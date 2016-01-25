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Muhtemel LG G5 prototipi sızdırıldı

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen LG'nin 2016 tepe modeli G5 prototip olarak görüntülendi. Modele dair önemli ipuçları veren prototipin detayları haberimizde...
3 yıl
9,8b
1
31
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresine 1 ay’dan az bir süre kala 2016 yılının önemli modelleri Samsung Galaxy S7 ve LG G5’e ait sızıntılar gelmeye devam ediyor.  Daha önce render görüntülerini sizlerle paylaştığımız LG G5 bu defa da prototip halde görüntülendi.
Muhtemel LG G5 prototipi sızdırıldı
 
Kamuflajlı bir şekilde görüntülenen model bu haliyle bile bizlere nihai sürüme dair önemli detaylar veriyor. En çok dikkat çeken detaydan başlamak gerekirse daha önce pek çok iddiada da yer aldığı gibi cihazda 2 adet arka kamera bulunuyor.  Ana kameranın 16MP olduğu modelde ikinci kameranın ise 8MP çözünürlükte olduğu gelen bilgiler arasında. İkinci kameranın kullanım amacı tam olarak bilinmese de gelişmiş odaklama modları ve düşük ışık koşulları için kullanılabileceği düşünülüyor.

Muhtemel LG G5 prototipi sızdırıldı

Kameraların hemen altına baktığımızda güncel Nexus modellerindeki gibi yuvarlak yapıda parmak izi okuyucunun bulunduğu cihazda ses açma/kapama tuşları ise sol yüze alınmış.
 
Muhtemel LG G5 prototipi sızdırıldı
Sağ yüzünde SIM kart ve microSD kart yuvalarının yer aldığı modelin ön yüzünde ise 8MP‘lik öz çekim kamerası bulunuyor

Muhtemel LG G5 prototipi sızdırıldı

Görsellerde görüldüğü üzere yeni dönemin trendleri arasında yer alan USB Type-C’yi LG G5 modelinde de göreceğiz. Son dönemim bir diğer trendi olan stereo hoparlör düzenine yer vermeyen LG, cihazın tek hoparlörünü alt yüzüne konumlandırmış.
5.6 inç boyutlu ekranında QHD çözünürlüğe sahip olması beklenen cihazın 149.4 x 73.9 x 8.2 mm boyutlarıyla önceki nesile göre daha uzun ama daha dar ve ince olacağı iddia ediliyor.  Qualcomm’un Snapdragon 820 işlemcisiyle geleceği düşünülen LG G5’in 21 Şubat’ta Barselona’daki Mobil Dünya Kongresinde tanıtılması bekleniyor.


http://www.droid-life.com/2016/01/23/this-could-be-the-lg-g5-in-a-dummy-box/ Yorum Yaz
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sendemail 3 yıl en beğenilen
yıllardır 15.6 inch laptop ta 1366*768 cozunurluk kullanıyorum ,
fullhd olaydı elbette daha iyi olurdu ,fakat o zamanda ofis ve benzeri yazılımlar gözü çok çok yoruyor. 1366 bu acıdan gayet kafi....
ee o zaman , hadi laptop değil tablet değil ,ne işin var 2k çözünürlük arkadaş!!!!
720p bile yeterli hadi 1080p olsun!!!
2k ya hangi göz,hangi pil,hangi işlemci!!!!!
yıllardır 15.6 inch laptop ta 1366*768 cozunurluk kullanıyorum ,fullhd olaydı elbette daha iyi olurdu ,fakat o zamanda ofis ve benzeri yazılımlar gözü çok ç...
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Ginga Bishounen 3 yıl
2K ekran gereksiz.
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OyunDelisi 3 yıl
Ekran gövde oranı başarısız.
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DH Misafiri 3 yıl
Lansmanı yapılana kadar inanmam kedidir kedi.
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onur_77 3 yıl
2k gereksiz aşırı pil yiyor. full hd ideal
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dostum kertenkele 3 yıl
Sızdırıldı da ne oldu ne yapalım yani. telefon alt tarafı. Bir öncekinden ne farkı varki bu kadar önemli oldu. 2k 4k bakalım nereye kadar gidecek bu K. işin k sını çıkardılar ekleyecek özellik yok telefonlara bir öncekinden farklı olsun da vatandaş alsın diye habire ekrana yükleniyorlar batarya hâlâ yerinde sayıyor işe yarayacak bir özellik koyun şunlara para tuzağı başka bir şey değil.
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N. Chomsky 3 yıl

Yine 2k'ya gereksiz diyenler toplanmış. Şunlara kalsaydı halen 360p'de telefon kullanıyor olurduk
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Stand Alone 3 yıl N. Chomsky
S. Hawking


Yine 2k'ya gereksiz diyenler toplanmış. Şunlara kalsaydı halen 360p'de telefon kullanıyor olurduk


Esas gereksiz olan şey kendileri.
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Guest-00B482800 3 yıl
Ben beğenmedim. Ayrıca 2k ekran da aşırı gereksiz.
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secer2691 3 yıl
Guzele benziyor
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BekirTemel 3 yıl
bu resmilere bakıp iyi yorum yapmak zor,görmek lazım.
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experiment67 3 yıl
Kimsede çıkıp telefon prototip kabın içerisinde dememiş. Herkes Telefonun dış kasasının o şekilde olduğunu sanmış. Telefonun kasasının muhtemelen yapım aşaması devam ettiği için 3d yazıcıdan çıkarttıkları kabın içinde fotoğraflamışlar
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serafon 3 yıl
maket bıçağıyla mı yapmışlar onu ;D
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Master_Evil 3 yıl
o çerçeveler gerçekte öyle olmaz umarım
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kesbi 3 yıl
Ekran çok büyük. Note 5 rakibi değil, s7 rakibi çıkarmalıydı.
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