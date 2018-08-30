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Mr. Robot, 4.sezon sonunda ekranlara veda edecek

Sevilen dizi Mr.Robot 4.sezon sonunda ekranlara veda edecek. 2019 yılında da yayımlanıcak olan Mr.Robot'un 4. sezonu süresi uzatılmış 12 bölümden oluşacak. Detaylar haberimizde.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
5,8b
1
10
Sinema ve Dizi
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Rami Malek'in oynadığı, eleştirmenler ve izleyiciler üzerinde yeni ve bağımlılık yaratan, hacker konulu Mr.Robot 2015 yılında çıktı. 
En başta diziyi beş sezon olarak planlayan Mr.Robot'un yapımcısı Sam Esmail, 4.sezonun hikayesini yoğunlaştırmak adına bu planından vazgeçti. 
Sam Esmail, "İlk kez Bay Robot dünyasını yarattığımda, küçük bir kült izlenimiyle bir niş televizyon dizisi olacağını düşündüm. Geçtiğimiz üç yıl boyunca benim için çok daha fazla şey ifade etmeye başladı ve vizyonumu hayata geçirmeye yardımcı olmak için yorulmak bilmeyen, harika bir ekip ve kadroyla diziyi devam ettirdim." dedi.

Yapımcı hikayeyi korumak için 5.sezondan vazgeçti 

Sam Esmail, "İlk günden beri, bir sonuca doğru ilerliyorum ve Mr.Robot'un bir sonraki sezonunu bitirirken, sonun da burada olduğuna karar verdim. ABD ve UCP'deki inanılmaz insanlar da dahil olmak üzere yaratıcı ekipdeki hiçkimse hoşça kal demek istemedi, ama sonunda Elliot'un yolculuğunu bitirme yaklaştık ve buna saygı duyuyoruz.  Bu nedenle, dördüncü sezon, Mr.Robot hikayesinin son bölümü olarak hizmet edecektir. Şovun hayranlarına, son üç yıldır teşekkür ederim ve bu heyecan verici final sezonunu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum." sözlerine yer verdi.

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/mr-robot-end-season-4-usa-network-1137204 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 ay
Anlayabişmek için biraz zihin yorulması gereken bir dizi. Anlayanların tiryakisi olduğu bir dizi. imdb skoru 8.6 ve 260.000 oyun ortalaması bu.
şu ana kadarki tüm sezonları ve tüm bölümleri izledim. Hikaye son derece güncel ve herşey çok gerçekçi. Adamların bilgisayar ekranına yazdığı kodlar bile doğru. Bu kadar özen gösterilen dizinin bitmesi elbette kötü.
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phorever 9 ay
Sanırım 2. sezonda bırakmıştım. Çünkü konudan sapıp Eliot'un psikolojik sorunlarını işlemeye başlamışlardı. Son sezonu kaliteli olursa tekrar izlerim
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Elsa 9 ay phorever
2. Sezon kötü 3 fena değil
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ozandemir- 9 ay phorever
zaten konunun ana parçası elliot un psikolojik sorunları.
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vjdrsjejv 9 ay
Haberdeki fotoğraf spoiler diye bağırıyor
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Virinom 9 ay
İzlemeyen anlamaz. Çaktırma.
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Tommy Shelby 9 ay
Final sezonu iyi olur umarım
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kayamtky 9 ay
Bu diziyi sadece baş rolde ki eleman yüzünden seyretmiyorum.
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king56 9 ay
ilk sezondan sonrası sarmadı bıraktım
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Morphinz 9 ay
İlk sezon iyiydi. Geri kalanlar eh işte. Umarım güzel bir final sezonu olur.
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