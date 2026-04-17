    Opera One ve GX’te yeni dönem: ChatGPT ve Claude artık sekmeleri görebiliyor

    Opera, Browser Connector özelliğini Opera One ve Opera GX’e taşıdı. Böylelikle ChatGPT ve Claude, açık sekmeleri okuyup sayfa içeriğini analiz ederek tarayıcıyla doğrudan etkileşime geçebilecek.

    Opera, yapay zeka entegrasyonuna yönelik çalışmalarını genişleterek Browser Connector özelliğini Opera One ve Opera GX kullanıcılarına sundu. Şirket, geçtiğimiz ay yalnızca Opera Neon abonelerine açtığı MCP uyumluluğunu bu kez daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayarak tarayıcı içinde yapay zeka ile etkileşimi önemli ölçüde ileri taşıdı.

    Opera Neon’da ilk kez devreye alınan MCP (Model Context Protocol) desteği, yapay zeka araçlarının doğrudan tarayıcı oturumlarıyla bağlantı kurabilmesini sağlıyordu. Yeni adımla birlikte bu yetenek artık Opera One ve Opera GX üzerinde de kullanılabiliyor.

    Browser Connector neler sunuyor?

    Yeni özellik, ChatGPT ve Claude gibi büyük dil modellerinin doğrudan tarayıcıyla etkileşime girmesine imkan tanıyor. Bu kapsamda yapay zeka araçları, açık sekmeleri görebiliyor, sayfa içeriklerini okuyabiliyor ve gerektiğinde görsel analiz için ekran görüntülerine erişebiliyor.

    Opera’nın açıklamasına göre bu yapı, özellikle çok sayıda sekme ile yapılan araştırmalarda veya yoğun bilgi akışı içeren süreçlerde yapay zekanın bağlam eksikliği yaşamasını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Böylece kullanıcıların içerikleri manuel olarak yapay zekaya aktarma ihtiyacı büyük ölçüde azalıyor ve süreç daha akıcı hale geliyor.

    Browser Connector’ın temelinde yer alan MCP, yapay zeka modellerinin harici sistemlerle iletişim kurmasını sağlayan açık bir standart olarak tanımlanıyor. Bu sistem sayesinde ChatGPT, Gemini ve Claude gibi modeller Notion, Google Drive, Slack, GitHub ve Zapier gibi farklı platformlarla veri alışverişi yapabiliyor.

    Browser Connector özelliği şu anda Opera One ve Opera GX üzerinde Early Bird modu kapsamında kullanıma açılmış durumda. Bu aşama, özelliğin test süreci olarak tanımlanıyor ve kullanıcı geri bildirimlerine göre geliştirilmesine olanak sağlıyor.

    Özelliği aktif hale getirmek isteyen kullanıcıların tarayıcı ayarlarına girerek AI Services bölümünden Browser Connector’ı yüklemesi gerekiyor. Ardından tercih edilen yapay zeka modeli olan ChatGPT veya Claude ile bağlantı kurulabiliyor. Bu adımın ardından yapay zeka, doğrudan tarayıcı oturumuyla entegre şekilde çalışmaya başlıyor.

