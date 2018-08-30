Mr. Robot, 4.sezon sonunda ekranlara veda edecek

Rami Malek'in oynadığı, eleştirmenler ve izleyiciler üzerinde yeni ve bağımlılık yaratan, hacker konulu Mr.Robot 2015 yılında çıktı.

En başta diziyi beş sezon olarak planlayan Mr.Robot'un yapımcısı Sam Esmail, 4.sezonun hikayesini yoğunlaştırmak adına bu planından vazgeçti.

Sam Esmail, "İlk kez Bay Robot dünyasını yarattığımda, küçük bir kült izlenimiyle bir niş televizyon dizisi olacağını düşündüm. Geçtiğimiz üç yıl boyunca benim için çok daha fazla şey ifade etmeye başladı ve vizyonumu hayata geçirmeye yardımcı olmak için yorulmak bilmeyen, harika bir ekip ve kadroyla diziyi devam ettirdim." dedi.

Yapımcı hikayeyi korumak için 5.sezondan vazgeçti

Sam Esmail, "İlk günden beri, bir sonuca doğru ilerliyorum ve Mr.Robot'un bir sonraki sezonunu bitirirken, sonun da burada olduğuna karar verdim. ABD ve UCP'deki inanılmaz insanlar da dahil olmak üzere yaratıcı ekipdeki hiçkimse hoşça kal demek istemedi, ama sonunda Elliot'un yolculuğunu bitirme yaklaştık ve buna saygı duyuyoruz. Bu nedenle, dördüncü sezon, Mr.Robot hikayesinin son bölümü olarak hizmet edecektir. Şovun hayranlarına, son üç yıldır teşekkür ederim ve bu heyecan verici final sezonunu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum." sözlerine yer verdi.

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