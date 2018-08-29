Nikon'dan özür: Z7 siparişlerini zamanında karşılayamayacağız

Haber Editörü
Nikon bugün çok sayıda ön sipariş alan yeni Z7 tam kare aynasız fotoğraf makinesin, resmi çıkış tarihi olan 27 Eylül'de birçok kişiye teslim edemeyeceğini belirttiği bir özür yazısı yayınladı. Şirket çok fazla sipariş aldıklarını ve fotoğraf makinesini söz konusu tarihte herkese teslim etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.Ayrıca Bkz. "YU Ace, 30 Ağustos'ta tanıtılacak"
Nikon'un Japonya'nın Sendai şehrindeki fabrikasında ayda 20.000 adet Z7 ürettiği bildiriliyor ancak bu rakam fotoğraf makinesi resmi olarak piyasaya sürüldüğünde "stok dışı" olmasını önleyemeyecek. Dolayısı ile ön sipariş vermeyen müşterilerin 27 Eylül'de fotoğraf makinesini ellerine almaları imkansız.
Sadece Nikon Z7 gecikmeyecek
Rezervasyon yaptıran müşterilerin fotoğraf makinesine kavuşacakları tarihin ertelenmesi söz konusu. Nikon Z7'ye ek olarak, yeni duyurulan Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR lens de yüksek talep nedeniyle gecikecek.
Nikon'un son zamanlarda D850 gibi bazı fotoğraf makinelerinin üretimiyle ilgili sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Şirket mümkün olan en kısa sürede teslimatları yapabilmek için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.
http://www.nikon-image.com/products/info/2018/0828.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O da en iyi FF lerden de iyi sonuç veriyor.
Fuji FF çıkarmaz çünkü tüm lensleri apsc sensörler göre.
Hiç bulaşmayacak FFye çünkü yeni bissürü lrns çıkarması da gerekir.
Merak ediyorsanız Fuji etkinlerine kartınızla gidip GFX deneyebilirsiniz
üretim bandı sorumlularından intihar edenler çıkabilir
panasonic gh5S çok daha iyi bir seçim olacak
ayrıca bu video fetişlerini anlamıyorum. videonun kaliteli olması sadece fps ile alakalı değil. keliteli (yüksek bitrate) bir fhd video kalitesiz bir 4k 120fps videodan çok daha iyidir. gh5s'in video kalitesini bilmiyorum. kaç fps çekim yaptığını da bilmiyorum ama dediğim gibi m4/3 için aşırı abartı bi makine.
oha şimdi baktım gh5s kit lensle 3200$.
a7III kit lensle 2200$, a7r2 zeiss lensle 2800$
Amerika'da dolar düşmüyor