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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola, Webtop üretimine son verdi

6 yıl
2,6b
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9
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola'nın döneminin en güçlü telefonlarından birisi olan Atrix modeli için ilk kez piyasaya sürdüğü ve yenilikçi tasarımıyla dikkatleri çeken Webtop aksesuarı, kendisini bekleyen sondan kaçamadı.

Webtop, akıllı telefonun yuvaya oturtulmasıyla, ekranını kendi ekranına taşıyan bir laptop standıydı. Bu ekranda akıllı telefonunuzu kontrol ederken, aynı zamanda Ubuntu tabanlı arayüz içerisinde sunulan diğer uygulamalar da büyük ekranda klavye ve touchpad ile birlikte kullanılabiliyordu.

Ürün, o dönemde gelecek vaad eden teknolojilerden birisi olarak gösterilmiş ve benzer aksesuarlar da piyasaya sürülmüştü.

CNET'e açıklama yapan Motorola, aksesuarın beklenen satış başarısını yakalayamadığını, bu bakımdan yatırım yapmak için gerekli kaynağın elde edilemediğini ve ürünün üretimine son verildiğini aktardı. Ayrıca Android işletim sisteminin masaüstü benzeri özellikler kazanması da ürünü biraz gereksiz kılmaya başladı.

Motorola Atrix 4G cihazı için Webtop'un da dahil olduğu bir aksesuar paketi 500$ seviyesinden satışa sunulmuştu. Ancak yüksek fiyat seviyesi tüketici ilgisini uzaklaştırdı. Bu yüzden de satışlar beklenenin altında kaldı. Yanlış fiyat stratejisi nedeniyle rafa kalkan ürünler listesine Webtop da eklenmiş oldu.

Webtop için kaynak kodları halen Sourceforge üzerinden yayınlanıyor ve hali hazırdaki kullanıcılara yönelik farklı uygulamalar geliştirmek mümkün.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57527168-94/motorola-confirms-death-of-webtop-laptop-accessories/ Yorum Yaz
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QEXEC 6 yıl en beğenilen
Atrixime ICS vermedin ya moto Webtopu bedava versen gözümde bittin, motorola olarak aldığım alacağım telefon bu atrix olacak ama sen bu kafayla gidersen sattığın satacağın son telefonlarda bu telefonlar olacak sonra istesemde alamayacağım dükkanı kapamış olacaksın.
Atrixime ICS vermedin ya moto Webtopu bedava versen gözümde bittin, motorola olarak aldığım alacağım telefon bu atrix olacak ama sen bu kafayla gidersen sattığı...
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smart1978 6 yıl
Emek harcamadık desinler Android 4.x.x desteği sunmadık desinler...
Sorun fiyatlardan ibaret olsa idi düşürmesi kolay ... Mesela HP WebOS lu tableti fiyatı inanılmaz oranda düşürdü öyle eldekilerini erittiler...
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idris 6 yıl
Motorola müşterisi koyun değilki kazık fiyattan verdiğin ürün için sıraya geçsin.
O paraya laptop alınıyor.
Aha buraya yazıyorum büyük konuşmayım ama bir daha kolay kolay motorola almam.
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Rust in Peace 6 yıl
Motorola'nın pek çok konuda olduğu bir kere daha beceriksizliğinin göstergesi #motofail
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QEXEC 6 yıl en beğenilen
Atrixime ICS vermedin ya moto Webtopu bedava versen gözümde bittin, motorola olarak aldığım alacağım telefon bu atrix olacak ama sen bu kafayla gidersen sattığın satacağın son telefonlarda bu telefonlar olacak sonra istesemde alamayacağım dükkanı kapamış olacaksın.
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nanotechxxx 6 yıl
Dusunmus ve Yapmis Adamlar Birakin Da Istedigi Fiyati Bicsin Sonucta Etkilenecek Olanlar Bizler Degiliz Zaten Tirkiyede Olmayan Bir Sey Icin Kahirlanmak Ne Kadar Mantikli Bilemiyorum Herkez Yurtdisindan Kaynak Bulmak Zorunda Da Degil... Yinede Kullanisli Bir Aksesuar Gelistirilmesini Isterdim Cunku Hersey Farkli Boyutlara Tasinabilir.
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sertacarslan 6 yıl
Bahane hazır; "satamadık".
Bir aklı başında yönetici yok mu niye satamadınız diyen, hesap soran? 500 dolarmış.
Müşteri kaz, bir siz akıllısınız...
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hitmachine16 6 yıl
Başta 500 dolardı sonra bir ara at&t 50 $'dan sattı şimdi de 100 $'a sabitlendi. Abd fiyatları bu şekilde. 100 $ başlangıç fiyatı olsaydı satış patlaması olurdu, nexus 7 de maliyetine satılıyor neredeyse ama sürümden kazanıyorlar, lapdockun 50 $'dan fazla maliyeti de olmayacaktı bence.
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DH Misafiri 6 yıl
sen bu telefona ics vermezsen olacağı budur yani.. daha da motorola mı asla!
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zetnakah 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sen bu telefona ics vermezsen olacağı budur yani.. daha da motorola mı asla!

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