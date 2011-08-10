Motorola, Nokia ile aynı şartlar altında Windows Phone için Microsoft'la çalışmaya hazır

Microsoft mobil işletim sistemi Windows Phone 7.5 Mango yüklü olarak gelecek ikinci nesil akıllı telefonlar ile iddialı bir hale gelmeyi planlıyor ve kısa süre sonra Nokia ile birlikte bir tanıtım gerçekleştirecek. Microsoft’un Windows Phone 7 için en büyük üretim ortakları HTC, Samsung ve Nokia.





HTC ve Samsung akıllı telefonları için Microsoft’tan bir ücret talep etmezken Nokia Symbian’ı çöpe atarak tüm üretim bandını Microsoft’a ayırdığı için 1 milyar dolar civarında bir destek almıştı. Şimdi başka bir firma daha destek karşılığı Windows Phone 7 modelleri üretmeye hazır.





Motorola, Microsoft ile Windows Phone 7 cihazlarının üretimi için anlaşmaya hazır olduklarını ancak Microsoft’un Nokia ile yapmış olduğu anlaşma seviyesinde olmak istediklerini açıkladı.





Motorola CEO’su Sanjay Jha, tüm odaklarının Android olduğunu ancak Microsoft’tan gelecek tekliflere de her zaman hazır olduklarını belirtti. Jha’ya göre akıllı market pazarında Windows Phone, webOS ve RIM’den biri hayatta kalacak diğerleri ise veda edecek. Microsoft’un Windows Phone platformuna yaptığı büyük yatırımın neticesinde kazanan o olacak.





Windows Phone 7 işletim sisteminin akıllı telefon pazarında yüzde 1 gibi bir orana sahip olması mobil üreticilerin risk almak istememesine neden oluyor. Motorola’nın bu talebi de aslında riski karşılama düşüncesini taşıyor. Microsoft konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.