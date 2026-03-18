Firefox'a dev güncelleme: Ücretsiz VPN, yapay zeka kontrolleri ve dahası

Ücretsiz VPN
Firefox 149 sürümü, IP adresi ve konum verilerini gizlemek için tarayıcı trafiğini bir proxy üzerinden yönlendiren ücretsiz yerleşik VPN ekliyor. Mozilla, özelliğin veri ilkelerine göre oluşturulduğunu ve ek indirme veya üçüncü taraf eklenti gerektirmeyeceğini belirtiyor. Ancak, başlangıçta belirli ülkelere (Amerika, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık) açılacak ve aylık 50 GB veri sınırı olacak. Mozilla, bu ülkeler dışındaki kullanıcılar için fiyatlandırma veya kullanılabilirlik hakkında veya veri sınırının sonradan değişip değişmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı.
Bölünmüş görünüm ve Sekme notları
Bölünmüş görünüm, tek tarayıcı penceresinde iki web sayfasının yan yana görüntülenmesini sağlayarak, sekmeler arasında geçiş yapmadan sayfalar arasındaki içeriği veya metni karşılaştırmayı mümkün kılacak. Bu özellik, 24 Mart'ta Firefox 149 güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulacak.
Sekme notları, çoklu görev yaparken bağlamı takip etmenin bir yolu olarak, tek tek sekmelere not ekleme imkanı verecek. Bu özellik, Mozilla'nın isteğe bağlı deneysel özellikler bölümü olan Firefox Labs 149'da 24 Mart'tan itibaren kullanıma sunulacak.
Yeni yapay zeka kontrolleri ve Smart Window
Firefox, üretken yapay zeka özelliklerine ayrıntılı kontroller ekleyerek, kullanıcıların AI destekli özellikleri ayrı ayrı açıp kapatmalarına olanak tanıyacak. Mozilla bunu, kullanıcılara tarayıcılarında hangi yapay zeka araçlarının etkin olacağı konusunda kontrol sağlama olarak tanımlıyor. AI Window yerine gelen Smart Window özelliği, mevcut sayfadan ayrılmadan tanımlar, makale özetleri ve ürün karşılaştırmaları dahil olmak üzere, gezinme sırasında bağlamsal yardım sağlayacak.Smart Window isteğe bağlı ve şu anda erken erişim için bekleme listesi aşamasında.
Yeniden tasarlanan Ayarlar menüsü ve Gezinme iyileştirmeleri
Firefox ayrıca, özelleştirmeyi kolaylaştırmak için geliştirilmiş gezinme ve arama ile Ayarlar bölümünü güncelledi. Mozilla, değişikliklerin tüm kullanıcılarına sunulmadan önce Nisan ayından itibaren Firefox Nightly'de olacağını söylüyor.
Görsel yenileme, temalar ve yeni Maskot
Firefox, araç çubuklarında, menülerde ve ana sayfada temaları, simgeleri ve görsel stilleri güncelledi. Mozilla, bu değişikliklerin kullanıcı geri bildirimlerine dayandığını ve tarayıcıya daha modern bir görünüm kazandırmayı amaçladığını belirtiyor. Ayrıca, yeniden markalaşmanın bir parçası olarak Kit adlı yeni bir maskot tanıtılacak.
Mozilla, Firefox 149 sürümü, 24 Mart'ta yayınlanacak.
