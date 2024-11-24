Moto G Power 5G 2025'in tasarımı gün yüzüne çıktı: İşte muhtemel tasarım

Moto G 5G 2025, geliştirilmiş kamera sistemiyle gelecek
2024'ün Mart ayında piyasaya sürülen mevcut modelin ardından geliştirilmeye başlanan yeni Moto G 5G 2025, tasarım açısından bazı önemli yenilikler sunuyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği, kare formunda tasarlanan ve üç sensör ile LED flaş içeren yeni kamera modülü. Bu yeni kamera sistemi, Motorola'nın fotoğraf çekim kapasitesini bir üst seviyeye taşıma hedefini gösteriyor. Ayrıca ultra geniş açılı lens seçeneğinin eklenmesiyle birlikte, kullanıcılara daha zengin bir fotoğraf deneyimi sunulması planlanıyor.
Boyutları 167.2 x 76.4 x 8.17 mm olan cihaz, arka kamera çıkıntısıyla birlikte 9.6 mm kalınlığa ulaşıyor. Bu ölçüler, telefonun ergonomik kullanım deneyimi sunacağını gösteriyor. Son olarak teknik özellikler konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, cihazın 2024 modeline göre önemli donanımsal iyileştirmeler içermesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.