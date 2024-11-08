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    Motorola’nın yeni patenti yuvarlanabilir ekranları bekleyenleri heyecanlandıracak

    Akıllı telefon pazarındaki payını genişletebilmek için büyük çaba harcayan Motorola, şimdilerde yuvarlanabilir ekran teknolojisine yönelik önemli hamleler yapıyor.

    Motorola’nın yuvarlanabilir ekran patentinin detayları sızdırıldı

    Motorola’nın yeni patenti, özellikle yuvarlanabilir ekranlar ve parmak izi teknolojisi alanındaki yeniliklerini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Moto Rizr adlı yuvarlanabilir konsept telefondan sonra, Motorola'nın benzer bir cihaz üzerinde çalıştığı, ancak bu kez parmak izi okuma yeteneklerinde kayda değer bir gelişme sağladığı anlaşılıyor.

    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nde (USPTO) yayımlanan bir patent, Motorola’nın yeni yuvarlanabilir ekranlı cihazında tüm ekran üzerinde parmak izi okuma sensörlerinin yer alabileceğini işaret ediyor. Bu teknoloji sayesinde, kullanıcılar cihazı ekranın herhangi bir noktasından kolaylıkla kilidini açabilecekler.

    Bu patente göre, cihazın ekranı boyunca çeşitli parmak izi sensörleri yerleştiriliyor ve bu sayede kullanıcının parmağını ekrana koyduğu her noktada kimlik doğrulama sağlanabiliyor. “Yuvarlanabilir Cihazlarda Ekran Üzerinde Parmak İzi (fod) Konumunun Tutarlılığını Yönetme” başlıklı patentte, Motorola’nın tüm ekranı kapsayan bir parmak izi okuma sistemi oluşturmak üzere yenilikçi bir teknoloji geliştirdiği belirtiliyor. Bu sistem, özellikle kullanıcı dostu ve pratik bir deneyim sunma açısından oldukça dikkat çekici.

    Motorola’nın bu fikrinin, geçen yıl sergilenen Moto Rizr modelinin bir evrimi olması muhtemel. Rizr modeli, esnek bir ekrana sahip olup, kullanıcıların cihazı kompakt durumda 5 inç ekran olarak kullanabilmesine veya ekranı genişleterek 6,5 inçlik bir boyuta ulaştırabilmesine olanak tanıyordu. Cihazın bu benzersiz özelliği, ekranın arka yüzüne dolanarak bildirimler ve hızlı bilgi erişimi sağlama imkânı sunuyordu. Motorola’nın yeni patentiyle birlikte, Rizr’ın esnek ekran konseptinin çok daha işlevsel hale gelmesi planlanıyor. Hem genişleyen ve sarılabilen ekran tasarımı hem de ekranın herhangi bir noktasından açılabilme özelliğiyle bu cihaz, piyasadaki diğer telefonlardan farklılaşma potansiyeline sahip.

    Elbette patent başvuruları her zaman gerçek bir ürüne dönüşmeyebilir. Firmalar, genellikle yeni teknolojileri keşfetmek adına çeşitli patentler alır ancak bu her zaman ticari ürünlere yansımaz. Şimdilik, Motorola bu yuvarlanabilir ekranlı cihazı piyasaya sürmeyi planlayıp planlamadığı konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak, şirketin yuvarlanabilir ekran konseptini kullanıcı deneyimini ön planda tutacak bir şekilde geliştirme niyetinde olduğu görülüyor. Eğer Motorola bu cihazı pazara sunarsa, akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarla etkileşim şeklini yeniden tanımlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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