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Motorola Mobility, giyilebilir teknolojik cihazlar için üst düzey yönetici arıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Motorola Mobility, giyilebilir teknolojik cihazlar için üst düzey yönetici arıyor
Geçtiğimiz dönemde internet devi Google tarafından satın alınan Motorola Mobility, giyilebilir teknolojiler için üst düzey yönetici arıyor.
Daha önce de MotoACTV isimli saat formunda bir müzik çalar ile giyilebilir ürün denemelerinde bulunan Motorola Mobility, ortaya çıkan iş ilanına göre giyilebilir aksesuarlar için kıdemli endüstriyel tasarım direktörü arıyor. Aranan kişiden dünya çapında giyilebilir cihaz birimi oluşturmada yardımcı olması yanında stratejik liderlik sağlaması bekleniyor ve en az 15 senelik teknoloji tasarım tecrübesi isteniyor. Başta Apple, Samsung, Google ve Sony gibi firmaların ciddi çalışmalar yürüttüğü giyilebilir teknolojik cihazlar pazarı içerisinde yeniden rekabet etmek istediği belirtilen Motorola, bu konu için çalışmalarına hız vermeye başlamış durumda.


http://techcrunch.com/2013/07/19/job-listing-suggests-motorola-mobility-is-starting-to-focus-on-wearable-tech-in-earnest/ Yorum Yaz
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Ciginix 5 yıl en beğenilen
Giydirecekler bize.
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Guest-0924579C4 5 yıl
ssk + akbil
varsa varım
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mete445 5 yıl
Arayın görüşelim
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St Batuhan 5 yıl
"15 senelik teknoloji tasarım tecrübesi" yok ama insan umuyor işte:
Başvursam alırlar mı?
Sonuçta tüketiciyim, 2 senedir liveview kullanıyorum, isteklerimi ve artılarını biliyorum, Google'ı severim, Motorola'yı da severim, daha iyisi? yok :) alın beni :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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seven44 5 yıl St Batuhan
St Batuhan

"15 senelik teknoloji tasarım tecrübesi" yok ama insan umuyor işte:
Başvursam alırlar mı?

Sonuçta tüketiciyim, 2 senedir liveview kullanıyorum, isteklerimi ve artılarını biliyorum, Google'ı severim, Motorola'yı da severim, daha iyisi? yok :) alın beni :)

ziya
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Ciginix 5 yıl en beğenilen
Giydirecekler bize.
Yanıtla +6
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onsos1100 5 yıl
tasarım güzel
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