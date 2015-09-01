Motorola Moto 360 Sport ortaya çıktı

Moto 360 akıllı saati ile geçen yıl büyük beğeni toplayan Motorola, saatin yeni nesli için büyük gayret sarfediyor ve haftaya Moto 360 akıllı saati iki devam modeli ile ziyaretçilerin karşısına çıkacak.





Moto 360 2 versiyonu klasik tasarımı ile dikkat çekiyor ve önceki neslin aksine pimli bir kayış sistemi barındırıyor. Android Wear işletim sistemli cihaz önceki nesilden biraz daha küçük ekran boyutuna sahip. Ayrıca fiziksel buton biraz yukarı doğru yer değiştirmiş.





Moto 360 Sport ise biraz daha spor ağırlıklı olacak. Fitness takip sensörleri sunan modelde sağlam bir yapı ve renkli kauçuk kayış seçenekleri bulunacak. Her iki model de bilindiği üzere artık iOS cihazları ile uyumlu olarak çalışabilecek.





Moto 360 Sport modelinin Kasım ayında piyasada olması bekleniyor. Moto 360 2 modeli ise Eylül ayında satışa sunulacak. Detaylar ve satış fiyatı ise 8 Eylül tarihinde Şangay'da yapılacak lansmanda netleşecek.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-360-Sport-pictured-could-be-launched-in-November_id73186