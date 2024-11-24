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    Moto G Power 5G 2025'in tasarımı gün yüzüne çıktı: İşte muhtemel tasarım

    Motorola'nın yeni Moto G 5G 2025 modelinin tasarım detayları ortaya çıktı. İşte üçlü kamera sistemi ve 6.6 inç ekranıyla dikkat çeken telefon hakkındaki tüm detaylar:
    Motorola Moto G Power 5G 2025'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Moto G Power 5G 2025, bu yılın başlarında küresel olarak piyasaya sürülen Moto G Power 5G 2024 modelinin halefi olarak piyasaya sürülecek. Yakın bir zamanda ise Steve Hemmerstoffer (OnLeaks), önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Moto G 5G 2025'in özel render görüntülerini paylaştı. Bu sızıntı, Motorola'nın yeni amiral gemisinin lansman öncesi tasarımını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

    Moto G 5G 2025, geliştirilmiş kamera sistemiyle gelecek

    2024'ün Mart ayında piyasaya sürülen mevcut modelin ardından geliştirilmeye başlanan yeni Moto G 5G 2025, tasarım açısından bazı önemli yenilikler sunuyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği, kare formunda tasarlanan ve üç sensör ile LED flaş içeren yeni kamera modülü. Bu yeni kamera sistemi, Motorola'nın fotoğraf çekim kapasitesini bir üst seviyeye taşıma hedefini gösteriyor. Ayrıca ultra geniş açılı lens seçeneğinin eklenmesiyle birlikte, kullanıcılara daha zengin bir fotoğraf deneyimi sunulması planlanıyor.

    Motorola Moto G Power 5G 2025'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Cihaz, 6.6 inçlik ekran boyutuyla önceki versiyonla aynı boyutları korurken, tasarımda minimalist bir yaklaşım benimsenmiş. Düz ekranı ve kenarlarıyla tanıdık bir görünüm sunan telefon, alt çerçevesindeki kalınlığı korumaya devam ediyor. Kullanıcı deneyimini zenginleştiren 3.5 mm kulaklık girişi ve hoparlör ızgarası gibi pratik özellikler de tasarımda yerini almış durumda.

    Boyutları 167.2 x 76.4 x 8.17 mm olan cihaz, arka kamera çıkıntısıyla birlikte 9.6 mm kalınlığa ulaşıyor. Bu ölçüler, telefonun ergonomik kullanım deneyimi sunacağını gösteriyor. Son olarak teknik özellikler konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, cihazın 2024 modeline göre önemli donanımsal iyileştirmeler içermesi bekleniyor.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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