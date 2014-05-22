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Motorola'nın akıllı saati Moto 360'ın fiyatı netleşmeye başladı

Motorola'nın geçtiğimiz mart ayında duyurusunu yaptığı LG G Watch ile birlikte Android Wear işletim sistemini taşıyan ilk akıllı saat modellerinden olan Moto 360'ın piyasaya çıkış fiyatı üç aşağı beş
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Motorola'nın akıllı saati Moto 360'ın fiyatı netleşmeye başladı
Motorola'nın geçtiğimiz mart ayında duyurusunu yaptığı LG G Watch ile birlikte Android Wear işletim sistemini taşıyan ilk akıllı saat modellerinden olan Moto 360'ın piyasaya çıkış fiyatı üç aşağı beş yukarı belli oldu.
Alışılan köşeli akıllı saat tasarımları yerine klasik oval saat formunda tasarlanan ve şık premium görünümlü tasarımıyla pek çok kişinin beğenisini kazanan Moto 360, $249 civarı bir fiyattan satışa sunulabilir. Motorola'nın düzenlediği Moto 360'a dair tasarım fikirleri yarışması dosyaları arasında görülen ortalama satış fiyatını diğer rakipleriyle karşılaştırdığımızda $299 fiyat etiketine sahip olan Samsung Gear 2'den bir miktar ucuz olduğunu görüyoruz. Ancak Samsung'un akıllı saatinde yer alan kamera ve arama yapabilme gibi yeteneklerden yoksun olan Moto 360'ın bu detaylar göz önüne alındığında aslında biraz pahalı olduğu söylenebilir. 
Bir diğer rakibi Android Wear işletim sistemli LG G Watch için söylenen $199 piyasaya çıkış fiyatını da göz önüne aldığımızda, Moto 360'ın her ne kadar daha albenisi yüksek bir tasarıma sahip olsa da bu alternatifinden de pahalı olduğu görülüyor.
Şu an için tasarımı ve işletim sistemi dışında teknik detayları net olarak bilinmeyen Moto 360'ın 25 Haziran'da başlayacak Google I/O etkinliğinde bilinmeyen bu detaylarının da resmi olarak açıklanması bekleniyor. 
Şu an için Motorola tarafından ortalama satış fiyatı olarak belirtilen $249'ın, $199 seviyelerine inmesi durumunda Moto 360'ın fiyatı daha fazla hak eden bir model olacağını düşünüyoruz.

http://www.droid-life.com/2014/05/21/moto-360-price-249/ Yorum Yaz
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reshrap 5 yıl en beğenilen
1000 tl'ye akıllı saat almak akılsızlık falan değildir. akıllı saat lüks bişeydir. haa lüks bişey almak akılsızlık dersen o başka. ki normal şartlarda saat denen şey ucuz fiyatla başlıyor olsa da sayın bağkanımızdan da bileceğiniz gibi çok uçuk fiyatlara sahip olabiliyor. ayrıca son olarak; akıllı saate sahip olunca bişey değişmiyor. zenginseniz belki "presitijiniz" etkilenir.
1000 tl'ye akıllı saat almak akılsızlık falan değildir. akıllı saat lüks bişeydir. haa lüks bişey almak akılsızlık dersen o başka. ki normal şartlarda saat dene...
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DubSteq 5 yıl KraftMK
KraftMK

1000 tlye akıllı saat alan adam akılsızdır

2000 TL'ye Akıllı Telefon alan adam daha da akılsızdır.
2 Yanıt Yanıtla +10
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M-A-K 5 yıl KraftMK
KraftMK

1000 tlye akıllı saat alan adam akılsızdır


1000 liraya normal saat alan nedir peki
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xmasx 5 yıl
Pil sorunu asılabilseydi o zaman saatler konusunda mucizeler yaratilabilirdi ve bu konumda en iyisi simdilik pili aylarca giden Casio saatleri yinede.
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jeuMaster 5 yıl
Tasarım harikulade. Akıllı saatte bu tasarımı korusunlar bence. Bir de şarj sorunu olmasa mükemmel olacaklar. Bekliyoruz bakalım. Gelişemeye devam edecek olan önemli alanlardan biri sonuçta.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hala çok pahalı 180 dolara telefon aldıgımı düşünürsek baya bi pahalı
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Kreativ 5 yıl
Saatden çok şey bekleniyor.

Saat zaten başlı başına bir aksesuar ve markaya göre pahalıdır. Benim beğendiğim saatler 500TL (üç aşağı 5 yukarı) civarındadır. O zaman bu saat benim alabileceğim bir klasmanda olmaktadır(yurtdışı fiyatlarıyla). Erkek adamın edinebileceği kaç tane aksesuar var ki zaten. şarj durumu ve kullanılabiletesi özellikleri ile çoğu kişinin hayellerini süsleyecektir(en başta benim). Tasarım olarak muazzam zaten motorola 2. kez yuvarlak lcd ekran kullanıyor ve maliyetinin normalden daha yüksek olduğu aşikar.


bekleyip heves edicez. makul bir seviyede çıkması hayaliyle.

İyi forumlar.
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Aykutikula 5 yıl
Telefona şu kadar para vermek akılsızlık saate şunkadar para vermek akılsızlık ...... herkezin zevki farklıdır arkadaşlar isteyen alır istemeyen almaz bu kadar sen tepkini almayarak gösterirsin burda demagoji yapmaya gerek yok
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Captain_Ivy 5 yıl
Teknik detayları netleşsin bakalım, alınır mı alınmaz mı bakarız
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s.holmes 5 yıl
bi 5 yıl sonra alabiliriz. hem gelişir hemde ucuzlar.
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Batuist 5 yıl
saat kaç çekirdekli !!
real racing 3ü son ayarlarda akıcı oynatır mı!
çok değil kısa zaman sonra bunlarıda tartışır oluruz...
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profecco 5 yıl
Akıllı telefon, akıllı saat var ama akıllı yönetici, akıllı öğretmen yok bir de akıllı olmayan bir nesil geliyor Türkiye'ye süper
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Public_Enemy 5 yıl
bir dolu renk renk plastik çocuk saati gibi zevksiz şeylerden sonra nihayet şık bir akıllı saat.
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Sc Violet 5 yıl
Az daha zorlasan telefon fiyatına saat alacaksin.
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hukuksever 5 yıl
Harika bir tasarim ben alirim...
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