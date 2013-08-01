Mozilla ve BlackBerry yazılım hataları konusunda işbirliğine gidiyor





Firefox tarayıcısı ve mobil işletim sistemi ile yakından tanıdığımız Mozilla, yazılım hatalarının giderilerek daha güvenli bir web ortaya çıkması amacıyla BlackBerry ile bir güvenlik işbirliğine gittiğini duyurdu.





Açık kaynak, yenilikçi ve herkese fırsatlar sunan bir web oluşturma hedefini güden işbirliğinde asıl amaç Firefox kullanıcılarına daha güvenli ve korumalı bir web sunmak.





İşbirliği kapsamında Fuzzing adı verilen gelişmiş otomatik güvenlik testi teknikleri üzerinde çalışılıyor. Bu kavram; belirli bir uygulama, yazılım veya kod bloğuna beklenmedik veya deforme edilmiş veri enjekte ederek, sözkonusu yazılımın bu veriyi doğru ve tam olarak geçiştiremediği alanları bulmak ve risk oluşmadan açıkları kapatmak.





Mozilla bu amaçla BlackBerry'nin bu alandaki önemli tecrübesinden faydalanmak istiyor. Mozilla bir süredir Peach adlı Fuzzing yazılımını HTML5 özelliklerine karşı kullanmaktaydı. BlackBerry ile birlikte vakıf Peach v2 sürümünü geliştirerek Web tarayıcıların test edilmesi amacıyla yayınlamak istiyor. Mozilla ayrıca açık kaynak güvenlik test platformu Minion'u da geliştiricilerin kullanımına sunduğunu duyurdu.

https://blog.mozilla.org/blog/2013/07/30/mozilla-continues-to-build-the-web-as-a-platform-for-security/