Motorola'nın akıllı saati Moto 360'ın fiyatı netleşmeye başladı

Motorola'nın geçtiğimiz mart ayında duyurusunu yaptığı LG G Watch ile birlikte Android Wear işletim sistemini taşıyan ilk akıllı saat modellerinden olan Moto 360'ın piyasaya çıkış fiyatı üç aşağı beş yukarı belli oldu.

Alışılan köşeli akıllı saat tasarımları yerine klasik oval saat formunda tasarlanan ve şık premium görünümlü tasarımıyla pek çok kişinin beğenisini kazanan Moto 360, $249 civarı bir fiyattan satışa sunulabilir. Motorola'nın düzenlediği Moto 360'a dair tasarım fikirleri yarışması dosyaları arasında görülen ortalama satış fiyatını diğer rakipleriyle karşılaştırdığımızda $299 fiyat etiketine sahip olan Samsung Gear 2'den bir miktar ucuz olduğunu görüyoruz. Ancak Samsung'un akıllı saatinde yer alan kamera ve arama yapabilme gibi yeteneklerden yoksun olan Moto 360'ın bu detaylar göz önüne alındığında aslında biraz pahalı olduğu söylenebilir.

Bir diğer rakibi Android Wear işletim sistemli LG G Watch için söylenen $199 piyasaya çıkış fiyatını da göz önüne aldığımızda, Moto 360'ın her ne kadar daha albenisi yüksek bir tasarıma sahip olsa da bu alternatifinden de pahalı olduğu görülüyor.

Şu an için tasarımı ve işletim sistemi dışında teknik detayları net olarak bilinmeyen Moto 360'ın 25 Haziran'da başlayacak Google I/O etkinliğinde bilinmeyen bu detaylarının da resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Şu an için Motorola tarafından ortalama satış fiyatı olarak belirtilen $249'ın, $199 seviyelerine inmesi durumunda Moto 360'ın fiyatı daha fazla hak eden bir model olacağını düşünüyoruz.

http://www.droid-life.com/2014/05/21/moto-360-price-249/