj Renkler: Uzay siyahı, gümüş, altın, derin mor

Uzay siyahı, gümüş, altın, derin mor Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 77.6 x 7.85mm, 240 g

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Pro özellikleri 📱

Ekran: 6.1 inç, 2556 x 1179 piksel 460ppi, 120Hz, Hep Açık Ekran, 1000 nit maksimum ekran parlaklığı

6.1 inç, 2556 x 1179 piksel 460ppi, 120Hz, Hep Açık Ekran, 1000 nit maksimum ekran parlaklığı İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Apple A16 Bionic çip Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

6GB RAM (LPDDR5) Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

128GB / 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera: 48MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12 MP 2 kat telefoto

48MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12 MP 2 kat telefoto Ön kamera: 12MP, focus pixels özelliğine sahip otomatik netleme

12MP, focus pixels özelliğine sahip otomatik netleme Batarya: 3200 mAh, 20W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

3200 mAh, 20W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj Renkler: Uzay siyahı, gümüş, altın, derin mor

Uzay siyahı, gümüş, altın, derin mor Boyut ve Ağırlık: 147.5 x 71.5 x 7.85mm, 206 g

iPhone 14 Pro Max özellikleri güzel ancak iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar? diye soranlar için; iPhone 14 Pro Max Amerika fiyatı 1099 dolar. iPhone 14 Pro’nun fiyatı 999 dolar.

iPhone 14 Pro Max fiyat listesi 🏷 iPhone modeli 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 14 Pro 999 dolar 1099 dolar 1299 dolar 1499 dolar iPhone 14 Pro Max 1099 dolar 1199 dolar 1399 dolar 1599 dolar

iPhone 14 Pro Max ne zaman çıkacak? 📅

iPhone 14 Pro Max ne zaman çıkacak? diye merak edenler için; iPhone 14 Pro ön siparişe 9 Eylül’de açılacak, 16 Eylül’de de satışa sunulacak. iPhone 14 Pro Max ne zaman Türkiye’ye gelecek? sorusunun yanıtı henüz Apple Türkiye’den gelmedi. iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max, Türkiye’de 24 Eylül’de ön siparişe açılmış, 1 Ekim’de de satışa sunulmuştu.

içerik güncelleniyor...

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 14 Pro Max tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri