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Motorola One Power'ın tüm özellikleri ortaya çıktı

Motorola'nın yaklaşan çentikli telefonu ile ilgili merak edilecek neredeyse hiçbir detay kalmadı. TENAA'da listelenen telefonun tüm özellikleri gözler önüne serildi.
10 ay
3,4b
1
6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola'nın çentikli tasarıma sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Motorola One Power isimli cihaz daha önce birçok kez internete sızmıştı. Şimdi ise Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA sayesinde akıllı telefonun tüm özellikleri açığa çıktı.
TENAA tarafından yayınlanan görseller cihazın daha önceki sızıntılarla örtüşen bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Aynı zamanda XT1942-1 model numarasına sahip olduğunu da ortaya koyduğunu belirtelim. Listeye bakılırsa akıllı telefon Mavi, Beyaz, Altın ve Gümüş renk seçenekleri ile piyasada boy gösterecek.
Ayrıca Bkz. "HTC'nin yeni akıllı telefonu HTC U12 Life'ın özellikleri sızdırıldı"
Motorola One Power 2246 x 1080 piksel çözünürlükte 6.18 inç Full HD+ ekrana sahip olacak. Bu da cihazın 19:9 görüntü oranı sunacağı anlamına geliyor. Akıllı telefonda 1.8 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti var.

Üç farklı varyant ve iki depolama seçeneği

Cihazın 3 GB, 4 GB ve 6 GB RAM'li varyantları olacak. Ayrıca 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki depolama seçeneği ile sunulacağını görüyoruz. Depolama alanını microSD kart yuvası ile genişletmek mümkün olacak.
Motorola One Power, 16 megapiksel + 5 megapiksel sensör içeren çift arka kameraya sahip. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü aramalar için 8 megapiksellik bir kamera var. Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak cihaz Android One programının bir parçası olacak.
Bununla birlikte 4.850 mAh pilden güç alan cihazın diğer özellikleri arasında Bluetooth, WiFi, GPS, Bluetooth ve USB Type-C portu bulunuyor. Telefon 155.8 x 75.9 x 9.98 mm ebatlarında ve 170 gram ağırlığında.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=Gpkw9k0kDK%2f7gWx85GajL9nTYhW3wiIxnbPA1Bg8TOo%3d Yorum Yaz
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joshbarnes 7 ay
This is correct. Moto has said there will be an event held on Aug 2 at their HQ in Chicago. They have not (for obvious reasons) said specifically what they will be showing off. Pure speculation on my part that we will see both the Moto One and the Moto One Power at this event. The Moto One will reportadly have a glass back, dual cameras and a smaller battery. The One Power will have a metal back, dual cameras, and a bigger battery. Here is a side by side, Moto One on the left, One Power on the righthttps://dltutuapp.com/ https://9apps.ooo/https://showbox.software/
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kreat 7 ay
6 inç ve 5000 mah pil.Android One programında.Ülkemize gelecek mi acaba? Gelse bile alabilecek miyiz ?
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muammer816 10 ay
çentiksiz olsa on numara olurmuş.
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damn2u 10 ay
Kağıt üzerindeki özelliklerine göre tek eksiği kalınlığın fazla olması.
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kill_billal 10 ay
Motorola sonunda düzgün bir tasarım yapmış (çalmış)
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DokuzKuyrukluTilki 10 ay
Ekran kasa oranı iyi duruyor. Batarya o ekrana rağmen 1 günü rahat çıkartır. Gayet F/P bir telefon olacak gibi. Mi A2 den ucuz olması gerek eğer Lite versiyon ile aynı fiyata gelirse Lite yerine bunu almak daha mantıklı olur.
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