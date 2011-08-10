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Motorola, Nokia ile aynı şartlar altında Windows Phone için Microsoft'la çalışmaya hazır

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft mobil işletim sistemi Windows Phone 7.5 Mango yüklü olarak gelecek ikinci nesil akıllı telefonlar ile iddialı bir hale gelmeyi planlıyor ve kısa süre sonra Nokia ile birlikte bir tanıtım gerçekleştirecek. Microsoft’un Windows Phone 7 için en büyük üretim ortakları HTC, Samsung ve Nokia. 

HTC ve Samsung akıllı telefonları için Microsoft’tan bir ücret talep etmezken Nokia Symbian’ı çöpe atarak tüm üretim bandını Microsoft’a ayırdığı için 1 milyar dolar civarında bir destek almıştı. Şimdi başka bir firma daha destek karşılığı Windows Phone 7 modelleri üretmeye hazır. 

Motorola, Microsoft ile Windows Phone 7 cihazlarının üretimi için anlaşmaya hazır olduklarını ancak Microsoft’un Nokia ile yapmış olduğu anlaşma seviyesinde olmak istediklerini açıkladı. 

Motorola CEO’su Sanjay Jha, tüm odaklarının Android olduğunu ancak Microsoft’tan gelecek tekliflere de her zaman hazır olduklarını belirtti. Jha’ya göre akıllı market pazarında Windows Phone, webOS ve RIM’den biri hayatta kalacak diğerleri ise veda edecek. Microsoft’un Windows Phone platformuna yaptığı büyük yatırımın neticesinde kazanan o olacak.  

Windows Phone 7 işletim sisteminin akıllı telefon pazarında yüzde 1 gibi bir orana sahip olması mobil üreticilerin risk almak istememesine neden oluyor. Motorola’nın bu talebi de aslında riski karşılama düşüncesini taşıyor. Microsoft konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

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india_ipekyolu 8 yıl
Hayır yani. Bence Nokia dada tutmayacak motorola dada. Daha ne zorluyorlar ki?
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mcebi001 8 yıl
Ben wp7 için farklı düşünüyorum bence bu sistem gayet başarılı olacak.. heleki birkaç kısıtlamaları kaldırırlarsa çok daha iyi olucak ...ana ekranda görünen düz renkli kare ikonlar fazla basit görünüyor mesela bunları kesin ileride üçboyutlu olarak düzenliyecekler bağlantı olayı biraz zayıf bunları geliştirecek vs..vs..kısacası ben wp7 için umutluyum..
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BarGoS 8 yıl
ha’ya göre akıllı market pazarında Windows Phone, webOS ve RIM’den biri hayatta kalacak diğerleri ise veda edecek.
tabiki rim varken diğerlerinin şansı çok düşük :)
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JohnLord 8 yıl
nokia symbianla devam etseydi keşke :(
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TheMidnight 8 yıl

Windowsh Phone 7 Çıkalı kaç ay oldu hiç araştırma şirketlerinden Windows Phone 7 rekor kırdı milyon sattı diye bir haber duydunuz mu ?

Motorola heyecan arıyor... O arayüz oldukca o işletim sistemi satılmaz yoksa çok güzel ve akıcı ama sorun arayüzde o arayüzüde IOS gibi sorunsuz olsun kısıtlı olsun diye Microsoft tercih etti...
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mert1907 8 yıl
darkaura
aslinda bu haber nokianin ne kadar kotu karar verdiginin acik gostergesi. kendi platformunu birakarak diger donanim ureticilerden hic bir farki kalmamis oldu. piyasanin istediginiz alanina bakin buyuk paralari donanim ureticileri kazanmaz. platformun yazilimin kontrolunu elinde tutan kazanir. pc de en cok parayi kazanan kim microsoft. keza appledada ayni durum gecerli. iphoneu foxcon 200$ dan ucuza uretiyor, apple 3 katina satiyor, ustune appstore ve itunesdan para basiyor. simdi phone7 gibi kendine ait olmayan bir platforma gecip siradan bur uretici olmayi kabul ediyorsan bari bunu 1% pazari olan phone7 ile degilde pazarin yaridan fazlasini elinde tutan androidle yap. aslinda en akillicasi samsung gibi her platformda uretim yap, kendi platformundada model cikarmaya devam et.

Dediklerinize katılıyorum.Gerçi daha piyasaya çıkmadan bişey denmez ama bir cep telefonu üretiyorsanız o cihazı en iyi yine siz tanırsınız.Ama ben MeeGo başarı yakalarsa Nokia'nın WP7 ile pek uğraşmayacağını düşünüyorum.Sonuçta bi şirket için en önemli şeylerden birisi kullanıcıların isteklerine cevap verip o doğrultuda üretim yapmaktır.Gerçi bunu Android'de göremedik ama ben o konuda kızmıyorum Nokia'ya.Bekleyip göreceğiz.
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darkaura 8 yıl mert1907
mert1907


Dediklerinize katılıyorum.Gerçi daha piyasaya çıkmadan bişey denmez ama bir cep telefonu üretiyorsanız o cihazı en iyi yine siz tanırsınız. Ama ben MeeGo başarı yakalarsa Nokia'nın WP7 ile pek uğraşmayacağını düşünüyorum. Sonuçta bi şirket için en önemli şeylerden birisi kullanıcıların isteklerine cevap verip o doğrultuda üretim yapmaktır.Gerçi bunu Android'de göremedik ama ben o konuda kızmıyorum Nokia'ya.Bekleyip göreceğiz.


meego basari saglarsa akli basinda sirketin yapmasi gerekende budur. ama akli basinda sirketin. nokia su an microsoft kontrolune girmis gibi. tepe yoneticileri hep eski microsoft calisanlari. ve meego'lu N9'un basarisiz olmasi icin ellerinden ne geliyorsa perde arkasidan gerceklestiriyorlar.

once daha urun piyasa cikmadan son meego modeli olcak aciklamasi geldi. bunu dediginiz anda o urunden satis beklemeyin. yani niyeti bu bile olsa akli basinda sirket bunu daha urun cikmadan soylemez.

sonra urun 619euro gibi ucuk bir rakamdan on siparise girdi. on siparis fiyati sonradan duser ama genede cok fazla. heleki dengi donanimda android telefonlar 270eurolardan satilirken.

son olarakda dun amerikada ve ingilterede piyasa surulmiyecegi belli oldu.

yani vur oldur daha iyi.
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Castiel 8 yıl
kurtuluş andriod de ey alman aklına sahıp motorola nokia, beleş işletım sıstemı neden fıyatlara + yaparak wp katıorsunuz hemde destek yonunden kısıtlanarak
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darkaura 8 yıl
aslinda bu haber nokianin ne kadar kotu karar verdiginin acik gostergesi. kendi platformunu birakarak diger donanim ureticilerden hic bir farki kalmamis oldu. piyasanin istediginiz alanina bakin buyuk paralari donanim ureticileri kazanmaz. platformun yazilimin kontrolunu elinde tutan kazanir. pc de en cok parayi kazanan kim microsoft. keza appledada ayni durum gecerli. iphoneu foxcon 200$ dan ucuza uretiyor, apple 3 katina satiyor, ustune appstore ve itunesdan para basiyor.
simdi phone7 gibi kendine ait olmayan bir platforma gecip siradan bur uretici olmayi kabul ediyorsan bari bunu 1% pazari olan phone7 ile degilde pazarin yaridan fazlasini elinde tutan androidle yap. aslinda en akillicasi samsung gibi her platformda uretim yap, kendi platformundada model cikarmaya devam et.
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bafbaf 8 yıl
Windows mobil pazardan büyük pay kapar,çok fazla yatırım yaptığı kanaatindeyim.
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Deníz 8 yıl
motorola bu kafayla giderse bi cacık olmaz.sen telefon yapıyorlar iyi güzel ama getirtmiyorlar aylar sonra getirsen ne olcak diğer markalar kullanıcıları kaptılar , atrixi getirseydin millet sgs2 sensatin yerine atrix alırdı, wp7 yle tam batarlar
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mustafa_550 8 yıl
bu firmanın ceo sundan kaynaklanıyor heralde androidle paçayı kurtardılar ama ceo ara ara androide laf sokmaktan geri kalmıyordu demekki gözleri başka yerlerde imiş
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Bl00dyHell 8 yıl
Ah Motorola sen neler dedin öyle?
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Besiktask34 8 yıl
atı alan üsküdarı geçti artık nokia battı, motorola kendinide batıracak
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