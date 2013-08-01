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Mozilla ve BlackBerry yazılım hataları konusunda işbirliğine gidiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Mozilla ve BlackBerry yazılım hataları konusunda işbirliğine gidiyor

Firefox tarayıcısı ve mobil işletim sistemi ile yakından tanıdığımız Mozilla, yazılım hatalarının giderilerek daha güvenli bir web ortaya çıkması amacıyla BlackBerry ile bir güvenlik işbirliğine gittiğini duyurdu.

Açık kaynak, yenilikçi ve herkese fırsatlar sunan bir web oluşturma hedefini güden işbirliğinde asıl amaç Firefox kullanıcılarına daha güvenli ve korumalı bir web sunmak.

İşbirliği kapsamında Fuzzing adı verilen gelişmiş otomatik güvenlik testi teknikleri üzerinde çalışılıyor. Bu kavram; belirli bir uygulama, yazılım veya kod bloğuna beklenmedik veya deforme edilmiş veri enjekte ederek, sözkonusu yazılımın bu veriyi doğru ve tam olarak geçiştiremediği alanları bulmak ve risk oluşmadan açıkları kapatmak. 

Mozilla bu amaçla BlackBerry'nin bu alandaki önemli tecrübesinden faydalanmak istiyor. Mozilla bir süredir Peach adlı Fuzzing yazılımını HTML5 özelliklerine karşı kullanmaktaydı. BlackBerry ile birlikte vakıf Peach v2 sürümünü geliştirerek Web tarayıcıların test edilmesi amacıyla yayınlamak istiyor. Mozilla ayrıca açık kaynak güvenlik test platformu Minion'u da geliştiricilerin kullanımına sunduğunu duyurdu. 

https://blog.mozilla.org/blog/2013/07/30/mozilla-continues-to-build-the-web-as-a-platform-for-security/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 yıl
blackbery tuşlu telefon serisinde tüm telefonlardan bir adım öne çıkmıştı !
ama dokunmatik ekran konusunda rekabette fark yaratabilecek bir pozisyonu pek yakalayamadı.
dahası yazılımsal sorunlar yüzünden işletim sistemi android'in baya bir gerisinde kaldı gibi !
bu saatten sonra blackbery alacak biri değilim ama bu işbirliğinden blackbery'nin önceden kazandığı bazı tecrüberinden modzilla çok iyi deneyim tecrübe kazana bilir özellikle ( açık kaynak kodunu görebileceği için :) uzun lafın kısası blackbery firefox OS için aynı google nexus misali önce avangart teknolojilerin ilk öncelikli verilecek işletim sistemi uyumlu ilk donanım markası olarak bu işin ticari tanıtım ve reklamı açısından
bu gün yeni seri google android hangi nexus'ta çıkıyor haberi misali yarın aynı reklam ve pazarlama ve testing işlemleri için firefox OS un blackbery (nexus) yeni modeli olacak gibi duruyor.
kısacası google'ın ticari pazarlama taktiklerinin bir bir aynısı olarak eleştirilebilinir
ama ilerisi için android ile firefox OS gerçek anlamda başa baş bir rekabet içine girmesi noktasında
çok güzel bir fırsat eşitliği sağlayacağını öngörebiliriz :)
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tda 1562q 6 yıl
bunların ikisini toplasan bir adam etmez blackbery nasıl tutunuyor bu piyasada anlamış değilim.

mozilla ise google chrome dan önceki favorimdi yanlız googla işe el atınca durumlar değişti...
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onur01651 6 yıl tda 1562q
Bi yandex olamadılar : Yandex=Chrome+Opera+Safari+Mozilla+İE
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