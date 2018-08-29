Nikon'dan özür: Z7 siparişlerini zamanında karşılayamayacağız

Nikon bugün çok sayıda ön sipariş alan yeni Z7 tam kare aynasız fotoğraf makinesin, resmi çıkış tarihi olan 27 Eylül'de birçok kişiye teslim edemeyeceğini belirttiği bir özür yazısı yayınladı. Şirket çok fazla sipariş aldıklarını ve fotoğraf makinesini söz konusu tarihte herkese teslim etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

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Nikon'un Japonya'nın Sendai şehrindeki fabrikasında ayda 20.000 adet Z7 ürettiği bildiriliyor ancak bu rakam fotoğraf makinesi resmi olarak piyasaya sürüldüğünde "stok dışı" olmasını önleyemeyecek. Dolayısı ile ön sipariş vermeyen müşterilerin 27 Eylül'de fotoğraf makinesini ellerine almaları imkansız.

Sadece Nikon Z7 gecikmeyecek

Rezervasyon yaptıran müşterilerin fotoğraf makinesine kavuşacakları tarihin ertelenmesi söz konusu. Nikon Z7'ye ek olarak, yeni duyurulan Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR lens de yüksek talep nedeniyle gecikecek.

Nikon'un son zamanlarda D850 gibi bazı fotoğraf makinelerinin üretimiyle ilgili sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Şirket mümkün olan en kısa sürede teslimatları yapabilmek için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

http://www.nikon-image.com/products/info/2018/0828.html