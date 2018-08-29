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Nikon'dan özür: Z7 siparişlerini zamanında karşılayamayacağız

Japon fotoğraf teknolojileri devi Nikon, çok fazla sayıda ön sipariş alan Nikon Z7'nin resmi çıkış tarihi olan 27 Eylül'de birçok kişinin eline geçmesinin mümkün olmayacağını belirterek özür diledi.
8 ay
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Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Nikon bugün çok sayıda ön sipariş alan yeni Z7 tam kare aynasız fotoğraf makinesin, resmi çıkış tarihi olan 27 Eylül'de birçok kişiye teslim edemeyeceğini belirttiği bir özür yazısı yayınladı. Şirket çok fazla sipariş aldıklarını ve fotoğraf makinesini söz konusu tarihte herkese teslim etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.
Ayrıca Bkz. "YU Ace, 30 Ağustos'ta tanıtılacak"
Nikon'un Japonya'nın Sendai şehrindeki fabrikasında ayda 20.000 adet Z7 ürettiği bildiriliyor ancak bu rakam fotoğraf makinesi resmi olarak piyasaya sürüldüğünde "stok dışı" olmasını önleyemeyecek. Dolayısı ile ön sipariş vermeyen müşterilerin 27 Eylül'de fotoğraf makinesini ellerine almaları imkansız.

Sadece Nikon Z7 gecikmeyecek

Rezervasyon yaptıran müşterilerin fotoğraf makinesine kavuşacakları tarihin ertelenmesi söz konusu. Nikon Z7'ye ek olarak, yeni duyurulan Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR lens de yüksek talep nedeniyle gecikecek.
Nikon'un son zamanlarda D850 gibi bazı fotoğraf makinelerinin üretimiyle ilgili sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Şirket mümkün olan en kısa sürede teslimatları yapabilmek için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

http://www.nikon-image.com/products/info/2018/0828.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 ay
burası NIKON düşmanı W-S sürüsü dolmuş...
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jiddi 8 ay
Belkide külliyen yalan bir haber attılar ortaya. Çünki kimsenin umursamadığını görünce Nikon "Eyvay hapı yuttuk" deyip son çare bari şöyle bir entrika yapalım da millet "Ooo bak ne çok talep var, yetişemiyorlar" zannetsin diye düşünmüş olabilirler. Sanki bedavadan 5 kuruş fazlaya millete tam kare sensörlü gövde dağıtıyorlar da... Sanki piyasada rakipsizler de !.. Bence sen git direk harakiri yap Nikon.
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Bloodin 8 ay
Fujifilm X-Trans sensörüm var, (X-E2) kafam rahat :) Bir de X-Trans Full Frame çıkarsalar... Alabileceğimden değil 15.000 TL dan fazla parayı gömemem ama gerçekten merak ediyorum.
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multimatom 8 ay Bloodin
Fuji FF yi atladı. GFX ile rek orta format çıkardı.
O da en iyi FF lerden de iyi sonuç veriyor.
Fuji FF çıkarmaz çünkü tüm lensleri apsc sensörler göre.
Hiç bulaşmayacak FFye çünkü yeni bissürü lrns çıkarması da gerekir.
Merak ediyorsanız Fuji etkinlerine kartınızla gidip GFX deneyebilirsiniz
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lapatid 8 ay
japonlara yakışmadı
üretim bandı sorumlularından intihar edenler çıkabilir
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dere.beyi 8 ay
2019'a çeyrek kalmış şurda halan 4k 30fps diyorlar yahu
panasonic gh5S çok daha iyi bir seçim olacak
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Fenomenon 8 ay dere.beyi
hocam gh5s ultra abartılı bir cihaz. m4/3 için paranı haketmiyor. ne kadar iyi olursa olsun ff makineye göre renk derinliği, dinamik aralık ve iso performansı çok geride kalıyor, alan derinliğinde "pop" etkisi zayıf kalıyor. gh5s parasına son model full frame alınır hatta çok daha uygun fiyata a6000-a6500 alınır ki ben a6000 tercih ederim.
ayrıca bu video fetişlerini anlamıyorum. videonun kaliteli olması sadece fps ile alakalı değil. keliteli (yüksek bitrate) bir fhd video kalitesiz bir 4k 120fps videodan çok daha iyidir. gh5s'in video kalitesini bilmiyorum. kaç fps çekim yaptığını da bilmiyorum ama dediğim gibi m4/3 için aşırı abartı bi makine.
oha şimdi baktım gh5s kit lensle 3200$.
a7III kit lensle 2200$, a7r2 zeiss lensle 2800$
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simbolmina 8 ay
Dolar sadece burada artıyor galiba. Millet para harcayacak yer arıyor
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multimatom 8 ay simbolmina
1$ hep 1$

Amerika'da dolar düşmüyor
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