Motorola Moto G modeli perakendecilerimizde görünmeye başladı





Motorola'nın tarihindeki en başarılı akıllı telefonu olarak kabul edilen Moto X'in çizgisini devam ettirerek alt seviye segmente yönelik olarak lanse edilen Moto G nihayet ülkemizde de satışa sunuldu.





Hızlıal, Ereyon, Hepsiburada gibi e-ticaret sitelerinde görünmeye başlayan Moto G modeli 4.5 inçlik 720p çözünürlükte köşeden köşeye bir IPS LCD ekraa sahip. Modele gücünü 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti sağlıyor. Ekran Gorilla Glass 3 panel ile çizilmelere karşı sağlamlaştırılmış.





Modelde 16GB depolama kapasitesi, 1GB RAM, 5MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, 720p video kaydı, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 2070mAh gücünde batarya, 11.6mm kalınlık, 3G desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, Android 4.3 işletim sistemi (KitKat güncellemesi alacak), GPS/GLONASS şeklinde diğer özellikler yer alıyor.





Moto G modeli an itibariyle siparişe açık ve 849TL olarak perakende fiyatı belirlenmiş. Ancak bu ay sonunda mobil cihazlarda peşin fiyatına taksit uygulamasının sona erdiğini hatırlatalım.