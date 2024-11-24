Moto G Power 5G 2025'in tasarımı gün yüzüne çıktı: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör Moto G Power 5G 2025, bu yılın başlarında küresel olarak piyasaya sürülen Moto G Power 5G 2024 modelinin halefi olarak piyasaya sürülecek. Yakın bir zamanda ise Steve Hemmerstoffer (OnLeaks), önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Moto G 5G 2025'in özel render görüntülerini paylaştı. Bu sızıntı, Motorola'nın yeni amiral gemisinin lansman öncesi tasarımını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

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Moto G 5G 2025, geliştirilmiş kamera sistemiyle gelecek

2024'ün Mart ayında piyasaya sürülen mevcut modelin ardından geliştirilmeye başlanan yeni Moto G 5G 2025, tasarım açısından bazı önemli yenilikler sunuyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği, kare formunda tasarlanan ve üç sensör ile LED flaş içeren yeni kamera modülü. Bu yeni kamera sistemi, Motorola'nın fotoğraf çekim kapasitesini bir üst seviyeye taşıma hedefini gösteriyor. Ayrıca ultra geniş açılı lens seçeneğinin eklenmesiyle birlikte, kullanıcılara daha zengin bir fotoğraf deneyimi sunulması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz, 6.6 inçlik ekran boyutuyla önceki versiyonla aynı boyutları korurken, tasarımda minimalist bir yaklaşım benimsenmiş. Düz ekranı ve kenarlarıyla tanıdık bir görünüm sunan telefon, alt çerçevesindeki kalınlığı korumaya devam ediyor. Kullanıcı deneyimini zenginleştiren 3.5 mm kulaklık girişi ve hoparlör ızgarası gibi pratik özellikler de tasarımda yerini almış durumda.

Boyutları 167.2 x 76.4 x 8.17 mm olan cihaz, arka kamera çıkıntısıyla birlikte 9.6 mm kalınlığa ulaşıyor. Bu ölçüler, telefonun ergonomik kullanım deneyimi sunacağını gösteriyor. Son olarak teknik özellikler konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, cihazın 2024 modeline göre önemli donanımsal iyileştirmeler içermesi bekleniyor.

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Motorola Moto G Power 5G 2025'in tasarımı ortaya çıktı