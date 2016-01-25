Muhtemel LG G5 prototipi sızdırıldı

Mobil Dünya Kongresine 1 ay’dan az bir süre kala 2016 yılının önemli modelleri Samsung Galaxy S7 ve LG G5’e ait sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce render görüntülerini sizlerle paylaştığımız LG G5 bu defa da prototip halde görüntülendi.

Kamuflajlı bir şekilde görüntülenen model bu haliyle bile bizlere nihai sürüme dair önemli detaylar veriyor. En çok dikkat çeken detaydan başlamak gerekirse daha önce pek çok iddiada da yer aldığı gibi cihazda 2 adet arka kamera bulunuyor. Ana kameranın 16MP olduğu modelde ikinci kameranın ise 8MP çözünürlükte olduğu gelen bilgiler arasında. İkinci kameranın kullanım amacı tam olarak bilinmese de gelişmiş odaklama modları ve düşük ışık koşulları için kullanılabileceği düşünülüyor.





Kameraların hemen altına baktığımızda güncel Nexus modellerindeki gibi yuvarlak yapıda parmak izi okuyucunun bulunduğu cihazda ses açma/kapama tuşları ise sol yüze alınmış.

Sağ yüzünde SIM kart ve microSD kart yuvalarının yer aldığı modelin ön yüzünde ise 8MP‘lik öz çekim kamerası bulunuyor





Görsellerde görüldüğü üzere yeni dönemin trendleri arasında yer alan USB Type-C’yi LG G5 modelinde de göreceğiz. Son dönemim bir diğer trendi olan stereo hoparlör düzenine yer vermeyen LG, cihazın tek hoparlörünü alt yüzüne konumlandırmış.

5.6 inç boyutlu ekranında QHD çözünürlüğe sahip olması beklenen cihazın 149.4 x 73.9 x 8.2 mm boyutlarıyla önceki nesile göre daha uzun ama daha dar ve ince olacağı iddia ediliyor. Qualcomm’un Snapdragon 820 işlemcisiyle geleceği düşünülen LG G5’in 21 Şubat’ta Barselona’daki Mobil Dünya Kongresinde tanıtılması bekleniyor.



