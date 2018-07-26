Motorola One Power'ın tüm özellikleri ortaya çıktı

Motorola'nın çentikli tasarıma sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Motorola One Power isimli cihaz daha önce birçok kez internete sızmıştı. Şimdi ise Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA sayesinde akıllı telefonun tüm özellikleri açığa çıktı.

TENAA tarafından yayınlanan görseller cihazın daha önceki sızıntılarla örtüşen bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Aynı zamanda XT1942-1 model numarasına sahip olduğunu da ortaya koyduğunu belirtelim. Listeye bakılırsa akıllı telefon Mavi, Beyaz, Altın ve Gümüş renk seçenekleri ile piyasada boy gösterecek.

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Motorola One Power 2246 x 1080 piksel çözünürlükte 6.18 inç Full HD+ ekrana sahip olacak. Bu da cihazın 19:9 görüntü oranı sunacağı anlamına geliyor. Akıllı telefonda 1.8 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti var.

Üç farklı varyant ve iki depolama seçeneği

Cihazın 3 GB, 4 GB ve 6 GB RAM'li varyantları olacak. Ayrıca 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki depolama seçeneği ile sunulacağını görüyoruz. Depolama alanını microSD kart yuvası ile genişletmek mümkün olacak.

Motorola One Power, 16 megapiksel + 5 megapiksel sensör içeren çift arka kameraya sahip. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü aramalar için 8 megapiksellik bir kamera var. Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak cihaz Android One programının bir parçası olacak.

Bununla birlikte 4.850 mAh pilden güç alan cihazın diğer özellikleri arasında Bluetooth, WiFi, GPS, Bluetooth ve USB Type-C portu bulunuyor. Telefon 155.8 x 75.9 x 9.98 mm ebatlarında ve 170 gram ağırlığında.

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