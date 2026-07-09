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    DuckDuckGo'dan YouTube reklamlarına darbe!

    DuckDuckGo tarayıcı artık YouTube dahil olmak üzere çoğu video reklamı engelliyor. Hem video öncesinde hem de videonun tam ortasında çıkan reklamlar durdurulacak.

    DuckDuckGo youtube reklam video engelleme Tam Boyutta Gör
    Gizliliğe odaklanan internet tarayıcılarından DuckDuckGo, artık YouTube’da video öncesinde ve sırasında çıkan reklamlar da dahil olmak üzere çoğu video reklamı engelliyor. Yeni YouTube reklam engelleme özelliği, tarayıcının en son sürümüyle geliyor ve iPhone, Windows ve Mac’te varsayılan olarak açık.

    Hem video öncesinde hem de video sonrasında çıkan reklamları engelliyor

    YouTube reklamlarını engellemek için herhangi bir ayar yapmak gerekmiyor. DuckDuckGo, tarayıcıda YouTube'u açıp daha az reklam kesintisiyle video izleyeceğinizi söylüyor. Şirkete göre, özellik yakında Android kullanıcıları için de varsayılan olarak etkinleştirilecek. Şu an için, tarayıcının ayarlarından açmak gerekiyor.

    YouTube uygulamasında çalışmıyor!

    Ancak önemli bir nokta var; YouTube uygulaması içinde çalışmıyor. Telefonda reklam engelleme özelliğini kullanmak için DuckDuckGo tarayıcısından YouTube.com ya da m.youtube.com adresini girmek gerekiyor.

    Şirket, YouTube reklam engelleme özelliğinin web tarayıcıları için ücretsiz, açık kaynak bir içerik engelleyici olan uBlock Origin'den gelen topluluk odaklı filtre listeleri ve DuckDuckGo'nun kendi kurallarıyla desteklendiğini söylüyor. DuckDuckGo ayrıca özelliğin video yüklenmeden önce ek ara belleğe alma işlemine neden olabileceğini ancak başladıktan sonra videonun reklamlarla bölünmeyeceğini belirtiyor.

    Yeni özellik, ek gizlilik korumalarıyla daha sade bir izleme modu sunan DuckDuckGo'nun yerleşik YouTube görüntüleyicisi Duck Player'dan ayrı. YouTube reklam engelleme, DuckDuckGo tarayıcısının içindeki normal YouTube sitesi deneyimi için tasarlanmış; bu da izleme geçmişi ve oynatma listelerindeki yerinizi kaydetme gibi özelliklerin çalışmaya devam edeceği anlamına geliyor.

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