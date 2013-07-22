Motorola Mobility, giyilebilir teknolojik cihazlar için üst düzey yönetici arıyor

Geçtiğimiz dönemde internet devi Google tarafından satın alınan Motorola Mobility, giyilebilir teknolojiler için üst düzey yönetici arıyor.

Daha önce de MotoACTV isimli saat formunda bir müzik çalar ile giyilebilir ürün denemelerinde bulunan Motorola Mobility, ortaya çıkan iş ilanına göre giyilebilir aksesuarlar için kıdemli endüstriyel tasarım direktörü arıyor. Aranan kişiden dünya çapında giyilebilir cihaz birimi oluşturmada yardımcı olması yanında stratejik liderlik sağlaması bekleniyor ve en az 15 senelik teknoloji tasarım tecrübesi isteniyor. Başta Apple, Samsung, Google ve Sony gibi firmaların ciddi çalışmalar yürüttüğü giyilebilir teknolojik cihazlar pazarı içerisinde yeniden rekabet etmek istediği belirtilen Motorola, bu konu için çalışmalarına hız vermeye başlamış durumda.





http://techcrunch.com/2013/07/19/job-listing-suggests-motorola-mobility-is-starting-to-focus-on-wearable-tech-in-earnest/