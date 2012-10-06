Motorola, Webtop üretimine son verdi





Motorola'nın döneminin en güçlü telefonlarından birisi olan Atrix modeli için ilk kez piyasaya sürdüğü ve yenilikçi tasarımıyla dikkatleri çeken Webtop aksesuarı, kendisini bekleyen sondan kaçamadı.





Webtop, akıllı telefonun yuvaya oturtulmasıyla, ekranını kendi ekranına taşıyan bir laptop standıydı. Bu ekranda akıllı telefonunuzu kontrol ederken, aynı zamanda Ubuntu tabanlı arayüz içerisinde sunulan diğer uygulamalar da büyük ekranda klavye ve touchpad ile birlikte kullanılabiliyordu.





Ürün, o dönemde gelecek vaad eden teknolojilerden birisi olarak gösterilmiş ve benzer aksesuarlar da piyasaya sürülmüştü.





CNET'e açıklama yapan Motorola, aksesuarın beklenen satış başarısını yakalayamadığını, bu bakımdan yatırım yapmak için gerekli kaynağın elde edilemediğini ve ürünün üretimine son verildiğini aktardı. Ayrıca Android işletim sisteminin masaüstü benzeri özellikler kazanması da ürünü biraz gereksiz kılmaya başladı.





Motorola Atrix 4G cihazı için Webtop'un da dahil olduğu bir aksesuar paketi 500$ seviyesinden satışa sunulmuştu. Ancak yüksek fiyat seviyesi tüketici ilgisini uzaklaştırdı. Bu yüzden de satışlar beklenenin altında kaldı. Yanlış fiyat stratejisi nedeniyle rafa kalkan ürünler listesine Webtop da eklenmiş oldu.





Webtop için kaynak kodları halen Sourceforge üzerinden yayınlanıyor ve hali hazırdaki kullanıcılara yönelik farklı uygulamalar geliştirmek mümkün.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57527168-94/motorola-confirms-death-of-webtop-laptop-accessories/