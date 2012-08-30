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Mozilla'dan Firefox kullanıcılarına ''Java'' uyarısı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
1
5
Tarayıcılar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Java'nın güncel sürümüne ait güvenlik açığının ortaya çıkmasıyla birlikte Mozilla harekete geçerek Firefox kullanıcılarını uyardı.
Java üzerindeki bu açık nedeniyle Firefox kullanıcılarını Java eklentisini kapatmaları konusunda uyaran Mozilla, açığının Windows üzerinde çalışan Java'nın 1.7'yi kullanan tüm kullanıcıları etkileyebileceğini belirtti. Mozilla, Java'yı devredışı bırakmak gibi geçici bir çözüm önermiş olsa da, henüz Oracle tarafından bu açığı kapatmak için bir yama yayınlanmış değil. Konuyla ilgili olarak IDG tarafından yayınlanan habere göre, Java kullanıcıları tarafından nisan ayından bu yana birçok güvenlik problemi bildirilmiş, ancak bu konuda çözüm getirecek olan güncelleme Ekim ayına ertelenmiş.

Mozilla, şimdilik Java üzerindeki güvenlik açığı hakkında kendi çözümünü sunmuş olsa da Oracle'nın Java üzerindeki bu açığı ne zaman kapatacağı halen merak konusu.

http://www.pcworld.com/article/261615/java_zeroday_exploit_goes_mainstream_100_sites_serve_malware.html Yorum Yaz
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Evren 7 yıl
Su anda tum browserlar icin 7.7 update i cıkmıs durumda
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Suprémacy 7 yıl
internetten alışveriş filan yapıyoz sakata gelmeyek konuyu gördüğüm iyi oldu güncelliyorum.
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fuckulteli 7 yıl
Programlar menüsünde iki tane Java var
Biri, Java(TM) 7 Update 5 - 99.3 mb 7.0.50 sürümü
Diğeri, JavaFX 2.1.1 - 20.8 mb 2.1.1 sürümü
Haberde sözü edilen bunların hangisi oluyor, açık barındırıp tehlike saçıyor?
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< 7 yıl
1.7 ne ya
ben bunları kapattım internetten alış veriş yapmasam umrumda olmaz
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mortarxl 7 yıl
yama yayınlandı;
java.com/...
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